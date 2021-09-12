Дочери, жены, любовницы: самые важные женщины в жизни Жан-Поля Бельмондо

Легенда французского кино Жан-Поль Бельмондо не отличался особой красотой, но покорял женщин своими оптимизмом и чувством юмора. Его личная жизнь была не менее насыщенной, нежели творческая карьера.

88-летний французский актер Жан-Поль Бельмондо, снискавший славу легенды мирового кино, был интересен противоположному полу, представительниц которого покоряли не столько внешность знаменитости и его состояние, сколько харизма и чувство юмора. Официально Бельмондо был женат дважды, однако перед его чарами не устояли многие роковые красотки. Фокус собрал "досье" на женщин, которые оставили след в жизни актера.

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Первая жена Бельмондо Элоди Константен

Выпускница балетной школы, танцовщица из варьете в Сен-Жермене (пятый округ Парижа), настоящее имя которой Рене Констан, стала первой серьезной любовью Жан-Поля Бельмондо. Когда 20-летний начинающий актер, дебютировавший в театре, встретил Элоди и увидел ее стройные ножки, он влюбился в нее с первого взгляда.

"Латинский квартал, я встречаю красивую девушку Элоди, профессиональную танцовщицу в подвалах Сен-Жермен-де-Пре, где играет Клод Лютер и его музыканты. Она станет мамой троих моих детей", – позже писал Бельмондо в колонке для Paris Match.

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Кстати, имя Элоди танцовщице дал сам актер, поскольку так же звали героиню в пьесе, где Бельмондо играл на момент знакомства с Рене. Он считал, что так звучит гораздо чувственнее.

Влюбленные поженились 17 января 1953 года после того, как Бельмондо отслужил в армии, и сначала жили с родителями актера. Свадебного путешествия не было, потому что Бельмондо как раз получил новую роль. В этом же году на свет родилась их дочь Патриция, в 1960-м году Элоди подарила Жан-Полю еще одну дочь, Флоренс, а в 1963 на свет появился сын Поль. Гонорар за очередную картину позволил молодой семье купить отдельное жилье и обустроить его по последней моде.

[ + – ] Элоди была единственной женщиной, которая никогда не пыталась командовать Жан-Полем Фото: Из открытых источников

Судьба старшей дочки Бельмондо сложилась трагически. Патриция была единственной из детей, кто пошел по стопам отца. Она подалась в кино, пробуя себя в роли сценариста. В 1994 году в ее парижской квартире случился пожар, и она погибла, прожив всего 40 лет. Бельмондо тяжело переживал утрату, тогда же у него появились первые проблемы с сердцем.

[ + – ] Старшая дочь Бельмондо Патриция успела выйти замуж в 1986 году, но внуков ее отец так и не дождался.

Бельмондо в первом браке: "ужасный оптимист и неисправимый весельчак"

В браке с Элоди актер прожил 13 лет. Жена говорила о нем как об "ужасном оптимисте и неисправимом весельчаке". Обаятельный и улыбчивый, а также уже очень популярный актер не мог избежать пристального женского внимания, что немало расстраивало законную супругу. Как оказалось, волновалась она не зря.

В роли разлучницы выступила возвышенная блондинка Урсула Андресс, с которой Жан-Поль Бельмондо познакомился на съемках фильма "Злоключения китайца в Китае" режиссера Филиппа де Брока (фильм вышел на экраны в 1965 году).

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Как и в случае с Элоди, Бельмондо влюбился в красивую актрису с первого взгляда. Страсть, которая длилась семь лет, стала причиной развода Бельмондо с первой женой в 1967 году. На расторжение брака подала Элоди, которая не смогла простить мужу неверности, хотя для актера такой шаг стал полной неожиданностью. Он не верил, что жена решится на разрыв. Вскоре Элоди снова вышла замуж, однако сохранила теплые отношения с Жан-Полем, а он отдавал на содержание детей часть гонораров. Позже Бельмондо скажет, что Элоди была единственной женщиной в его жизни, которая не пыталась им командовать.

"Когда я узнала о твоей измене, то выплакала столько слез, что они заполнили бы бездонный колодец нашего летнего домика в Кап-Ферра", — говорила Элоди Константен — первая жена Бельмондо.

Развод особенно тяжело пережила старшая дочь Бельмондо Патриция. А его сын Поль вспоминал:

"Мне тогда было три с половиной года, у меня нет болезненных воспоминаний. После того, как мама развелась, мы переехали с ней в Англию. Когда я вернулся во Францию, чтобы увидеться с папой, он не стал здороваться со мной в присутствии Урсулы".

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Швейцарская актриса, сыгравшая девушку Бонда в фильме "Джеймс Бонд 007: Доктор Ноу", которая свела с ума Бельмондо, была известна своим взрывным характером, за что получила прозвище Тигрица. Так же ее называл и сам Жан-Поль Бельмондо, говоря знакомым, что она "очень красивая и очень ревнивая тигрица". В актере Урсулу покорило его чувство юмора.

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Изначально Бельмондо и Урсула Андресс скрывали свои отношения. Их страстный роман, ради которого они оба развелись со своими супругами, продолжался семь лет. Самое интересное, что новое замужество не входило в планы белокурой красотки, а вот Бельмондо искал тихую пристань и мечтал о браке.

В 2016 году на презентации автобиографии "Тысяча жизней лучше, чем одна", Бельмондо рассказал историю, которая как нельзя лучше описывала характер Урсулы. Однажды он вернулся домой поздно и в стельку пьяный.

"Я пришел домой, было очень поздно. Я решил пробраться по приставной лестнице в окно. Я собирался постучать, когда окно открылось. Это кричала Урсула: "Тебе не стыдно?!" Затем она толкнула лестницу, и меня вместе с ней!".

[ + – ] Кадр из фильма "Злоключения китайца в Китае" Фото: Скриншот [ + – ] Урсула Андресс и Жан-Поль Бельмондо Фото: Скриншот

В свою очередь Урсула признавалась, что в отношениях с Бельмондо "возможно, высмеяла весь смех, отпущенный ей Всевышним на целую жизнь". После разрыва отношений она потеряла чувство юмора и практически перестала улыбаться.

Причиной расставания Бельмондо с Андресс стала новая любовь.

Гостевой роман Бельмондо с Лаурой Антонелли

В 1971 году на съемках фильма "Повторный брак" Бельмондо знакомится с итальянской актрисой Лаурой Антонелли. Она любила сниматься в откровенных картинах, а также была девушкой года журнала Playboy. Ради нее Бельмондо бросил Урсулу, а Лаура ушла от своего супруга Энрико Пьяцетти.

Роман, который продлился восемь лет, оказался не самым спокойным. У пары не было постоянного дома и детей, они так и не расписались, зато шторма и эмоций хватало с лихвой. Все эти годы Бельмондо жил в Париже, а Лаура в Риме — сегодня такие отношения принято называть "гостевой брак".

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Как и Урсула, Лаура очень ценила свою свободу и не хотела выходить замуж, что и стало причиной расставания пары. Актриса тяжело переживала разрыв с Бельмондо: начала злоупотреблять алкоголем, ее накрыла депрессия, и Антонелли даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Бельмондо еще некоторое время пытался поддерживать видимость отношений, но его сердце уже было занято другой.

Лаура Антонелли умерла в 2015 году, через 35 лет после ухода от актера. Бельмондо выразил свою печаль в письменном заявлении: "Лаура была для меня прежде всего очаровательной спутницей с исключительным обаянием. Она также была прекрасным партнером на съемках. Я хочу сохранить эти прекрасные воспоминания о ней".

[ + – ] Ради романа с Бельмондо Антонелли бросила мужа Энрико Пьяцетти Фото: Getty Images

Вторая молодость Бельмондо с Марией Карлос Сотомайор

20-летняя бразильская модель и певица Мария Карлос Сотомайор стала настоящим глотком свежего воздуха в жизни 48-летнего Бельмондо.

"Это мой мотор, муза, наконец, сила, которая влечет меня к жизни каждый день", – говорил о ней актер.

Пара познакомилась в 1983 году на съемках картины "Маргинал", где Жан-Поль Бельмондо играл комиссара Джордана, а Мария – проститутку, помогающую полицейскому.

Однако, как и предыдущие романы, эти семилетние отношения закончились разрывом. Девушка не хотела замуж и с удовольствием тратила время на шопинг, вечеринки и встречи с другими мужчинами. Когда Мария рассталась с Бельмондо, она подарила ему на прощание щенка терьера со словами "Надеюсь, ты найдешь счастье хотя бы с этой с*кой".

Несмотря на такой заключительный аккорд, Бельмондо и Мария Сотомайор остались друзьями и сохранили теплые отношения. Поговаривают, что именно Мария скрашивала последние годы жизни Бельмондо, хоть и не была с ним постоянно.

[ + – ] Мария Карлос Сотомайор скрашивала последние годы жизни Бельмондо Фото: Из открытых источников

Последняя жена Бельмондо Натти Тардивель

В 1989 году Жан-Поль Бельмондо на теннисном турнире "Роллан Гаррос" познакомился с балериной Натти Тардивель, которая была на 32 года моложе. Как писали СМИ, поводом для знакомства стала та самая собака, которую ему подарила Мария при расставании. У Натти была в руках точно такая же — что и стало поводом начать разговор.

В 2002 году Бельмондо и Натти Тардивель поженились, а в 2003 году у них родилась маленькая девочка Стелла.

"Натти преподнесла мне величайший подарок, который только может сделать женщина, – такую ​​маленькую девочку как Стелла. Несмотря на то, что жизнь разлучила нас, я никогда не забуду ее присутствие и ее постоянную помощь и заботу обо мне после инсульта", – говорил Бельмондо.

Инсульт, о котором упоминал актер, случился у него после смерти дочери Патриции. Натали фактически спасла Бельмондо, заново научив его ходить и говорить. Через два года после этого она и подарила ему дочь. На тот момент Бельмондо было уже 70 лет.

Брак Бельмондо и Натти Тардивель продлился всего шесть лет. Натти встретила мужчину, своего ровесника, которого полюбила, и Бельмондо опустил ее, не желая быть обузой. После развода в 2008 году они остались в хороших отношениях.

[ + – ] Натти Тердивель и Жан-Поль Бельмондо, 1991 год

"Плохая карма" Бельмондо: мошенница модельной внешности Барбара Гандольфи

Барбару Гандольфи называют кармой Жан-Поля Бельмондо и его расплатой за все грехи молодости и измены. Бельгийская модель, моложе Бельмондо на 43 года, появилась в его жизни, когда ему было уже 75 лет. На тот момент она успела сняться в "Острове искушений" и позировать для обложки Playboy, а также имела шлейф проблем с полицией вместе со своим бывшим мужем.

Бельмондо и Барбара Гандольфи были вместе четыре года, и все это время друзья сделали не один десяток попыток открыть Жан-Полю глаза на его избранницу, уверяя, что ей нужны только его деньги. Бельмондо не верил в это даже несмотря на то, что за время связи с Гандольфи его особняк дважды грабили, и утверждал, что Барбара вернула ему радость жизни.

Тем не менее Барбара Гандольфи действительно была мошенницей, которая, например, однажды перевела со счета Бельмондо на свой 200 тысяч евро. Но даже такой поступок не заставил Бельмондо пойти в суд. Он не стал заявлять на нее, но расстался с коварной возлюбленной. Пара была вместе с 2008 по 2012-й год.

[ + – ] Барбара Гандольфи украла у Бельмондо 200 тысяч евро, но он не стал заявлять на нее в полицию Фото: Getty Images

Больше романов в жизни Бельмондо не было. Однако красивые женщины продолжали окружать актера любовью и заботой. До последнего дня рядом с Жаном-Полем Бельмондо оставались его дочери и внучка.

Дочь Бельмондо Флоренс

Флоренс Бельмондо родилась 3 июня 1960 года. В молодости она вместе с мужем, ученым Крисом Уотерсом, решила переехать в Соединенные Штаты, где тоже посвятила себя науке.

[ + – ] Флоренс, вторая дочь Жан-Поля Бельмондо и Элоди Константен, посвятила жизнь науке Фото: Florence Belmondo/Instagram

В браке Флоренс родила троих детей – Аннабель, Кристофера и Николаса. Сегодня 61-летняя дочь звезды французского кино избегает публичности, однако на своей странице в Instagram опубликовала несколько снимков с 88-летия отца.

[ + – ] Флоренс поздравила Бельмондо с 88-летием, вместе с ней из США прилетели внуки Бельмондо: Аннабель, Кристофер и Николас

Старшая внучка Жан-Поля Бельмондо Аннабель решила освоить профессию журналиста, а также строит модельную карьеру.

Младшая дочь Бельмондо Стелла Ева Анджелина

Самая младшая дочь Жан-Поля Бельмондо Стелла взяла все лучшее от своих родителей и может похвастаться голубыми глазами, светлыми волосами, пухлыми губами и стройной фигурой. При жизни отец уделял много времени девушке, стараясь во всем ее поддерживать.

По словам инсайдеров, Стелла не собирается продолжать актерскую династию, однако любит публичность и часто выходила в свет с отцом или с матерью. С будущей профессией младшая дочь Бельмондо пока не определилась. Девушка окончила колледж и занимается в балетной школе, но быть балериной не планирует.

[ + – ] Стелла Бельмондо родилась, когда Жан-Полю было уже 70 лет Фото: Стелла Бельмондо/Instagram

Напомним, Жан-Поль Бельмондо умер 6 октября. Фокус писал, что этот человек значил для Франции и для мирового кино.