Умер автор национального символа Греции Микис Теодоракис

Причиной смерти композитора и активного общественного и политического деятеля стала продолжительная болезнь.

Известный греческий композитор Микис Теодоракис, который написал мелодию к танцу сиртаки, впервые показанному в фильме "Грек Зорба" 1964 года, скончался в Афинах в возрасте 96 лет, сообщает издание Barron`s со ссылкой на источники в госпитале. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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Свои первые песни Теодоракис написал еще в 12 лет, взяв за основу школьные поэмы. Тогда у него получилось 17 произведений. Мама будущего композитора, обладая красивым голосом, напевала музыку сына, что вдохновляло его творить дальше. Неплохо пела и бабушка мальчика, которая была очень набожной и преимущественно исполняла псалмы, что тоже оставило след в дальнейшем творчестве грека.

Несмотря на то, что у Микиса были отличные математические способности, а родители втайне надеялись, что точные науки станут его профессией, их сын все же выбрал музыку.

Однако не творчеством единым жил этот человек. Теодоракис вошел в историю как активный борец с оккупацией. В 1943 году она стал организатором демонстрации в Триполисе против итальянских захватчиков. После драки с итальянским солдатом Микис оказался в тюрьме, после которой примкнул к движению Сопротивления. Затем он стал членом молодежной организации, противостоящей немецким оккупантам, а также пополнил ряды национального греческого освободительного фронта.

[ + – ] Микис Теодоракис был активным борцом против оккупации Греции Фото: Соцсети

Из-за своих убеждений Теодоракис еще не раз попадал за решетку. В 1946 году на одной из демонстраций его так избили, что парня перепутали с покойником и отвезли в морг. Уже в следующем году он был арестован и сослан на остров Икария, а в 1948 году местом его ссылки стал остров Макрониссос, где находился лагерь смерти, и где Микису пришлось пережить ужасные пытки от местных надсмотрщиков, начиная от танцев на его грудной клетке и заканчивая сломанными ногами и вывихнутой челюстью.

Но даже переживаемые муки не сломали этого человека. Более того, он в уме сочинял новые произведения, которые перенес на бумагу, выйдя на свободу.

В 1950 году он с отличием закончил консерваторию в Афинах, а через три года, будучи уже женатым, поступил в консерваторию в Париже. Параллельно с учебой Микис постоянно работал, сочиняя музыкальное сопровождение для балета и кинофильмов.

[ + – ] Тот самый танец из фильма "Грек Зорба" под музыку Теодоракиса

Довелось Теодоракису побыть и политиком. Он представлял интересы Единой демократической партии в парламенте. Однако после путча в 1967 году, устроенного "черными полковниками", Микис ушел из политики. Военная хунта запретила его произведения, а композитор снова попал в тюрьму. Общественность требовала выпустить музыканта, в результате чего из заключения он вышел, но был отправлен в ссылку, получив полную свободу лишь в 1970-м. Греческий композитор уехал с семьей в Париж, и только в 1974 году окончательно вернулся на родину.

Фото: ТАСС

Его музыка была яркой, характерной и смелой, как и он сам. Он писал как хоровую музыку, так и мелодии для популярных песен. Среди его наследия – циклы народных песен, оперы, симфонии и многое другое. Легендарная "Сиртаки", созданная Теодоракисом, после выхода фильма "Грек Зорба" стала национальным символом Греции.

[ + – ] Полная версия "Сиртаки"

Министр культуры страны Лина Мендони отметила, что вместе с Микисом Греция "потеряла частичку души".

"Он всю свою жизнь прожил творчеством. Он боролся без границ, преодолевая человеческие слабости, которые устанавливают рамки и определяют формальное поведение. Он никогда не избегал сражений на всех фронтах, поскольку диапазон его личности и таланта нельзя было ни ограничить, ни обуздать. Микис делал то, что выходит за рамки человеческой натуры. Микис Теодоракис своим творчеством, сильным социальным и духовным присутствием, своей глубокой патриотической речью ознаменовал Грецию ХХ века. Микис был глобальным, и его работа принадлежит всему миру. Огромный универсальный проект, который тронул и будет волновать миллионы сердец. Его больше не будет с нами, но Галактика его творчества будет окружать и освещать нас. Мы, греки, скорбим сегодня", – заявила она.