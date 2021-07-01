Марго Гемінгвей. Що згубило внучку легендарного письменника

Крім харизми від свого діда Марго Гемінгвей перейняла його депресивність і пристрасть до саморуйнування, що зрештою зламало їй життя.

1 липня виповнюється 35 років із того дня, як не стало внучки знаменитого письменника Ернеста Гемінгвея. Марго, яка пішла характером у свого діда і мріяла зробити карʼєру в моді та кіно, напилася фенобарбіталу та померла у своїй квартирі в Санта-Моніці. Їй було 42 роки.

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Марго — дочка старшого сина письменника Джека та Біри Луїз. Коли вона дізналася, що батьки назвали її на честь вина Château Margaux — змінила написання свого імені Margot на Margaux.

Народившись в Орегоні, поживши на Кубі й у Сан-Франциско, більшу частину свого дитинства Марго провела на фермі діда в Кетчумі (штат Айдахо). З ранніх років у Марго були проблеми зі здоровʼям і залежностями. Вона страждала жорстокими нападами епілепсії, булімією і дислексією, але, незважаючи на це, почала досить рано пити алкоголь, що сил організму теж не додавало.

За спогадами тих, хто знав Марго, дід виховав внучку дуже простою у спілкуванні. Вона не соромилася обговорювати найбільш соромʼязливі теми, мала важкий характер і не менш важку руку. Ширилися чутки, що одного разу дівчинка побила саму Франсуазу Саган, яка в її присутності назвала її дідуся "третьосортним письменником". Після цього французька письменниця взяла свої слова назад і більше ніколи не дозволяла собі подібних висловлювань.

[ + – ] Марго Гемінгвей володіла розкішною зовнішністю Фото: Открытые источники

При цьому Марго прочитала твори свого знаменитого предка незадовго до смерті: важка форма дислексії зробила для неї читання дуже важкодоступним задоволенням.

Разом із модельною зовнішністю (зріст під 180 см, виразні очі, світле волосся та красива фігура) вона мала неймовірну харизму, яку успадкувала від діда. Щоправда, разом із хорошими якостями до онуки письменника перекочували й негативні. Як і Ернест Гемінгвей, Марго страждала хронічною депресією, зловживала спиртним і наркотиками, роблячи все для власного саморуйнування.

Марго Гемінгвей на шляху до модного Олімпу

У 16 років дівчина почала робити перші кроки в модельному бізнесі. За словами її найближчого друга Закарі Селіга, вона володіла особливою чуттєвістю, заповнюючи красою і світлом будь-яке місце, куди б не прийшла. У 19 років Марго, молода співробітниця піар-компанії, разом із дідом їде в Нью-Йорк, де прямо в готелі зустрічає спадкоємця мережі закусочних Ерола Ветсона, який був старший за неї на 14 років — закохується в нього і незабаром виходить заміж, переїхавши в квартиру чоловіка на Мангеттені, де той починає ліпити з неї свою Галатею.

Ветсон не тільки розповідав дружині, як правильно одягатися і фарбуватися, їсти і пити, але також давав поради, з ким варто заводити знайомства і куди ходити. А ще Ерол зробив все можливе, щоб позбавити Марго від її провінційного акценту та навчити говорити красиво і без сальних жартів.

[ + – ] Весілля Марго Гемінгвей та Ерола Ветсона Фото: Getty Images

Уже через рік дівчина "подорожувала" на обкладинках усіх найпомітніших глянцевих журналів. Її гарне обличчя зʼявлялося в Cosmopolitan, Harperʼs Bazaar, Elle, Vogue. У цей же період вона стає першою супермоделлю, яка уклала надзвичайний контракт на $1 млн із концерном Faberge на рекламу аромату Babe.

Далі більше. Авторитетний тижневик Time назвав міс Гемінгвей "особою покоління" і "найбажанішою моделлю Америки", а про співпрацю з нею мріяли великі модельні агентства країни.

Провальний кінодебют Марго Гемінгвей

Модельний бізнес — не єдина сфера діяльності, яка манила Марго Гемінгвей. Домігшись успіху, дівчина вирішила спробувати себе як акторку й у 1976 році дебютувала в картині "Губна помада", яка показала закулісся модної індустрії та обʼєктивізації жінок. Дебют став провальним, а критики зазначили "деревʼяну" гру акторки, у той же час похваливши її молодшу сестру Меріел, яка також зіграла в цій стрічці.

[ + – ] Критики рознесли акторську гру Марго Гемінгвей

Невдача в кіно підкосила Марго, і вона, яка й без того не відрізнялася емоційною стійкістю, пустилася в усі тяжкі, накачуючи спиртним і наркотиками. Далі — розлучення з Ветсоном, і вже незабаром вона стає дружиною кінорежисера Бернарда "Барона" Фоше. Подружжя їдуть в Париж, де Марго починає працювати над проектом памʼяті свого діда, проте довести його до кінця вона так і не зможе.

Невдачі не покидають американку. У 1984 році на гірськолижному курорті в Австрії вона зламала ногу, ударившись об камінь під час катання на лижах. Процес одужання тривав 9 місяців, протягом яких Гемінгвей набрала 34 кг. Потім повернулася і булімія. Постійні запої, наркотичний угар і зриви призвели до того, що в 1985 році другий шлюб Марго теж розвалився, і вона повернулася в США.

Марго Гемінгвей і далі намагається зніматися в кіно, проте кожна її роль піддається жорсткій критиці. У документальній картині Running from Crazy Меріел Гемінгвей розповіла, що після кожної нової хвилі обструкції з боку кінооглядачів її сестра напивалися до нестями, а прийшовши до тями, думала про те, яким способом покінчити із собою. У цьому фільмі вона також зізналася, що їхні батьки були алкоголіками, дівчатка росли в нездоровій атмосфері, а сама Меріел теж страждала на депресію. Пізніше вона напише про це книгу.

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Алкоголю в житті Марго Гемінгвей ставало все більше, як і наркотиків, а її податкові борги зросли до 900 тисяч доларів. Щоб хоч якось з ними розрахуватися, вона знімається голою для Playboy і далі продовжує безбожно пити.

[ + – ] Марго Гемінгвей на обкладинці Playboy Фото: Открытые источники

Недовге нове життя Марго Гемінгвей

Зрозумівши, що самостійно вона вже з цієї ями не вибереться, сімʼя практично силою відправляє Марго на лікування в Центр Бетті Форд у Каліфорнії.

Звідти Марго Гемінгвей повернулася посвіжілою і повною сил, захопилася живописом і йогою, почала брати уроки кулінарії і вокалу, занурившись з головою в суспільне життя. Налагодилися й особисті справи: під час побачення наосліп, влаштованого друзями, вона познайомилася з підприємцем Стюартом Сундуліном, з яким прожила кілька щасливих років.

У 1993 році колишня модель звʼязалася з компанією хіропрактиків, які обіцяли їй зцілення від дислексії та інших проблем, і разом із ними вирушила в подорож до Індії. Однак звідти вона повернулася знову зломленою і більше не змогла піднятися над проблемами.

1 липня 1996 року, рівно за день до 35-річчя з моменту загибелі Ернеста Гемінгвея, Марго доводить до кінця свої давні погрози звести рахунки із життям і випиває смертельну дозу снодійного. Мертву жінку знайшла в її квартирі в Санта-Моніці подруга, стурбована тим, що Марго не виходить на звʼязок.

Марго Гемінгвей поховали поруч з її знаменитим дідом на сімейному кладовищі в Кетчумі.

На її похоронах американський журналіст Дін Барт Петітклерк, який був колегою Ернеста, сказав: "Ми ніколи не сходилися в поглядах на феномен реінкарнації: Марго ніколи не вірила в переселення душ. Але я впевнений, що десь в африканських преріях бродить гепард з очима і серцем Марго".

Прокляття Гемінгвея

Ернест Гемінгвей і його внучка — не єдині в родині, хто наклав на себе руки. Батько письменника Кларенс Гемінгвей, який був шановним лікарем, застрелився в 57 років 6 грудня 1928 року. Про його смерть письменник розповість у романі "Прощавай, зброє!": "Мені завжди здавалося, що батько поквапився, але, можливо, більше терпіти не міг. Я дуже любив батька і тому не хочу висловлювати ніяких суджень".

Молодший брат письменника, Лестер Гемінгвей, успішний літератор і журналіст, теж застрелився, коли йому було 67 років. Це трапилося 13 вересня 1982 року.

Власне Ернест вчинив так само, коли йому виповнився 61 рік 2 липня 1961-го він убив себе з улюбленої рушниці марки W. & C. Scott & Son модель Monte Carlo B у сімейному будинку в Кетчумі.

[ + – ] Ернест Гемінгвей передав онуці пристрасть до алкоголю та депресію Фото: Открытые источники

Нагадаємо, в 2019 році в Торонто (Канада) виставили на продаж квартиру, в якій в 1923-24 роках жив Ернест Гемінгвей. Квартира з вітальнею і двома спальнями загальною площею 120 квадратних метрів розташована на останньому поверсі чотириповерхового будинку, який згодом був названий на честь письменника. Ціна житла становила 730 тисяч доларів.