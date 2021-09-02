Помер автор національного символу Греції Мікіс Теодоракіс

Причиною смерті композитора й активного громадського та політичного діяча стала тривала хвороба.

Відомий грецький композитор Мікіс Теодоракіс, який написав мелодію до танцю сіртакі, вперше показаному в фільмі "Грек Зорба" 1964 року народження, помер в Афінах у віці 96 років, повідомляє видання Barron`s з посиланням на джерела в госпіталі. Причиною смерті стала тривала хвороба.

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Свої перші пісні Теодоракіс написав ще у 12 років, взявши за основу шкільні поеми. Тоді у нього вийшло 17 творів. Мама майбутнього композитора, володіючи гарним голосом, співала музику сина, що надихало його творити далі. Непогано співала і бабуся хлопчика, яка була дуже побожною і переважно виконувала псалми, що теж залишило слід на подальшій творчості грека.

Незважаючи на те, що у Мікіса були відмінні математичні здібності, а батьки потай сподівалися, що точні науки стануть його професією, їхній син все ж вибрав музику.

Однак не творчістю єдиною жила ця людина. Теодоракіс увійшов в історію як активний борець з окупацією. У 1943 році він став організатором демонстрації в Триполісі проти італійських загарбників. Після бійки з італійським солдатом Мікіс опинився у в'язниці, після якої приєднався до руху Опору. Потім він став членом молодіжної організації, яка протистояла німецьким окупантам, а також поповнив ряди національного грецького визвольного фронту.

[ + – ] Мікіс Теодоракіс був активним борцем проти окупації Греції Фото: Соцсети

Через свої переконання Теодоракіс ще не раз потрапляв за ґрати. У 1946 році на одній з демонстрацій його так побили, що хлопця переплутали з небіжчиком і відвезли в морг. Уже в наступному році він був заарештований і засланий на острів Ікарія, а в 1948 році місцем його заслання став острів Макроніссос, де знаходився табір смерті і де Мікісу довелося пережити жахливі тортури від місцевих наглядачів, починаючи від танців на його грудній клітці і закінчуючи зламаними ногами і вивихнутою щелепою.

Але навіть пережиті муки не зламали цю людину. Більш того, він у розумі складав нові твори, які переніс на папір, вийшовши на свободу.

У 1950 році він із відзнакою закінчив консерваторію в Афінах, а через три роки, будучи вже одруженим, вступив до консерваторії в Парижі. Паралельно з навчанням Мікіс постійно працював, пишучи музичний супровід для балету й кінофільмів.

[ + – ] Той самий танець із фільму "Грек Зорба" під музику Теодоракіса

Довелось Теодоракісу побути й політиком. Він представляв інтереси Єдиної демократичної партії в парламенті. Однак після путчу в 1967 році, влаштованого "чорними полковниками", Мікіс пішов із політики. Військова хунта заборонила його твори, а композитор знову потрапив до в'язниці. Громадськість вимагала випустити музиканта, в результаті чого з ув'язнення він вийшов, але був відправлений на заслання, отримавши повну свободу лише в 1970-му. Грецький композитор виїхав із родиною в Париж, і тільки в 1974 році остаточно повернувся на батьківщину.

Фото: ТАСС

Його музика була яскравою, характерною і сміливою, як і він сам. Він писав як хорову музику, так і мелодії для популярних пісень. Серед його спадщини — цикли народних пісень, опери, симфонії і багато іншого. Легендарна "Сіртакі", створена Теодоракісом, після виходу фільму "Грек Зорба" стала національним символом Греції.

[ + – ] Повна версія "Сіртакі"

Міністр культури країни Ліна Мендон зазначила, що разом із Мікісом Греція "втратила частинку душі".

"Він все своє життя прожив творчістю. Він боровся без кордонів, долаючи людські слабкості, які встановлюють рамки і визначають формальну поведінку. Він ніколи не уникав боїв на всіх фронтах, оскільки діапазон його особистості і таланту не можна було ні обмежити, ні приборкати. Мікіс робив те, що виходить за рамки людської натури. Мікіс Теодоракіс своєю творчістю, сильною соціальною і духовною присутністю, своєю глибокою патріотичною промовою ознаменував Грецію ХХ століття. Мікіс був глобальним, і його робота належить всьому світу. Величезний універсальний проект, який торкнув і хвилюватиме мільйони сердець. Його більше не буде з нами, але Галактика його творчості буде оточувати і висвітлювати нас. Ми, греки, сумуємо сьогодні", — заявила вона.