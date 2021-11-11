"Погиб пиротехник". Украинские киношники: с безопасностью не лучше, чем на площадке у Болдуина

В Украине несчастных случаев во время съемок хватает, но информация о них не выходит за пределы киноиндустрии.

21 октября на съемках фильма "Раст" голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора — украинку Галину Хатчинс. Фокус опросил ведущих специалистов национального кинематографа (пиротехника, каскадера, оператора, продюсера, актера), чтобы выяснить, как обстоят дела с мерами безопасности на съемках в Украине.

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Оказалось, что в Украине несчастных случаев во время съемок хватает, но информация о них не выходит за пределы киноцеха.

"В прошлом году был в Украине трагический случай на одном проекте: автомобилем задавили пиротехника, — вспоминает известный оператор Анатолий Сахно ("Смерть шпионам. Ударная волна", "Смерть шпионам. Лисья нора", "Поймать Кайдаша"). — В последний момент режиссер сказал водителю: "Можешь поехать не прямо, а через кукурузные поля". И не подумали, что там мог находиться человек. Полная несогласованность действий".

В ответах наших экспертов прозвучало, что определенной гарантией безопасности на съемочной площадке может служить контроль со стороны профсоюзов. Мы поинтересовались, как с этим в Украине.

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"У нас профсоюзов нет по определению, — продолжает Анатолий Сахно. — Даже в СССР, который я застал, была какая-то защита: если что случилось на площадке, то зарплату продолжали платить, это считалось производственной травмой. А сейчас — ничего. Вот у меня был случай на съемках. Мне поставили телегу с краном, но как-то так получилось, что земля просела, и я упал вместе с камерой на спину с 4-метровой высоты, сломал позвоночник. Мне купили корсет и сказали: "Толя, можем тебе обратно билет взять". Но я продолжил работать. Оказался компрессионный перелом, было очень больно.

Ни о какой страховке не было и речи. Нет, мы подписываем какие-то договоры, но в них только мы должны продюсерам, а они нам — ничего. Кинокомпании себя от нас страхуют, чтобы не брать ответственность. Редко-редко удается поменять какие-то строчки в этих договорах. Я – за нормальное страхование".

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