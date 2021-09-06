Помер Жан-Поль Бельмондо (відео)

Одному з найвидатніших акторів французького кіно було 88 років. Останнім часом він погано себе почував.

Актор Жан-Поль Бельмондо помер на 89-му році життя. Про це повідомляє AFP з посиланням на адвоката Бельмондо — Мішеля Годеста.

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Причини смерті актора не розкриваються. У той же час адвокат зазначив, що останнім часом Бельмондо погано себе почував.

"Він дуже втомився за останній час. Він тихо помер", — сказав юрист актора.

Кар'єра актора тривала з 1957 по 2015 рік. Він нагороджувався "Золотим левом", "Золотою пальмовою гілкою" і французькою національною нагородою "Сезар".

Серед відомих фільмів, у яких знявся Бельмондо: "На останньому подиху", "Людина з Ріо", "Божевільний П'єро", "Чудовий", "Високі підбори", "Труп мого ворога", "Чудовисько", "Професіонал", " Улюбленець долі ", "Знедолені", "Чоловік та його собака".

Як повідомлялося раніше, відомий грецький композитор Мікіс Теодоракіс, який написав мелодію до танцю сиртакі, вперше показаному у фільмі "Грек Зорба" 1964 року, помер в Афінах у віці 96 років.