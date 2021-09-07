Професіонал. Що значив Жан-Поль Бельмондо для світового кіно в XX столітті

Століття — хвиля: нахлине на берег, заполонить собою, буйна і пінна, так що й дна не видно — а потім і спаде назад, в океан вічності. І навіть найбільшу рибу, що на березі залишається, не ця хвиля, так наступна понесе.

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Риба була безсумнівно велика, могутнє та іскристе дитя XX століття. Кілька поколінь впивалися її іскрометністю, цією веселою рибиною, яка виблискує, на ім'я Жан-Поль Бельмондо. Ну ось, настав час і їй знову зустрітися з океаном.

Один із фільмів із Жан-Полем називався "Чудовий". Зараз почнуть щосили обігравати, чудовий-де пішов. Але ж і правда, чудовий був артист.

Втілена фактура, ні на кого не схожий: обличчям дійсно чи то рибина, чи то пельмень, перебитий ніс, зморшки гармошкою і нижня губа такого розміру, що хоч вертоліт саджай. Кепочка в клітинку хвацько на бік заломлена. І чубчик, чубчик кучерявий, як же без нього.

[ + – ] Улюблене кіновтілення Бельмондо: кепочка в клітинку хвацько на бік заломлена. І чубчик, чубчик кучерявий, як же без нього.

[ + – ] Жан-Поль Бельмондо

Найулюбленіший персонаж Бельмондо — той самий, з кучерявим чубчиком: веселий, недолугий, шалений, не дуже розбірливий. Шолудивий, обзивають таких у нас. Переконаний хуліган і невтомний гуляка. Утім, ні-ні та й промайне в бешкетному оці сумна іскорка.

В образі хулігана він і зловив свій перший момент слави у Годара, в нуднуватій сьогодні, але колись дуже новаторській стрічці "На останньому диханні". А починав, точніше, намагався починати, в кіно "Мольєр" 1957 року. Що характерно, в останній момент всі епізоди за участю Бельмондо з фільму вирізали. Не інакше як нестерпним малим він був і наяву, поза кіно- і тілеснів.

Вітчизняний глядач звик сприймати Жана-Поля в амплуа шахраїв або поліцейських комісарів, відчайдушного секретного агента або солдата удачі, як варіант.

Фільми, в яких він з'являється в цьому амплуа, не завжди хороші, але харизматична фігура в центрі здатна змусити і цінителя закрити очі на деякі дрібниці. І, віддамо належне, образ сидить на ньому як влитий.

[ + – ] Вітчизняний глядач звик сприймати Жана-Поля в амплуа шахраїв або поліцейських комісарів, відчайдушного секретного агента або солдата удачі.

[ + – ] У персонажах Бельмондо був розмах, а значить, почуття радості, яким він ділився з глядачем, блискуче та легко.

Тим часом, були у нього ролі й іншого плану, від закоханого метрдотеля до Жана Вальжана. У ньому був розмах, а значить, почуття радості, яким він ділився з глядачем, блискуче та легко. Яка енергія і яка чарівність втілилися в ньому, яка легкість! Талановитий за фактом втілення, як окремо взята, щаслива і рідкісна, ні на кого не схожа людська одиниця. "Не потрібно нікому нічого доводити, просто займайтеся улюбленою справою". Так говорив Бельмондо.

Дубляж Миколи Караченцова, в якому звикло сприймати Жан-Поля радянське покоління, до речі, достатньо його псував.

Караченцов озвучував пафосно й серйозно, з відповідальним усвідомленням зірковості, — у французькому ж оригіналі Бельмондо весело так дзижчить і покректує, у повній відповідності з іміджем трікстера.

Це не заважало, я пам'ятаю, моєму шкільному колезі, п'ятикласникові на ім'я Денис, відвідувати всі можливі сеанси кіно, коли крутили "Професіонал", а потім переказувати нам все в особах. Можна було і не переказувати, до речі, ми якось самі на ці сеанси походжали.

"А той такий — бах! А той такий — чух! — мовляв, захлинаючись, Денис. — А Бельмондо взяв і пішов…"

Навіть в ході його відчувалася особлива, ні на кого не схожа пружинистість.

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Пам'яті Бельмондо: лев із тонкою шкірою

Артисти-архетипи, їх не так багато: Брандо, Гауер, Кінскі… Зі співвітчизників Жан-Поля, безумовно, де Фюнес і Депардьє. Де Фюнес був схожий на нього ще й тим, що вмів показати як завгодно паршивого шахрая і пройдисвіта так, щоб публіка співчувала тільки йому.

Він, Бельмондо, до речі, хотів зіграти з великим Луї, але так і не вийшло. Дуже шкода: яке іскріння чекало б нас у кадрі!

На сцені, що цікаво, він теж з'являвся. Подумати тільки, підеш у театр — а там Бельмондо що-небудь своїм голосом, що дзижчать, декламує. Іноді все ж таки розумієш, що непогано жити в Парижі.

Тільки того Парижа, в якому він декламував, вже немає. Тому що і його самого немає.

Пухом земля.