Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, - ABC News

Об этом он рассказал в своем первом официальном интервью после трагедии на съемочной площадке.

Голливудский актер Алек Болдуин дал ABC News свое первое официальное интервью после трагедии на съемках фильма "Ржавчина", тизер которого опубликован на сайте издания. Интервью, в котором Болдуин подробно рассазал о происшествии, провел ведущий канала Джордж Стефанопулос. В нем актер утверждает, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была смертельно ранена оператор Галина Хатчинс.

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"Я не нажимал на спусковой крючок…Я бы никогда не направил на кого-либо пистолет и не нажал бы крючок — никогда", — сказал актер в интервью, полная версия которого станет доступна 3 декабря в 3:00 по киевскому времени.

Болдуин также высказал предположение, что кто-то вставил патрон в револьвер, "который даже не должен был находиться" на съемочной площадке.

Напомним, что во время съемок вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико 63-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. В связи с этим Фокус выяснял ситуацию с правилами безопасности на съемочных площадках украинского кинематографа. Оказалось, что в Украине несчастных случаев во время съемок хватает, но информация о них не выходит за пределы киноцеха.