Американська трагедія. Чому загинула Галина Гатчинс і чи безпечно знімати кіно в Україні

21 жовтня на зйомках фільму "Раст" голлівудський актор Алек Болдвін застрелив операторку — українку Галину Гатчинс. Фокус відновив події фатального дня, а також опитав провідних фахівців національного кінематографу (піротехніка, каскадера, оператора, продюсера, актора), щоб з'ясувати, як справи з заходами безпеки на зйомках в Україні.

Зйомки відбувалися на спеціально побудованому ранчо "Бонанза Крік" у штаті Нью-Мексико. Це популярна локація, де найчастіше знімають голлівудські вестерни. З опублікованих протоколів слідства дізнаємося, що вранці 21 жовтня деякі члени знімальної групи "Раст" тренувалися в стрільбі бойовими патронами по мішенях (під час обстеження місця зйомки поліцейські знайшли два типи боєприпасів: холості та справжні, які зберігалися разом).

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У світлі цих трагічних подій цікавий сюжет вестерну "Раст" (у перекладі — "іржа"). Гарланд Раст, якого грає 63-річний Алек Болдвін, злочинець. За його голову призначено нагороду. Він вирушає до Канзасу, щоб врятувати свого 13-річного онука Лукаса, який випадково вбив місцевого власника ранчо та чекає страти. Дід допомагає втекти онукові, разом вони намагаються втекти від поліції.

[ + – ] Місце зйомок фільму "Іржа" Фото: Getty Images

Удень 21 жовтня 24-річна зброярка Ханна Гутьєррес-Рід привезла на знімальний майданчик на візку три револьвери до дерев'яної будівлі церкви, де мали знімати чергову сцену. Один із них узяв помічник режисера Дейв Холлс і передав Болдвіну, сказавши йому, що це холодна зброя (cool). Це кінематографічним жаргоном означає, що він не заряджений. То справді був Pietta Long Colt італійського виробництва — старовинний кольт кінця ХІХ століття, епохи, у якій відбуваються події фільму. Зброя не була бутафорською.

Сидячи на церковній лаві, Алек якийсь час вправлявся з ковбойським револьвером у виконанні прийому під назвою крос-дро: вихоплював пістолет із кобури далекою від неї рукою.

У Штатах із заходами безпеки в рази краще справи, ніж в Україні. Але й там бувають помилки. Як міг з'явитися на майданчику недосвідчений зброяр? Тут не працює правило: "Молодим у нас дорога" каскадер Павло Авілов

Близько 14:00 операторка Галина Гатчинс зайняла місце за камерою, а за її спиною став режисер фільму Джоел Соуза, щоб спостерігати у видошукач, що знімає оператор. Болдвін підняв руку з револьвером у бік камери та натиснув курок. Усі почули звук, схожий на удар батога або ніби щось грюкнуло. Галина раптово поскаржилася на біль і почала осідати назад — її підхопили та допомогли лягти. Режисер теж відчув біль під шиєю. Пізніше з'ясувалося, що куля, пробивши Галині груди, пройшла навиліт і зачепила ключицю Соузи.

Кіношників, які спливали кров'ю, доставили на гелікоптері в найближчий госпіталь. 42-річна Гатчинс дорогою померла, а 48-річного режисера через день виписали — його рана виявилася безпечною.

Зйомку картини зупинили. У той же день Болдвін, який є й одним із продюсерів цієї картини, дав свідчення про те, що сталося, в офісі шерифа найближчого міста Санта-Фе. Вийшовши після допиту, актор заплакав.

Ключовий свідок. Сергій Кольоровий бачив, як загинула Галина Хатчінс

Подробиці події повідомив 24 жовтня ще один українець — освітлювач Сергій Свєтний, який був на місці ненавмисного вбивства.

"Я стояв поряд із Галею під час фатального пострілу, який забрав її життя та поранив режисера Джоела Соузу, — розповідає він. — Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. Хочу висловити думку з приводу того, чому це трапилося. Вважаю, що маю на це право. Усьому виною недбалість і непрофесіоналізм".

Свєтний зазначив, що зброярка не перевірила револьвер: "Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі. Не може її плюс-мінус одноліток — подруга у школі, дворі, "Інстаграмі" або ще десь — бути професіоналом у цій справі.. Професіонали — це люди, які провели не один десяток років на майданчику, у яких безпека на рівні рефлексів".

[ + – ] ВИСХІДНА ЗІРКА. Журнал American Cinematographer у 2019 році назвав Галину Гатчинс зіркою кінематографа, що сходить. Шкода, що життя цієї талановитої людини обірвалося через чиюсь недбалість

Сергій звинувачує продюсерів у тому, що вони економили кошти, наймаючи недосвідчених фахівців: "Звертаюся до вас, панове продюсери! У нас на майданчику бувають вибухи, постріли, автомобільні аварії, висока напруга. З метою економії ви берете некваліфікованих людей на небезпечну роботу, але, роблячи це, ви наражаєте на ризик життя інших людей". Він висловив співчуття чоловікові Галини, Метью Гатчинсу, та їхньому 8-річному синові Андросу.

Світова реакція на смерть Галини Гатчинс

Загибла Галина Гатчинс народилася в Україні. Вона закінчила факультет журналістики Київського університету ім. Шевченка, була розслідувачкою на документальних стрічках у Європі. У 2015 році Галина закінчила Американський інститут кіномистецтва в Лос-Анджелесі та перекваліфікувалася на операторку. Вийшла заміж за американця, народила у 2013 році в США дитину. У 2019-му журнал American Cinematographer назвав її "зіркою кінематографа".

[ + – ] АМЕРИКА В ЖАЛОБІ. На пікеті в Альбукерці (штат Нью-Мексико), присвяченому загибелі оператора Галини Гатчинс, люди ставили свічки біля її портрета, висловлюючи свою скорботу щодо цього жахливого випадку.

Багато голлівудських акторів і режисерів, колег і знайомих Галини згадували, що вона була світлою й талановитою людиною.

"Я в шоці. Мені пощастило з нею працювати. Надзвичайний талант. Співчуваю її родині", — написав актор Джо Манганьєлло ("Людина-павук"). "Спустошена новиною, що мою подругу, талановиту операторку Галину Гатчинс убили на зйомках у Нью-Мехіко. Не вистачає слів описати цю трагедію. Я хочу відповідей. І хочу, щоб її родина змогла пережити жахливу втрату", — зауважила режисерка та фотографка Елль Шнайдер.

Чоловік Галини Метью Гатчинс написав у Twitter: "Галина надихала всіх нас своєю пристрастю та баченням, а її спадщина надто значуща, щоб висловити її словами. Наша втрата величезна. Ми дякуємо всім за те, що поділилися своїми фотографіями й історіями з її життя".

Хто винен. Стріляв Алек Болдвін, за зброю відповідала Ханна Гутьєррес-Рід

На знімальному майданчику "Раста" за зброю відповідала 24-річна Ханна Гутьєррес-Рід, дочка відомого консультанта зі зброї Телла Ріда. Можливо, їй протекцію робило ім'я батька, який працював у таких гучних проектах як фільми Тарантіно "Джанго звільнений" і "Одного разу в Голлівуді". Проте на її роботу вже були нарікання. Ніколас Кейдж на зйомках вестерну "Старий шлях" (2021) був незадоволений тим, що дівчина розрядила зброю поруч із ним, оглушивши актора.

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Чому за зброю відповідав недосвідчений фахівець? За інформацією The Los Angeles Times, на зйомках "Раста" виникли фінансові труднощі, частина групи залишила майданчик за кілька годин до події.

Досвідчений зброяр Ніл В. Зоромскі розповів, що відмовився від співпраці з цим проектом ще раніше. Зоромскі просив створити відділ із п'яти технічних фахівців, як належить за стандартами. Після відмови через економію коштів він попросив команду із двох осіб — зброяра та реквізитора. Коли не прийняли й ці умови, відмовився від проекту: "Це були тривожні дзвіночки. Коли я надіслав листа з відмовою, відчув, що на зйомках точно трапиться щось недобре".

Як повідомляє The Guardian, бюджет "Раста" становив $7 млн. Наразі серйозно обговорюється, чи можуть малобюджетні фільми в жанрі бойовиків забезпечувати безпеку на зйомках.

Наслідки загибелі Галини Гатчинс для кіноіндустрії

Після того, що сталося, експерти пророкують реформи в кіноіндустрії, у тому числі заміну реальних пострілів і трюків комп'ютерними промальовками. Алексі Хоулі, продюсер американського детективного серіалу "Новобранець" (із 2018 року до цього часу), підтвердив, що після смерті Гатчинс бойову зброю в серіалі замінять на зброю для страйкболу та комп'ютерний вогонь.

Режисер Бандар Альбуліві повісив петицію на сайті Change.org про заборону використання справжньої зброї у фільмах, яка вже зібрала 80 тис. підписів. Закон про повну заборону зброї на зйомках підтримали сенатори Каліфорнії та Санта-Моніки, а також актриса та режисерка Олівія Вайлд ("Доктор Хаус").

[ + – ] НЕ БУТАФОРСЬКА ЗБРОЯ. Револьвер Pietta Long Colt, із якого застрелили Галину Гатчинс

Проте є заперечення.

"Мальована зброя насправді давно застосовується в кіно, — каже Фокусу відомий український каскадер і постановник трюків Павло Авілов ("300 спартанців: Розквіт імперії", "Солдати успіху", "Кіборги"). — Особливо це стосується близьких пострілів у голову, де за допомогою комп'ютерної графіки підмальовують полум'я. У деяких фільмах, наприклад у "Джоні Віку", половина пострілів — фейкові. Але живий, справжній матеріал тим і цінний, що це не імітація, він переконливіший. Хоча якість промальовування сьогодні така, що відрізнити на екрані реальний постріл від фейкового здатний лише фахівець.

Ситуація з безпекою на зйомках в Україні

Нашим експертам ми поставили два основні запитання:

Яка причина того, що сталося на зйомках "Раста"? Як справи з заходами безпеки на знімальних майданчиках в Україні?

Піротехнік N, який попросив не називати його імені, так прокоментував те, що трапилося: "Я не з чуток знаю, наскільки американські актори педантичні в питаннях безпеки: зброяр при них повинен відкрити зброю, показати, які в ній патрони і т. д. Це обов'язкова процедура. Мабуть, її не дотрималися, є чітка градація: фільми, які обслуговуються профспілками, і картини, які обслуговуються будь-ким… Нещодавно дзвонив мій колега з США — вони тільки зняли екшен з Майклом Беєм, — на зйомках знищили понад 70 поліцейських машин. Ніяких НП, бо там найкраща команда зі спецефектів і зброярі, всі вони пов'язані з профспілкою, там без неї кроку не ступиш.

Але є найдешевший варіант, коли продюсер наймає лівих працівників. У першому випадку — серйозний рівень витрат, але й пристойна якість обслуговування. У другому – економія, яка часто виходить боком. Алек Болдувін хотів як продюсер заощадити гроші, а тепер потрапить на мільйони через суди.

Земля просіла, і я впав разом із камерою на спину. Компресійний перелом хребта. Купили корсет і сказали: "Толю, можемо тобі й назад квиток узяти". Про жодну страховку не було й мови оператор Анатолій Сахно

Продюсер Єгор Олесов ("Незламна", "Захар Беркут") не настільки однозначний: "Те, що сталося на зйомках "Раста", — це трагічна і просто неможлива ситуація. Із приводу звинувачень продюсерів у зайвій економії скажу, що насправді справі ключове питання скоріше в досвіді та професіоналізмі – іноді можна домовитися і з топовим професіоналом недорого, якщо йому з якоїсь причини цікавий ваш проект, тому давайте дочекаємося офіційної інформації про причини, і, звичайно, всі фахівці, чиї дії можуть спричинити загрозу для життя інших людей на майданчику, повинні мати перевірений бекграунд".

Щодо рівня безпеки на зйомках у США та в Україні, то експерти єдині в думці: це небо і земля.

"У Штатах із заходами безпеки в рази кращі справи, ніж в Україні. Але й там, як бачимо, помилки бувають. Як міг з'явитися на майданчику недосвідчений зброяр? Тут не працює правило: "Молодим у нас дорога", — вважає каскадер Авілов — Припустимо, що причина в тому, що в США збільшилося виробництво фільмів у жанрі екшен приблизно до 1600 на рік.Тому там почастішали події зі смертельним наслідком на зйомках: чотири летальні випадки за останні п'ять років. На зйомках "Форсажу", наприклад, машина задавила оператора. На всі проекти толкових профі не вистачає. Тепер, напевно, заходи безпеки посилять".

Можливо, тільки зараз світ усвідомив, що оператор — така ж небезпечна професія, як і каскадер.

"Оператор — це робота в зоні ризику. Мені не раз доводилося знімати вибухи та постріли, — розповідає Фокусу оператор Анатолій Сахно ("Смерть шпигунам. Ударна хвиля", "Смерть шпигунам. Лисича нора", "Впіймати Кайдаша"). — Я для таких випадків завжди замовляю спеціальний захист: оргскло метр на півтора від холостого пострілу, адже там є запал — крапочки пороху потрапляють на скло, але тут було НП — постріл бойовим. Не знаю, чи потрібно міняти правила, мені здається, треба просто виконувати ті, що є".

[ + – ] ЗУСТРІЧ У САНТА-ФЕ. Алек Болдвін зустрівся з чоловіком загиблої операторки та її 8-річним сином — Метью й Андросом Гатчинсами

В Україні нещасних випадків під час зйомок вистачає, але інформація про них не виходить за межі кіноіндустрії.

"Минулого року був в Україні трагічний випадок на одному проекті: автомобілем задавили піротехніка, — згадує Сахно. — В останній момент режисер сказав водієві: "Можеш поїхати не прямо, а через кукурудзяні поля". І не подумали, що там могла бути людина. Повна неузгодженість дій".

У відповідях експертів прозвучало, що певною гарантією безпеки може бути контроль із боку профспілок. Ми поцікавилися, як із цим в Україні.

"У нас профспілок немає за визначенням, — продовжує Анатолій Сахно. — Навіть у СРСР, який я застав, був якийсь захист: якщо що трапилося на майданчику, то зарплату продовжували платити, це вважалося виробничою травмою. А зараз — нічого. У мене був випадок на зйомках. Мені поставили віз із краном, але якось так вийшло, що земля просіла, і я впав разом із камерою на спину з 4-метрової висоти, зламав хребет. Мені купили корсет і сказали: "Толю, можемо тобі назад квиток узяти". Але я продовжив працювати. Виявився компресійний перелом, було дуже боляче. Ні про яку страховку не йшлося. Ні, ми підписуємо якісь договори, але в них тільки ми винні продюсерам, а вони нам — нічого. Кінокомпанії себе від нас страхують, щоб не брати відповідальність. Рідко-рідко вдається поміняти якісь рядки в цих договорах. Я – за нормальне страхування".

"Складні проекти треба обов'язково страхувати, включаючи і страховку групи, — вважає продюсер Олесов, — і це комплексна робота індустрії: тут теж не можна говорити, що тільки продюсери недопрацьовують. Страхування в нас є. Інша справа, що потрібно розширювати його діапазон, умови, позиції – як це працює в розвинених із погляду кіновиробництва країнах, якщо, припустимо, піротехнік чи каскадер бачить, що не виконані умови безпеки, він повинен зупинити знімальний процес, повірте, одразу прибіжить продюсер і вирішуватиме це питання, бо будь-яка зупинка на майданчику – це великі гроші.

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"Проблема наших контрактів у тому, що в нас, у принципі, інститут страхування в країні не працює, — вважає актор Данило Мірешкін ("Чорний ворон"), який часто знімається в екшенах. — У договорі є пункт, що за техніку безпеки відповідає директор групи. А на практиці ти робиш трюки на свій страх і ризик. Що стосується стрілянини в кіно, то я сам завжди перевіряю зброю — холості там патрони чи ні. За ідеєю, це повинен був перевірити до мене зброяр, але в нас немає чіткого регламенту, щоб зброю перевіряли в присутності актора. Тобто ми часто підписуємо номінальні договори. Начебто за тобою є право щось змінити, але якщо ти почнеш щось додатково вимагати, то продакшен вирішить: "Ой, якийсь проблемний актор. Давайте іншого разу візьмемо зговірливішого". Тому підписуємо кабальні контракти".

Мірешкін пропонує, як виправити ситуацію: "Профспілок, думаю, у нас довго ще не буде. Але з моїм другом-юристом ми створюємо компанію, яка має юридично супроводжувати входження актора до проекту. Це може бути оператор чи каскадер. Компанія погоджуватиме контракт так, щоб актору, оператору й т. д. було матеріально вигідно та безпечно. Якоюсь мірою така компанія послужить заміною профспілки".