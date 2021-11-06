Американская трагедия. Почему погибла Галина Хатчинс и безопасно ли снимать кино в Украине

21 октября на съемках фильма "Раст" голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора — украинку Галину Хатчинс. Фокус восстановил события рокового дня, а также опросил ведущих специалистов национального кинематографа (пиротехника, каскадера, оператора, продюсера, актера), чтобы выяснить, как обстоят дела с мерами безопасности на съемках в Украине.

Съемки происходили на специально построенном ранчо "Бонанза Крик" в штате Нью-Мексико. Это популярная локация, где часто снимают голливудские вестерны. Из опубликованных протоколов следствия узнаем, что утром 21 октября некоторые члены съемочной группы "Раст" тренировались в стрельбе боевыми патронами по мишеням (во время обследования места съемки полицейские нашли два типа боеприпасов: холостые и настоящие, которые хранились вместе).

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В свете этих трагических событий любопытен сюжет вестерна "Раст" (в переводе — "ржавчина"). Харланд Раст, которого играет 63-летний Алек Болдуин, преступник. За его голову назначена награда. Он отправляется в Канзас, чтобы спасти своего 13-летнего внука Лукаса, случайно убившего местного владельца ранчо и ждущего казни. Дед помогает бежать внуку, вместе они пытаются скрыться от полиции…

[ + – ] Место съемок фильма "Ржавчина" Фото: Getty Images

Днем 21 октября 24-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид привезла на съемочную площадку на тележке три револьвера к деревянному зданию церкви, где должны были снимать очередную сцену. Один из них взял помощник режиссера Дэйв Холлс и передал Болдуину, сказав ему, что оружие холодное (cool). Это на кинематографическом жаргоне означает, что оно не заряжено. Это был Pietta Long Colt итальянского производства — старинный кольт конца XIX века, эпохи, в которой происходят события фильма. Оружие не было бутафорским.

Сидя на церковной скамье, Алек какое-то время упражнялся с ковбойским револьвером в выполнении приема под названием кросс-дро: выхватывал пистолет из кобуры дальней от нее рукой.

В Штатах с мерами безопасности в разы лучше обстоят дела, чем в Украине. Но и там ошибки бывают. Как мог появиться на площадке неопытный оружейник? Здесь не работает правило: "Молодым у нас дорога" каскадер Павел Авилов

Около 14:00 оператор Галина Хатчинс заняла место за камерой, а за ее спиной стал режиссер фильма Джоэл Соуза, чтобы наблюдать в видоискатель, что снимает оператор. Болдуин вскинул руку с револьвером в сторону камеры и нажал курок. Все услышали звук, похожий на удар кнута или громкий хлопок. Галина внезапно пожаловалась на боль и стала оседать назад — ее подхватили и помогли лечь. Режиссер тоже почувствовал боль под шеей. Позднее выяснилось, что пуля, пробив Галине грудь, прошла навылет и зацепила ключицу Соузы.

Истекающих кровью киношников доставили на вертолете в ближайший госпиталь. 42-летняя Хатчинс по пути скончалась, а 48-летнего режиссера через день выписали — его рана оказалась неопасной.

Съемку картины остановили. В тот же день Болдуин, который является и одним из продюсеров этой картины, дал показания о случившемся в офисе шерифа ближайшего города Санта-Фе. Выйдя после допроса, актер заплакал.

Ключевой свидетель. Сергей Светной видел, как погибла Галина Хатчинс

Подробности произошедшего сообщил 24 октября еще один украинец — осветитель Сергей Светной, присутствовавший на месте непреднамеренного убийства.

"Я стоял рядом с Галей во время рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соузу, — рассказывает он. — Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. Хочу высказать мнение по поводу того, почему это случилось. Считаю, что имею на это право. Всему виной халатность и непрофессионализм".

Светной указал, что оружейница не проверила револьвер: "Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле. Не может ее плюс-минус однолетка — подруга по школе, двору, "Инстаграму" или еще чем-нибудь — быть профессионалом в этом деле. Профессионалы — это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, у которых безопасность на уровне рефлексов".

[ + – ] ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА. Журнал American Cinematographer в 2019 году назвал Галину Хатчинс восходящей звездой кинематографа. Жаль, что жизнь этого талантливого человека оборвалась из-за чьей-то халатности

Сергей обвиняет продюсеров в том, что они экономили средства, нанимая неопытных специалистов: "Обращаюсь к вам, господа продюсеры! У нас на площадке бывают взрывы, выстрелы, автомобильные аварии, высокое напряжение. В целях экономии вы берете неквалифицированных людей на опасную работу, но, делая это, вы подвергаете риску жизни других людей". Он выразил сочувствие мужу Галины, Мэтью Хатчинсу, и их 8-летнему сыну Андросу.

Мировая реакция на смерть Галины Хатчинс

Погибшая Галина Хатчинс родилась в Украине. Она окончила факультет журналистики Киевского университета им. Шевченко, была расследователем на документальных лентах в Европе. В 2015 году Галина окончила Американский институт киноискусства в Лос-Анджелесе и переквалифицировалась в оператора. Вышла замуж за американца, родила в 2013 году в США ребенка. В 2019-м журнал American Cinematographer назвал ее "восходящей звездой кинематографа".

[ + – ] АМЕРИКА СКОРБИТ. На пикете в Альбукерке (штат Нью-Мексико), посвященном гибели оператора Галины Хатчинс, люди ставили свечи у ее портрета, выражая свою скорбь по поводу этого ужасного случая

Многие голливудские актеры и режиссеры, коллеги и знакомые Галины вспоминали, что она была светлым и талантливым человеком.

"Я в шоке. Мне повезло с ней работать. Чрезвычайный талант. Сочувствую ее семье", — написал актер Джо Манганьелло ("Человек-паук"). "Опустошена новостью, что мою подругу, талантливого оператора Галину Хатчинс, убили на съемках в Нью-Мехико. Не хватает слов описать эту трагедию. Я хочу ответов. И хочу, чтобы ее семья смогла пережить ужасную потерю", — отметила режиссер и фотограф Элль Шнайдер.

Муж Галины Мэтью Хатчинс написал в Twitter: "Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна. Мы благодарим всех за то, что поделились своими фотографиями и историями из ее жизни".

Кто виноват. Стрелял Алек Болдуин, за оружие отвечала Ханна Гутьеррес-Рид

На съемочной площадке "Раста" за оружие отвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид, дочь известного консультанта по оружию Телла Рида. Возможно, ей протекцию делало имя отца, работавшего в таких громких проектах, как фильмы Тарантино "Джанго освобожденный" и "Однажды в Голливуде". Однако на ее работу уже были нарекания. Николас Кейдж на съемках вестерна "Старый путь" (2021) был недоволен тем, что девушка разрядила оружие рядом с ним, оглушив актера.

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Почему за оружие отвечал неопытный специалист? По информации The Los Angeles Times, на съемках "Раста" возникли финансовые трудности, часть группы покинула площадку за несколько часов до происшествия.

Опытный оружейник Нил В. Зоромски рассказал, что отказался от сотрудничества с этим проектом еще раньше. Зоромски просил создать отдел из пяти технических специалистов, как положено по стандартам. После отказа из-за экономии средств он попросил команду из двух человек — оружейника и реквизитора. Когда не приняли и эти условия, отказался от проекта: "Это были тревожные звонки. Когда я отправил письмо с отказом, почувствовал, что на съемках точно случится что-то неладное".

Как сообщает The Guardian, бюджет "Раста" составлял $7 млн. Сейчас всерьез обсуждается, могут ли мало­бюджетные фильмы в жанре боевиков обеспечивать безопасность на съемках.

Последствия гибели Галины Хатчинс для киноиндустрии

После случившегося эксперты предрекают реформы в киноиндустрии, в том числе замену реальных выстрелов и трюков компьютерными прорисовками. Алекси Хоули, продюсер американского детективного сериала "Новобранец" (с 2018 года по настоящее время), подтвердил, что после смерти Хатчинс боевое оружие в сериале заменят на оружие для страйкбола и компьютерный огонь.

Режиссер Бандар Альбуливи повесил петицию на сайте Change.org о запрете использования настоящего оружия в фильмах, которая собрала уже 80 тыс. подписей. Закон о полном запрете оружия на съемках поддержали сенаторы Калифорнии и Санта-Моники, а также актриса и режиссер Оливия Уайлд ("Доктор Хаус").

[ + – ] НЕ БУТАФОРСКОЕ ОРУЖИЕ. Револьвер Pietta Long Colt, из которого застрелили Галину Хатчинс

Однако есть возражения.

"Рисованное оружие на самом деле давно применяется в кино, — говорит Фокусу известный украинский каскадер и постановщик трюков Павел Авилов ("300 спартанцев: Расцвет империи", "Солдаты удачи", "Киборги"). — Особенно это касается близких выстрелов в голову, где с помощью компьютерной графики подрисовывают пламя. В некоторых фильмах, например в "Джоне Уике", половина выстрелов — фейковые. Но живой, настоящий материал тем и ценен, что это не имитация, он более убедителен. Хотя качество прорисовки сегодня таково, что отличить на экране реальный выстрел от фейкового способен только специалист".

Ситуация с безопасностью на съемках в Украине

Нашим экспертам мы задали два основных вопроса:

Какова причина произошедшего на съемках "Раста"? Как обстоят дела с мерами безопасности на съемочных площадках в Украине?

Пиротехник N, который попросил не называть его имени, так прокомментировал случившееся: "Я не понаслышке знаю, как американские актеры щепетильны в вопросах безопасности: оружейник при них должен открыть оружие, показать, какие в нем патроны и т. д. Это обязательная процедура. По-видимому, ее не соблюли. Есть четкая градация: фильмы, которые обслуживаются профсоюзами, и картины, которые обслуживаются кем попало. Недавно звонил мой коллега из США — они только сняли экшен с Майклом Бэем, — на съемках уничтожили более 70 полицейских машин. Никаких ЧП, потому что там лучшая команда по спецэффектам и оружейники, все они связаны с профсоюзом, там без него шагу не ступишь.

Но есть дешевый вариант, когда продюсер нанимает левых работников. В первом случае — серьезный уровень расходов, но и приличное качество обслуживания. Во втором — экономия, которая часто выходит боком. Алек Болдуин хотел как продюсер сэкономить деньги, а теперь попадет на миллионы через суды".

Земля просела, и я упал вместе с камерой на спину. Компрессионный перелом позвоночника. Купили корсет и сказали: "Толя, можем тебе и обратно билет взять". Ни о какой страховке не было и речи оператор Анатолий Сахно

Продюсер Егор Олесов ("Незламна", "Захар Беркут") не столь однозначен: "То, что произошло на съемках "Раста", — это трагическая и из ряда вон выходящая ситуация. По поводу обвинений продюсеров в излишней экономии скажу, что на самом деле ключевой вопрос скорей в опыте и профессионализме – иногда можно договориться и с топовым профессионалом недорого, если ему по какой-либо причине интересен ваш проект. Поэтому давайте дождемся официальной информации о причинах. И конечно, все специалисты, чьи действия могут повлечь за собой угрозу для жизни других людей на площадке, должны иметь проверенный бэкграунд".

Что касается уровня безопасности на съемках в США и в Украине, то эксперты едины во мнении: это небо и земля.

"В Штатах с мерами безопасности в разы лучше обстоят дела, чем в Украине. Но и там, как видим, ошибки бывают. Как мог появиться на площадке неопытный оружейник? Здесь не работает правило: "Молодым у нас дорога", — считает каскадер Авилов. — Предположу, что причина в том, что в США увеличилось производство фильмов в жанре экшен примерно до 1600 в год. Поэтому там участились происшествия со смертельным исходом на съемках: четыре летальных случая за последние пять лет. На съемках "Форсажа", например, машина задавила оператора. На все проекты толковых профи не хватает. Теперь, наверное, меры безопасности ужесточат".

Возможно, только сейчас мир осознал, что оператор — такая же опасная профессия, как и каскадер.

"Оператор — это работа в зоне риска. Мне не раз приходилось снимать взрывы и выстрелы, — рассказывает Фокусу оператор Анатолий Сахно ("Смерть шпионам. Ударная волна", "Смерть шпионам. Лисья нора", "Поймать Кайдаша"). — Я для таких случаев всегда заказываю специальную защиту: оргстекло метр на полтора от холостого выстрела, ведь там есть запал — точечки пороха попадают на стекло. Но здесь было ЧП — выстрел боевым. Не знаю, нужно ли менять правила, мне кажется, надо просто выполнять те, что есть".

[ + – ] ВСТРЕЧА В САНТА-ФЕ. Алек Болдуин встретился с мужем погибшего оператора и ее 8-летним сыном — Мэтью и Андросом Хатчинсами

В Украине несчастных случаев во время съемок хватает, но информация о них не выходит за пределы киноиндустрии.

"В прошлом году был в Украине трагический случай на одном проекте: автомобилем задавили пиротехника, — вспоминает Сахно. — В последний момент режиссер сказал водителю: "Можешь поехать не прямо, а через кукурузные поля". И не подумали, что там мог находиться человек. Полная несогласованность действий".

В ответах экспертов прозвучало, что определенной гарантией безопасности может служить контроль со стороны профсоюзов. Мы поинтересовались, как с этим в Украине.

"У нас профсоюзов нет по определению, — продолжает Анатолий Сахно. — Даже в СССР, который я застал, была какая-то защита: если что случилось на площадке, то зарплату продолжали платить, это считалось производственной травмой. А сейчас — ничего. Вот у меня был случай на съемках. Мне поставили телегу с краном, но как-то так получилось, что земля просела, и я упал вместе с камерой на спину с 4-метровой высоты, сломал позвоночник. Мне купили корсет и сказали: "Толя, можем тебе обратно билет взять". Но я продолжил работать. Оказался компрессионный перелом, было очень больно. Ни о какой страховке не было и речи. Нет, мы подписываем какие-то договоры, но в них только мы должны продюсерам, а они нам — ничего. Кинокомпании себя от нас страхуют, чтобы не брать ответственность. Редко-редко удается поменять какие-то строчки в этих договорах. Я – за нормальное страхование".

"Сложные проекты надо обязательно страховать, включая и страховку группы, — считает продюсер Олесов, – и это комплексная работа индустрии: тут тоже нельзя говорить, что только продюсеры недорабатывают. Страхование у нас есть. Другое дело, что нужно расширять его диапазон, условия, позиции – как это работает в развитых с точки зрения кинопроизводства странах. При этом если, допустим, пиротехник или каскадер видит, что не выполнены условия по безопасности, он должен остановить съемочный процесс. Поверьте, сразу прибежит продюсер и будет решать этот вопрос, потому что любая остановка на площадке – это большие деньги".

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"Проблема наших контрактов в том, что у нас, в принципе, институт страхования в стране не работает, — считает актер Даниил Мирешкин ("Черный ворон"), часто снимающийся в экшенах. — В договоре есть пункт, что за технику безопасности отвечает директор группы. А на практике ты делаешь трюки на свой страх и риск. Что касается стрельбы в кино, то я сам всегда проверяю оружие — холостые ли там патроны или нет. По идее, это должен был проверить до меня оружейник, но у нас нет четкого регламента, чтобы оружие проверяли в присутствии актера. То есть мы часто подписываем номинальные договоры. Вроде бы за тобой есть право что-то поменять, но если ты начнешь что-то дополнительно требовать, то продакшен решит: "Ой, какой-то проблемный актер. Давайте в другой раз возьмем более сговорчивого". Поэтому подписываем кабальные контракты".

Мирешкин предлагает, как исправить ситуацию: "Профсоюзов, думаю, у нас долго еще не будет. Но с моим другом-юристом мы создаем компанию, которая должна юридически сопровождать вхождение актера в проект. Это может быть оператор или каскадер. Компания будет согласовывать контракт так, чтобы актеру, оператору и т. д. было материально выгодно и безопасно. В какой-то мере такая компания послужит заменой профсоюзу".