Дочки, дружини, коханки: найважливіші жінки в житті Жан-Поля Бельмондо

Легенда французького кіно Жан-Поль Бельмондо не відрізнявся особливою красою, але підкоряв жінок своїми оптимізмом і почуттям гумору. Його особисте життя було не менше насиченим, ніж творча кар'єра.

88-річний французький актор Жан-Поль Бельмондо, який здобув славу легенди світового кіно, був цікавий протилежній статі, представниць якого підкорювали не тільки зовнішність знаменитості та його статки, скільки харизма і почуття гумору. Офіційно Бельмондо був одружений двічі, однак перед його чарами не встояли багато фатальних красунь. Фокус зібрав "досьє" на жінок, які залишили слід у житті актора.

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Перша дружина Бельмондо Елоді Константен

Випускниця балетної школи, танцівниця з вар'єте в Сен-Жермені (п'ятий округ Парижа), справжнє ім'я якої Рене Констан, стала першою серйозною любов'ю Жан-Поля Бельмондо. Коли 20-річний актор, який дебютував у театрі, зустрів Елоді й побачив її стрункі ніжки, він закохався в неї з першого погляду.

"Латинський квартал, я зустрічаю красиву дівчину Елоді, професійну танцівницю в підвалах Сен-Жермен-де-Пре, де грає Клод Лютер і його музиканти. Вона стане мамою трьох моїх дітей", — пізніше писав Бельмондо в колонці для Paris Match.

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До речі, ім'я Елоді танцівниці дав актор, оскільки так само звали героїню в п'єсі, де Бельмондо грав на момент знайомства з Рене. Він вважав, що так звучить набагато чуттєвіше.

Закохані одружилися 17 січня 1953 року, після того, як Бельмондо відслужив в армії, і спочатку жили з батьками актора. Весільної подорожі не було, тому що Бельмондо якраз отримав нову роль. У цьому ж році на світ народилася їхня дочка Патриція, в 1960-му році Елоді подарувала Жан-Полю ще одну доньку, Флоренс, а в 1963 на світ з'явився син Поль. Гонорар за чергову картину дозволив молодій сім'ї придбати окреме житло й облаштувати його за останньою модою.

[ + – ] Елоді була єдиною жінкою, яка ніколи не намагалася командувати Жан-Полем Фото: opros

Доля старшої дочки Бельмондо склалася трагічно. Патриція була єдиною з дітей, хто пішов слідами батька. Вона подалася в кіно, пробуючи себе в ролі сценаристки. У 1994 році в її паризькій квартирі сталася пожежа, і вона загинула, проживши всього 40 років. Бельмондо важко переживав втрату, тоді ж у нього з'явилися перші проблеми із серцем.

[ + – ] Старша дочка Бельмондо Патриція встигла вийти заміж у 1986 році, але онуків її батько так і не дочекався.

Бельмондо в першому шлюбі: "жахливий оптиміст і невиправний веселун"

У шлюбі з Елоді актор прожив 13 років. Дружина говорила про нього як про "жахливого оптиміста і невиправного веселуна". Привабливий та усміхнений, а також уже дуже популярний актор не міг уникнути пильної жіночої уваги, що чимало розчарувало законну дружину. Як з'ясувалося, хвилювалася вона не дарма.

Розлучницею стала піднесена блондинка Урсула Андресс, з якою Жан-Поль Бельмондо познайомився на зйомках фільму "Пригоди китайця в Китаї" режисера Філіпа де Брока (фільм вийшов на екрани в 1965 році).

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Як і у випадку з Елоді, Бельмондо закохався в красиву акторку з першого погляду. Пристрасть, яка тривала сім років, стала причиною розлучення Бельмондо з першою дружиною в 1967 році. На розірвання шлюбу подала Елоді, яка не змогла пробачити чоловікові невірності, хоча для актора такий крок став повною несподіванкою. Він не вірив, що дружина вирішиться на розрив. Незабаром Елоді знову вийшла заміж, проте зберегла теплі стосунки із Жан-Полем, а він віддавав на утримання дітей частину гонорарів. Пізніше Бельмондо скаже, що Елоді була єдиною жінкою в його житті, яка не намагалася ним командувати.

"Коли я дізналася про твою зраду, то виплакала стільки сліз, що вони заповнили б бездонний колодязь нашого літнього будиночка в Кап-Ферра", — говорила Елоді Константен — перша дружина Бельмондо.

Розлучення особливо важко пережила старша дочка Бельмондо Патриція. А його син Поль згадував:

"Мені тоді було три з половиною роки, у мене немає болісних спогадів. Після того, як мама розлучилася, ми переїхали з нею в Англію. Коли я повернувся до Франції, щоб побачитися з батьком, він вирішив не вітатися зі мною в присутності Урсули" .

"Дівчина Бонда" Урсула Андресс увела Бельмондо від дружини

Швейцарська акторка, яка зіграла дівчину Бонда у фільмі "Джеймс Бонд 007: Доктор Ноу", яка звела з розуму Бельмондо, була відома своїм вибуховим характером, за що отримала прізвисько Тигриця. Так само її називав і сам Жан-Поль Бельмондо, кажучи знайомим, що вона "дуже красива і дуже ревнива тигриця". В акторі Урсулу підкорило його почуття гумору.

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Спочатку Бельмондо й Урсула Андресс приховували свої стосунки. Їхній пристрасний роман, заради якого вони обидва розлучилися зі своїми другими половинками, тривав сім років. Найцікавіше, що нове заміжжя не входило в плани білявої красуні, а ось Бельмондо шукав тиху пристань і мріяв про шлюб.

У 2016 році на презентації автобіографії "Тисяча життів краще, ніж одне", Бельмондо розповів історію, яка якнайкраще описувала характер Урсули. Одного разу він повернувся додому пізно і напідпитку.

"Я прийшов додому, було дуже пізно. Я вирішив пробратися по драбині у вікно. Я збирався постукати, коли вікно відчинилося. Це кричала Урсула: "Тобі не соромно?!" Потім вона штовхнула драбину, і мене разом із нею!".

[ + – ] Кадр із фільму "Пригоди китайця в Китаї" Фото: Скриншот [ + – ] Урсула Андресс і Жан-Поль Бельмондо Фото: Скриншот

Зі свого боку Урсула зізнавалася, що у стосунках із Бельмондо "можливо, висміяла весь сміх, відпущений їй Всевишнім на ціле життя". Після розриву стосунків вона втратила почуття гумору і практично припинила посміхатися.

Причиною розлучення Бельмондо з Андресс стала нова любов.

Гостьовий роман Бельмондо з Лаурою Антонеллі

У 1971 році на зйомках фільму "Повторний шлюб" Бельмондо знайомиться з італійською акторкою Лаурою Антонеллі. Вона любила зніматися у відвертих картинах, а також була дівчиною року журналу Playboy. Заради неї Бельмондо кинув Урсулу, а Лаура пішла від свого чоловіка Енріко Пьяцетти.

Роман, який тривав вісім років, виявився не найспокійнішим. У пари не було постійного дому та дітей, вони так і не розписалися, зате шторму й емоцій вистачало з лишком. Усі ці роки Бельмондо жив у Парижі, а Лаура в Римі — сьогодні такі стосунки заведено називати "гостьовий шлюб".

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Як і Урсула, Лаура дуже цінувала свою свободу і не хотіла виходити заміж, що й стало причиною розставання пари. Акторка важко переживала розрив із Бельмондо: почала зловживати алкоголем, її накрила депресія, й Антонеллі навіть намагалася накласти на себе руки. Бельмондо ще деякий час намагався підтримувати видимість стосунків, але його серце вже було зайняте іншою.

Лаура Антонеллі померла в 2015 році, через 35 років після відходу від актора. Бельмондо висловив свою печаль у письмовій заяві: "Лаура була для мене перш за все чарівною супутницею з винятковою чарівністю. Вона також була прекрасною партнеркою на зйомках. Я хочу зберегти ці прекрасні спогади про неї".

[ + – ] Заради роману з Бельмондо Антонеллі кинула чоловіка Енріко Пьяцетти Фото: Getty Images

Друга молодість Бельмондо з Марією Карлос Сотомайор

20-річна бразильська модель і співачка Марія Карлос Сотомайор стала справжнім ковтком свіжого повітря в житті 48-річного Бельмондо.

"Це мій мотор, муза, нарешті, сила, яка тягне мене до життя щодня", — говорив про неї актор.

Пара познайомилася в 1983 році на зйомках картини "Маргінал", де Жан-Поль Бельмондо грав комісара Джордана, а Марія — повію, яка допомагає поліцейському.

Однак, як і попередні романи, ці семирічні стосунки закінчилися розривом. Дівчина не хотіла заміж та із задоволенням витрачала час на шопінг, вечірки і зустрічі з іншими чоловіками. Коли Марія розлучилася з Бельмондо, вона подарувала йому на прощання цуценя тер'єра зі словами "Сподіваюся, ти знайдеш щастя хоча б із цією с*кою".

Незважаючи на такий заключний акорд, Бельмондо і Марія Сотомайор залишилися друзями і зберегли теплі стосунки. Подейкують, що саме Марія прикрашала останні роки життя Бельмондо, хоч і не була з ним постійно.

[ + – ] Марія Карлос Сотомайор прикрашала останні роки життя Бельмондо Фото: opros

Остання дружина Бельмондо Натті Тардівель

У 1989 році Жан-Поль Бельмондо на тенісному турнірі "Ролан Гаррос" познайомився з балериною Натті Тардівель, яка була на 32 роки молодша. Як писали ЗМІ, приводом для знайомства став той самий собака, якого йому подарувала Марія після розставання. У Натті була в руках точно така ж — що й стало приводом почати розмову.

У 2002 році Бельмондо та Натті Тардівель одружилися, а в 2003 році у них народилася маленька дівчинка Стелла.

"Натті подарувала мені найбільший подарунок, який тільки може зробити жінка, — таку маленьку дівчинку як Стелла. Незважаючи на те, що життя розлучило нас, я ніколи не забуду її присутність та її постійну допомогу і турботу про мене після інсульту", — говорив Бельмондо.

Інсульт, про який згадував актор, у нього трапився після смерті дочки Патриції. Наталі фактично врятувала Бельмондо, заново навчивши його ходити і говорити. Через два роки після цього вона й подарувала йому доньку. На той момент Бельмондо було вже 70 років.

Шлюб Бельмондо і Натті Тардівель тривав лише шість років. Натті зустріла чоловіка, свого ровесника, якого полюбила, і Бельмондо відпустив її, не бажаючи бути тягарем. Після розлучення в 2008 році вони залишилися в добрих стосунках.

[ + – ] Натті Тердівель і Жан-Поль Бельмондо, 1991 рік

"Погана карма" Бельмондо: шахрайка модельної зовнішності Барбара Гандольфі

Барбару Гандольфі називають кармою Жан-Поля Бельмондо та його розплатою за всі гріхи молодості й зради. Бельгійська модель, молодша Бельмондо на 43 роки, з'явилася в його житті, коли йому було вже 75 років. На той момент вона встигла знятися в "Острові спокус" і позувати для обкладинки Playboy, а також мала шлейф проблем із поліцією разом зі своїм колишнім чоловіком.

Бельмондо і Барбара Гандольфі були разом чотири роки, і весь цей час друзі зробили не один десяток спроб відкрити Жан-Полю очі на його обраницю, запевняючи, що їй потрібні тільки його гроші. Бельмондо не вірив у це навіть незважаючи на те, що за час зв'язку з Гандольфі його маєток двічі грабували, і стверджував, що Барбара повернула йому радість життя.

Проте Барбара Гандольфі дійсно була шахрайкою, яка, наприклад, одного разу переказала з рахунку Бельмондо на свій 200 тисяч євро. Але навіть такий вчинок не змусив Бельмондо піти до суду. Він вирішив не заявляти на неї, але розлучився з підступною коханою. Пара була разом із 2008 по 2012-й рік.

[ + – ] Барбара Гандольфі вкрала у Бельмондо 200 тисяч євро, але він вирішив не заявляти на неї в поліцію Фото: Getty Images

Більше романів у житті Бельмондо не було. Однак красиві жінки продовжували оточувати актора любов'ю і турботою. До останнього дня поруч із Жаном-Полем Бельмондо залишалися його дочки й онучка.

Дочка Бельмондо Флоренс

Флоренс Бельмондо народилася 3 червня 1960 року. У молодості вона разом із чоловіком, ученим Крісом Вотерсом, вирішила переїхати в Сполучені Штати, де теж присвятила себе науці.

[ + – ] Флоренс, друга дочка Жан-Поля Бельмондо й Елоді Константен, присвятила своє життя науці Фото: Florence Belmondo/Instagram

У шлюбі Флоренс народила трьох дітей — Аннабель, Крістофера та Ніколаса. Сьогодні 61-річна дочка зірки французького кіно уникає публічності, однак на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька знімків із 88-річчя батька.

[ + – ] Флоренс привітала Бельмондо з 88-річчям, разом із нею зі США прилетіли онуки Бельмондо: Аннабель, Крістофер і Ніколас

Старша внучка Жан-Поля Бельмондо Аннабель вирішила освоїти професію журналіста, а також будує модельну кар'єру.

Молодша дочка Бельмондо Стелла Єва Анджеліна

Наймолодша дочка Жан-Поля Бельмондо Стелла взяла все краще від своїх батьків і може похвалитися блакитними очима, світлим волоссям, пухкими губами і стрункою фігурою. За життя батько приділяв багато часу дівчині, намагаючись у всьому її підтримувати.

За словами інсайдерів, Стелла не збирається продовжувати акторську династію, однак любить публічність і часто виходила в світ із батьком або з матір'ю. З майбутньою професією молодша дочка Бельмондо поки не визначилася. Дівчина закінчила коледж і займається в балетній школі, але бути балериною не планує.

[ + – ] Стелла Бельмондо народилася, коли Жан-Полю було вже 70 років Фото: Стелла Бельмондо/Instagram

Нагадаємо, Жан-Поль Бельмондо помер 6 жовтня. Фокус писав, що ця людина значила для Франції і для світового кіно.