Марго Хемингуэй. Что погубило внучку легендарного писателя

Кроме харизмы от своего деда Марго Хемингуэй переняла его депрессивность и страсть к саморазрушению, что в конечном итоге сломало ей жизнь.

1 июля исполнилось 35 лет с того дня, как не стало внучки знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя. Марго, которая пошла характером в своего деда и мечтала сделать карьеру в моде и кино, напилась фенобарбитала и скончалась в своей квартире в Санта-Монике. Ей было 42 года.

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Марго — дочь старшего сына писателя, Джека, и Биры Луиз. Когда она узнала, что родители назвали ее в честь вина Château Margaux — изменила написание своего имени Margot на Margaux.

Родившись в Орегоне, пожив на Кубе и в Сан-Франциско, большую часть своего детства Марго провела на семейной ферме деда в Кетчуме (штат Айдахо). С ранних лет у нее были проблемы со здоровьем и зависимостями. Она страдала жестокими приступами эпилепсии, булимией и дислексией, но, несмотря на это, начала довольно рано пить алкоголь, что сил организму тоже не добавляло.

По воспоминаниям тех, кто знал Марго, дед воспитал внучку очень простой в общении. Она не стеснялась обсуждать самые стыдливые темы, имела тяжелый характер и не менее тяжелую руку. Ходили слухи, что однажды девочка поколотила саму Франсуазу Саган, которая в ее присутствии назвала ее дедушку "третьесортным писателем". После этого французская писательница взяла свои слова назад и больше никогда не позволяла себе подобных высказываний.

[ + – ] Марго Хемингуэй обладала роскошной внешностью Фото: Открытые источники

При этом сама Марго прочитала произведения своего знаменитого предка незадолго до смерти: тяжелая форма дислексии сделала для нее чтение очень труднодоступным удовольствием.

Марго Хемингуэй на пути к модному Олимпу

Вместе с модельной внешностью (рост под 180 см, выразительные глаза, светлые волосы и красивая фигура) внучка писателя отличалась невероятной харизмой, которую унаследовала от деда. Правда, вместе с хорошими качествами к ней перекочевали и негативные. Как и Эрнест, Марго страдала хронической депрессией, злоупотребляла спиртным и наркотиками, предпринимая все возможное для собственного саморазрушения.

В 16 лет девушка начала делать первые шаги в модельном бизнесе. По словам ее ближайшего друга Закари Селига, она обладала особенной чувственностью, заполняя красотой и светом любое место, куда бы не пришла. В 19 лет Марго, молодая сотрудница пиар-компании, вместе с дедом едет в Нью-Йорк, где прямо в отеле встречает наследника сети закусочных Эррола Ветсона, который был старше ее на 14 лет, влюбляется в него и вскоре выходит замуж, переехав в квартиру мужа на Манхэттене, где тот начинает лепить из нее свою Галатею.

Ветсон не только рассказывал жене, как правильно одеваться и краситься, есть и пить, но также давал советы, с кем следует заводить знакомства и куда ходить. А еще Эррол сделал все возможное, чтобы избавить Марго от ее провинциального акцента и научить говорить красиво и без сальных шуточек.

[ + – ] Свадьба Марго Хемингуэй и Эррола Ветсона Фото: Getty Images

Уже через год девушка "путешествовала" по обложкам всех самых заметных глянцевых журналов. Ее красивое лицо появлялось в Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Elle, Vogue. В этот же период она становится первой супермоделью, заключившей баснословный контракт на $1 млн с концерном Faberge на рекламу аромата Babe.

Дальше больше. Авторитетный еженедельник Time назвал мисс Хемингуэй "лицом поколения" и "самой желанной моделью Америки", а о сотрудничестве с ней мечтали крупные модельные агентства страны.

Провальный кинодебют

Модельный бизнес – не единственная сфера деятельности, которая манила Марго. Добившись успеха, девушка решила попробовать себя в качестве актрисы и в 1976 году дебютировала в картине "Губная помада", показывающей закулисье модной индустрии и объективизацию женщин. Дебют оказался провальным, а критики отметили "деревянную" игру начинающей актрисы, в то же время похвалив ее младшую сестру Мэриэл, также сыгравшую в этой ленте.

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Неудача в кино подкосила Марго, и она, и без того не отличавшаяся эмоциональной стойкостью, пустилась во все тяжкие, накачиваясь спиртным и наркотиками. Дальше следует развод с Ветсоном, и уже вскоре она становится женой кинорежиссера Бернарда "Барона" Фоше. Супруги уезжают в Париж, где мисс Хемингуэй начинает работать над проектом памяти своего деда, однако довести его до конца она так и не сможет.

Неудачи не оставляют американку. В 1984 году на горнолыжном курорте в Австрии она сломала ногу, ударившись о булыжник во время катания на лыжах. Процесс выздоровления занял 9 месяцев, на протяжении которых женщина поправилась на 34 кг. Затем вернулась и булимия. Постоянные запои, наркотический угар и срывы привели к тому, что в 1985 году ее второй брак тоже рухнул, и она вернулась в США.

Марго и дальше пытается сниматься в кино, однако каждая ее роль подвергается жесткой критике. В документальной картине Running from Crazy Мэриэл Хемингуэй рассказала, что после каждой новой волны обструкции со стороны кинообозревателей ее сестра напивалась до беспамятства, а придя в себя, думала о том, каким способом покончить с собой. В этом фильме она также призналась, что оба их родителя были алкоголиками, девочки росли в нездоровой атмосфере, а сама Мэриэл тоже страдала депрессией. Позже она напишет об этом книгу.

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Алкоголя в жизни Марго Хемингуэй становилось все больше, как и наркотиков, а ее налоговые долги выросли до 900 тысяч долларов. Чтобы хоть как-то с ними рассчитаться, она снимается голой для Playboy и дальше продолжает безбожно пить.

[ + – ] Марго Хемингуэй на обложке Playboy Фото: Открытые источники

Недолгая новая жизнь Марго Хемингуэй

Поняв, что самостоятельно она уже из этой ямы не выберется, семья практически силой отправляет Марго на лечение в Центр Бетти Форд в Калифорнии.

Оттуда Хемингуэй вернулась посвежевшей и полной сил, увлеклась живописью и йогой, стала брать уроки кулинарии и вокала, окунувшись с головой в общественную жизнь. Наладились и личные дела: во время свидания вслепую, устроенного друзьями, она познакомилась с предпринимателем Стюартом Сундулином, с которым прожила несколько счастливых лет.

В 1993 году бывшая модель связалась с компанией хиропрактиков, которые обещали ей исцеление от дислексии и других проблем, и вместе с ними отправилась в путешествие в Индию. Обратно она вернулась вновь сломленной и больше не смогла подняться над проблемами.

1 июля 1996 года, ровно за день до 35-летия с момента гибели Эрнеста Хемингуэя, Марго доводит до конца свои давние угрозы свести счеты с жизнью и выпивает смертельную дозу снотворного. Мертвую женщину обнаружила в ее квартире в Санта-Монике подруга, обеспокоенная тем, что Марго не выходит на связь.

Ее похоронили рядом со знаменитым дедом на семейном кладбище в Кетчуме.

Во время погребальной церемонии американский журналист Дин Барт Петитклерк, бывший коллегой и другом Эрнеста, сказал: "Мы никогда не сходились во взглядах на феномен реинкарнации: Марго никогда не верила в переселение душ. Но я уверен, что где-то в африканских прериях бродит гепард с глазами и сердцем Марго".

Проклятие Хэмингуэев

Эрнест Хэмингуэй и его внучка – не единственные в семье, кто покончил с собой. Отец писателя Кларенс Хемингуэй, бывший уважаемым врачом, застрелился в 57 лет 6 декабря 1928 года. О его смерти писатель расскажет в романе "Прощай, оружие!": "Мне всегда казалось, что отец поторопился, но, возможно, больше терпеть он не мог. Я очень любил отца и потому не хочу высказывать никаких суждений".

Младший брат писателя, Лестер Хемингуэй, успешный литератор и журналист, тоже застрелился, когда ему было 67 лет. Это случилось 13 сентября 1982 года.

Сам Эрнест поступил точно так же двумя десятилетиями ранее, когда ему исполнился 61 год: 2 июля 1961-го он убил себя из любимого ружья марки W.&C. Scott & Son модель Monte Carlo B в семейном доме в Кетчуме.

[ + – ] Эрнест Хемингуэй передал внучке страсть к алкоголю и депрессию Фото: Открытые источники

Напомним, в 2019 году в Торонто (Канада) выставили на продажу квартиру, в которой в 1923-24 годах жил Эрнест Хемингуэй. Квартира с гостиной и двумя спальнями общей площадью 120 квадратных метров расположена на последнем этаже четырехэтажного дома, который впоследствии был назван в честь писателя. Цена жилья составляла 730 тысяч долларов.