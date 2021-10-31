Скарсгарди, Сміти, Болдвіни: найвідоміші акторські династії Голлівуду

У Голлівуді найчастіше діти йдуть стопами батьків і теж займаються кінобізнесом. Наскільки вдало – показує час. Фокус зібрав найвідоміші кінодинастії.

Коли йдеться про дітей зіркових батьків, одразу виникає питання, чим вони займаються? Найчастіше – тим самим, чим і їхні батьки. Так, Роберт Дауні-молодший – син режисера, сценариста та актора Дауні-старшого, який і дав своєму синові першу роль у кіно, запросивши у фільм "Загон". Анжеліка Г'юстон, зірка фільмів "Відьми" та "Сімейка Аддамс", представляє вже третє покоління акторів, адже її дід, Уолтер Г'юстон дебютував ще в німому кіно, далекого 1928 року. Уна Чаплін — онука "Маленького волоцюги" Чарлі Чапліна.

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Однак не завжди нащадкам знаменитих акторів вдається досягти тих самих висот, що й їхні батьки. І не завжди їхня приналежність до кіносім'ї очевидна. Фокус зібрав найзнаменитіші акторські династії, відомі в Голлівуді та за його межами.

Династія Дуглас: Кірк Дуглас, Майкл Дуглас, Кетрін Зета-Джонс

[ + – ] Сімейство Дугласів Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Патріарх роду, Кірк Дуглас, який помер у лютому 2020 року у віці 103 років, залишив після себе сотні ролей у фільмах, які стали класикою. Кірк (насправді Ісер Данилович) був вихідцем із сім'ї єврейських емігрантів. Заробляв на життя, розносячи газети і дуже хотів стати актором. Однак перед тим, як здійснити свою мрію, йому довелося послужити на флоті під час Другої світової. Далі були зіркові ролі у "Спартаку", "Вікінгах" і навіть у "Байках зі склепу". Обидві його дружини, Енн Байденс та Дайана Ділл, були актрисами.

Старший син Майкл Дуглас перевершив батька, отримавши два "Оскари" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Уолл-стріт" 1988 року та за найкращий фільм 1976 року "Пролітаючи над гніздом зозулі", який сам і спродюсував. Молодший син Ерік поєднував акторство та стендап. Він помер від випадкового передозування транквілізаторів та болезаспокійливих у 2004 році. Середні сини Джоель та Пітер займаються продюсуванням.

Майкл Дуглас був послідовним і у виборі дружин. Діандра, його перша дружина, була продюсеркою, а британка Кетрін Зета-Джонс — зірка фільмів "Чикаго", "Легенда Зорро", "Рок на віки" та багатьох інших.

[ + – ] Майкл Дуглас зі своїм знаменитим батьком Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Кемерон Дуглас, старший син Майкла, почав кар'єру в кіно, але в 2009 році був засуджений на п'ять років за зберігання і продаж наркотиків. Зараз він потроху повертається до кіноіндустрії. Молодші Дугласи поки що не вирішили, чим займатимуться. 20-річний Ділан обирає між кіно та політикою, а Керіс розпочала кар'єру, як модель.

Династія Джонсон-Гріффіт: Дон Джонсон, Дакота Джонсон, Тіппі Хедрен і Мелані Гріффіт

[ + – ] Дон Джонсон, Дакота Джонсон, Тіппі Хедрен і Мелані Гріффіт Фото: instagram dakota.johnson._

Дакота Джонсон, яка стала зіркою після фільму "П'ятдесят відтінків сірого", отримала можливість блиснути у картині з БДСМ-тематикою завдяки батькам. Вона з дитинства проводила час на знімальному майданчику і завжди заявляла, що хотіла бути актрисою. І не дивно. Її батько – Дон Джонсон, зірка фільмів "Поліція Маямі", "Джанго звільнений" та серіалу "Детектив Неш Бріджес". А мати – знаменита Мелані Гріффіт, володарка "Золотого глобуса" та номінантка на "Оскар" та "Еммі". Славу їй принесли ролі у фільмах "Ділова дівчина" та "Скеля Малхолланд".

Втім, бабуся Дакоти, Тіппі Хедрен була музою Альфреда Хічкока, а її чоловік — Пітер Гріффіт прославився роллю у фільмі "Геловін" 1978 року.

[ + – ] Тіппі Хедрен у фільмі Альфреда Хічкока "Птахи" Фото: Скриншот

Поки Дакота незаміжня, але щось підказує, що коли у неї будуть діти – цілком можливо, що вони також оберуть акторський шлях.

Династія Хоун-Хадсон-Расселл: Кейт Хадсон, Курт Рассел, Голді Хоун

[ + – ] Голді Хоун та Курт Рассел з дітьми Фото: Instagram katehudson [ + – ] Кейт Хадсон і Курт Рассел Фото: Instagram katehudson

Ще одна відома акторська родина Голлівуду. Голді Хоун почала зніматися ще у 1960-х і вже у 1969 році отримала "Оскар" за роль другого плану у фільмі "Квітка кактуса".

Від свого другого чоловіка, музиканта Біллі Гадсона, Голді народила двох дітей Олівера та Кейт. Якщо Олівер великою зіркою не став, то Кейт Гадсон уславилася ролями в комедіях на кшталт "Війна наречених". Вітчим Олівера і Кейт, Курт Рассел так і не одружився офіційно з Голді Хоун, але, як розповідала сама Кейт, став їм із братом справжнім батьком, оскільки їхній біологічний батько участі у вихованні не брав.

Рассел – сам із акторської родини, його батько Бінг Рассел багато знімався на телебаченні. Сам він став зіркою, граючи героїв-одинаків із похмурим минулим у фільмах на кшталт "Втеча з Нью-Йорка", "Щось" та "Зоряна брама".

Його спільний син із Голді, Вайатт, дебютував у кіно ще в дитинстві разом із батьком. А тепер може похвалитися ролями у культових серіалах "Чорне дзеркало" та "Ходячі мерці".

Династія Робертс: Ерік Робертс, Джулія Робертс, Емма Робертс

[ + – ] Ерік Робертс, Джулія Робертс та Джон Войт Фото: Getty Images

Уолтер та Бетті Лу Робертс були акторами-аматорами та керували невеликою театральною студією, проте їхнім дітям пощастило більше. Першим прославився Ерік Робертс, зірка бойовиків 90-х. Проте дебютував він у кіно ще 1978 року, у драмі "Король циган". Гарний юнак витяг щасливий квиток, і далі його кар'єра складалася б чудово, але в 1981 році він потрапив у жахливу аварію і мало не залишився паралізованим. Його обличчя хірурги збирали буквально по шматочках. І після того, як він повернувся на екран, то найчастіше отримував ролі негідників.

Саме Ерік, вже будучи зіркою, допоміг своїй сестрі Джулії Робертс пробитися в кіно і дав роль у бойовику "Криваво-червоне". Але першою її помітною кінороботою стала роль у "Сталевих магноліях". Тепер у її активі десятки ролей, зокрема у знаменитій "Красуні", "Ерін Брокович" та "Нареченій-втікачці".

[ + – ] Емма Робертс зі своєю знаменитою тіткою Фото: Instagram emmaroberts [ + – ] Джулія Робертс Фото: Instagram emmaroberts

Наступне покоління акторської династії Робертс – дочка Еріка від актриси Келлі Каннінгем – Емма Робертс. Вона вже зіграла головну роль у серіалі "Королеви крику", засвітилася в "Американській історії жахів" та кількох десятках картин. Ще вона пише пісні та займається музикою. А недавно Емма народила первістка від актора Гаррі Гедлунда.

Брати Болдвінн: Вільям, Стівен, Деніел та Алек

[ + – ] Брати Болдвіни: Вільям, Стівен, Алек і Деніел Фото: Getty Images

Брати Болдвін настільки знамениті в Голлівуді, що їхні тезки, як наприклад зірка серіалу "Світлячок" Адам Болдвін, завжди кажуть, що він не з родини "тих самих Болдвінів".

Усього братів Болдвін – четверо. І найзнаменитіший серед них Алек Болдвін – колишній чоловік Кім Бейсінгер, зірка фільмів 1990-х. Їхня дочка Айрленд стала моделлю і також пробує себе в кіно.

Деніел Болдвін прославився ролями у фільмі "Скале Малхолланд" і серіалі "Убивчий відділ", Вільям Болдвін знявся у фільмах "Коматозники" і "Зворотна тяга", а молодший, Стівен Болдвін, незважаючи на значний список ролей, був часто номінований на антипремію "Золота малина". Його дочка, Гейлі Болдвін, стала відомою моделлю і нещодавно вийшла заміж за відомого співака Джастіна Бібера.

[ + – ] Гейлі зі своїм батьком, Стівеном Болдвіном Фото: Instagram haileybieber [ + – ] Гейлі з чоловіком, Джастіном Бібером Фото: Instagram haileybieber

На чотирьох братів Болдвін – 16 дітей. Тож варто чекати, що хтось із них обов'язково прославиться у кіно.

Поки що ж на перших шпальтах ЗМІ — новини про драматичний інцидент, героєм якого став один із братів: Алек Болдвін випадково застрелив операторку на знімальному майданчику фільму "Раст".

Династія Скарсгард: Білл Скарсгард, Густаф Скарсгард, Стеллан Cкарсгард, Олександр Скарсгард

[ + – ] Численна родина Скарсгардів

Не зовсім голлівудська династія, оскільки батько сімейства Стеллан Скарсгард, сам родом із Швеції, прославився завдяки співпраці з данцем Ларсом фон Трієром. Він зіграв у п'яти його фільмах і здобув славу характерного актора, здатного зобразити на екрані будь-кого. Загалом у нього в активі понад 120 ролей у кіно, серіалах та театрі. Знявся він і в популярному серіалі "Чорнобиль", і у фільмі Дені Вільньова "Дюна", що нещодавно вийшов у прокат.

[ + – ] Стеллан Скарсгард у серіалі "Чорнобиль"

У першому шлюбі з лікарем Мю Гюнтер у Стеллана Скарсгарда народилося п'ятеро синів та дочка. У другому шлюбі з Меган Еверетт – двоє синів.

Цікаво, але Стеллан нікого зі своїх дітей не залучав до роботи в кіно. Проте вони дебютували на екрані ще до того, як їм виповнилося 10 років. Втім, його третій син Сем став лікарем.

Найвідомішим сином Стеллана був і залишається Олександр Скарсгард. Його вампір Ерік Нортман у серіалі "Справжня кров" свого часу викликав фурор серед шанувальників містичного жанру. Також він знімався у "Маленькій великій брехні", "Маленькій барабанщиці" та "Тарзані", а ще — скидав Леді Гагу з балкона в кліпі Paparazzi.

[ + – ] Олександр Скарсгард у ролі вампіра Еріка Нортмана Фото: Скриншот

Густаф Скарсгард зіграв шаленого корабельника в серіалі "Вікінги", а Білл Скарсгард виконав роль страш клоуна у фільмі "Воно". До речі, він до ролі підійшов серйозно і відмовився від комп'ютерної графіки, лякаючи з екрану лише завдяки міміці та гриму.

[ + – ] Густаф Скарсгард у серіалі "Вікінги" Фото: Скриншот

[ + – ] Білл Скарсгард у фільмі "Воно" Фото: Скриншот

Вальтер Скарсгард поки що знімається у Швеції, а сестра Ейя працює моделлю. Білл вже має дочку, але вона поки що занадто мала для того, щоб зніматися.

Династія Редгрейв-Річардсон: Ванесса Редгрейв, Наташа Річардсон, Джоелі Річардсон

[ + – ] Ванесса Редгрейв, Наташа Річардсон, Джоелі Річардсон та Франко Неро Фото: Getty Images

Ще одна акторська династія, яка поділяє свою увагу між двома країнами: Британією та США. Родоначальником династії були актори німих фільмів Рой Редгрейв та Дейзі Скудамор. Майкл Редгрейв отримав лицарське звання, був номінований на "Оскар" та BAFTA, знімався у Хічкока, а його гру на сцені критики називали "найвеличнішою".

Його діти Ванесса, Корін та Лінн продовжили акторську династію. Але "Оскар" отримала лише Ванесса Редгрейв. Вона була одружена з режисером Тоні Річардсоном, зустрічалася з Франко Неро та Тімоті Далтоном, а її дочки Наташа та Джоелі досягли чималих висот у кіно.

Наташа Річардсон, зірка фільмів "Оповідь служниці" та "Пастка для батьків" та дружина актора Ліама Нісона, трагічно загинула, отримавши травму, катаючись на лижах.

[ + – ] Наташа Річардсон у фільмі "Оповідь служниці"

[ + – ] Джоелі Річардсон у серіалі "Тюдори"

Джоелі Річардсон знялася в десятках фільмів та серіалів, серед яких "Коханець леді Чаттерлей", "Тюдори" та "Частини тіла". А її дочка Дейзі нещодавно дебютувала на театральній сцені. Тож одна з найстаріших кінодинастій точно не перерветься.

Династія Сміт: Уілл Сміт, Джада Пінкетт-Сміт, Трей Сміт

[ + – ] Сімейство Смітів: Віллоу, Трей (син Вілла від першого шлюбу), Джада, Джейден та Вілл Фото: Instagram willsmith

Вілл Сміт та Джада Пінкетт-Сміт стали родоначальниками нової акторської династії, познайомившись на знімальному майданчику та одружившись у 1997 році. Їхні родини жодного стосунку до кіновиробництва не мали. Проте саме Вілл став першим актором в історії Голлівуду, чиї дев'ять фільмів поспіль зібрали у прокаті понад 100 мільйонів доларів США кожен. Він же є й одним із найбільш високооплачуваних акторів у США.

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт та Вілл Сміт Фото: Instagram willsmith [ + – ] Джада Пінкетт-Сміт та Вілл Сміт Фото: Instagram willsmith

Джада, крім акторської кар'єри, створила бренд одягу Maja, заснувала метал-групу Wicked Wisdom і незабаром з'явиться на екранах у четвертій "Матриці".

[ + – ] Віллоу Сміт із батьком Фото: Instagram willsmith [ + – ] Джейден Сміт із батьком Фото: Instagram willsmith

Діти Джади та Вілла: Джейден та Віллоу вже знімалися з батьками. Уіллоу – у фільмі "Я легенда", Джейден – у картинах "Після нашої ери" та в "Переслідуванні щастя", але їх гра критиків не вразила. Тож поки що вони зробили перерву. Але якщо повернутися на екрани, то можна говорити, що Сміти стали акторською династією. Трей, син Вілла від першого шлюбу, пробував себе у кіно, але зараз займається футболом.

Брати Гемсворт: Кріс Гемсворт, Люк Гемсворт, Ліам Гемсворт

[ + – ] Брати Гемсворт: Кріс, Люк та Ліам Фото: Getty Images

Родоначальниками акторської династії стануть, можливо, і брати Гемсворти. Люк, Кріс та Ліам народилися в сім'ї соцпрацівника та вчительки англійської мови. І вперше дебютували в австралійському ситкомі "Сусіди". Проте з того часу їхня кар'єра складалася по-різному. Кріс отримав роль Тора в "Месниках" Marvel, одружився з актрисою Ельзою Патакі і вже став батьком трьох дітей. Його можна назвати найвідомішим і найпопулярнішим з братів.

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Старший Люк з'являвся в серіалі "Західний світ", а молодшому Ліаму пощастило "засвітитися" в молодіжній трилогії "Голодні ігри" і зібрати цілу колекцію нагород на зразок Teen Choice Awards. Популярності йому додав і скандальний шлюб зі співачкою Майлі Сайрус. Зараз брати Гемсворти користуються популярністю в кіно і цілком можуть змагатися з братами Болдвінами, якщо не кількістю, то якістю.

Династія Коппола: Френсіс Форд Коппола, Софія Коппола, Ніколас Кейдж

[ + – ] Найвідоміші представники родини Коппола: Ніколас Кейдж, Френсіс Форд Коппола та Софія Коппола Фото: Getty Images

82-річний Френсіс Форд Коппола – один із найтитулованіших режисерів у Голлівуді, а його трилогія "Хрещений батько" та фільм "Апокаліпсис сьогодні" вже стали справжньою класикою. Втім, його батько Кармайн Коппола, флейтист та композитор, став автором саундтреків до цих фільмів та отримав "Оскар". Софія Коппола знімалася у батька, але стала чудовою режисеркою, знявши фільми "Труднощі перекладу", "Марія-Антуанетта" та "Незайманки-самогубці".

До епохи інтернету шанувальники Ніколаса Кейджа і не здогадувалися, що він також походить із цієї родини: Ніколас — племінник Френсіса Форда. Але цим список не обмежується – вся родина Коппола надто багаточисельна, щоб перерахувати кожне ім'я, але так чи інакше всі вони мають стосунок до кіноіндустрії. І, судячи з розмаху, матимуть і надалі.

Династія Беррімор

[ + – ] Дрю Беррімор – принцеса Голлівуду

Говорячи про акторську династію Беррімор, насамперед згадується Дрю Беррімор, талановита актриса, яка дебютувала на екрані ще до того, як їй виповнився рік. Вона прославилася не лише акторською грою, а й тим, що в юності постійно ставала героїнею світської хроніки через свої проблеми з алкоголем та наркотиками. Навіть у Голлівуді нечасто зустрінеш підлітка-актора, який встиг побувати на реабілітації, в залі суду, і який заявляє, що кинув пити.

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Зараз у зірки "Інопланетянина" і "Та, що породжує вогонь" все добре. Дрю позбулася шкідливих звичок і пропагує здоровий спосіб життя. А її доньки Олів та Френкі цілком можуть продовжити акторську династію. Але варто зазначити, що акторську кар'єру Дрю було передбачена. Її хрещені батьки: Стівен Спілберг та Софі Лорен, а сама вона походить із вельми відомих акторських сімей, які й створювали "Фабрику зірок".

[ + – ] Дрю з матір'ю Джейд Беррімор [ + – ] Дрю Беррімор у фільмі "Котяче око" Фото: Instagram drewbarrymore

Її прадідусь Моріс Костелло стояв біля витоків і був зіркою німого кіно. Її дід Джон Беррімор вважається одним із найкращих акторів свого покоління, його брат Лайонел Беррімор, у 1931 році отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль у фільмі "Вільна душа". Їхня сестра Етель також стала лауреаткою "Оскара" і, якщо вірити чуткам, коханкою Вінстона Черчілля. Батько Дрю, Джон Беррімор був зіркою "спагетті-вестернів" і своїх чотирьох дружин він також знаходив на знімальних майданчиках.

Отже, Дрю, мабуть, може вважатися справжньою "принцесою Голлівуду", яка може похвалитися одним із найдовших родоводів.