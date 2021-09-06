Умер Жан-Поль Бельмондо

Одному из величайших актеров французского кино было 88 лет. В последнее время он плохо себя чувствовал.

Актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката Бельмондо — Мишеля Годеста.

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Пока неизвестно, от чего умер Бельмондо. В то же время адвокат отметил, что в последнее время актер чувствовал себя плохо.

"Он очень устал за последнее время. Он тихо умер", — сказал юрист актера.

Карьера актера длилась с 1957 по 2015 год. Он награждался "Золотым львом", "Золотой пальмовой ветвью" и французской национальной наградой "Сезар".

Среди известных фильмов, в которых снялся Бельмондо: "На последнем дыхании", "Человек из Рио", "Безумный Пьеро", "Великолепный", "Высокие каблучки", "Труп моего врага", "Чудовище", "Профессионал", "Баловень судьбы", "Отверженные", "Человек и его собака".

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