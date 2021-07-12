У бій ідуть тільки "старики". Чому старіє світова політична еліта

Це стало остаточно очевидним для всіх ще під час минулорічних дебатів Байдена і Трампа. Напевно, так само, думав я, вибирають для перегляду канал телевізора в будинку для літніх людей. Нервують, жамкають, сперечаються, кричать деренчливими голосами, махають пігментними лапками, бризкають одне на одного вʼязкою старечою слиною.

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Треба визнати, у радянському Політбюро все було набагато душевніше: Андропов з Черненком, без жодних ботоксів і пластик, філософічно спокійні, як і личить старцям, з черепашковою добродушністю поплескували одне одного по плечах.

[ + – ] Костянтин Черненко, генеральний секретар ЦК КПРС у 1984-1985 рр.

Сьогодні Черненко взагалі згадується часто: то Байден зарубав з трапа, то Путін впаде на хокейному льоду. Втім, Костянтин Устинович принаймні не намагався вдавати із себе хвацького, біжучи вгору по сходах або розмахуючи ключкою, а чесно важко дихав.

Світ усе частіше нагадує пізній СРСР. Володарі відчутно постаріли. Точно так само старіли, залишаючись при владі, члени ЦК КПРС у горезвісному застою, і причини цього були дуже схожі: перш за все, ніхто не знав, що ж робити далі.

Ось і зараз, кажуть вони, світ поставлений на паузу. Поки світ на паузі, ніхто не завадить їм насолоджуватися восени життя.

Є, зрозуміло, і відмінності. КПССні старики натурально гарту були не настільки примхливі і демонстрували єдність. Нинішні ж винятково сварливі і не соромляться прилюдно зʼясовувати стосунки. "Убивця!" — "Сам такий! Бе-бе-бе". Світове Політбюро таки не склалося.

[ + – ] Джо Байден спотикається, піднімаючись по трапу літака

[ + – ] Ангела Меркель намагається стримати тремтіння під час офіційного заходу

[ + – ] Путін падає на льоду після хокейного матчу

Одна моя знайома, яка мешкає в Німеччині, називає фрау Меркель "шваброю". Свого часу в школі саме так називали суворих бабусь-учительок. Так-так, кислі літні вчителі, і ми для них — неприємно порушені школярі, непосидючі і докучливі порушники передпенсійного спокою. Ось і Ангела втомилася; навіть на людях її долає трясучка, як на тому памʼятному відео із Зеленським. Щиро хотілося б, щоб вона, нарешті, змогла відпочити, коли її каденція завершиться.

Другий ешелон світових володарів — ті, хто при вчителях, "комсомольці", або "піонервожаті": демонстративно недосвідчені, безглузді і моложаві пшюти, іноді навіть до сорока. Ці існують як би на підхваті в людей літнього віку: носять за ними валізи, відкорковують пляшки і бігають за хлібом. Деякі навіть прийняті на рівних, як дорвалися до яскравих вершин геронтократії вічні хлопчики Трюдо і Макрон.

Теоретично в поточній ситуації справ немає нічого поганого. Можливо, суспільство і має делегувати у владу тільки дуже молодих і дуже старих, тих, хто ближче до нескінченності — одні до початку, інші до кінця. Щоб вони врівноважували одне одного, щоб ідеалістичний запал і втомлена мудрість породжували все нові синергії.

Головне — не допускати середнячків, осіб від тридцяти пʼяти до шістдесяти пʼяти, тих, хто в дурному віці пристосуванства риє і облаштовує індивідуальну нірку. Так, ніби він буде жити вічно. Ну добре, окремі винятки можна зробити, нехай підтверджують правило.

Формально тому не було б нічого страшного, що світом нині править старики, які вперто вчепилися вузлуватими руками за владу, а допомагають їм у цьому призначені молокососи з немислимими і незаслуженими для їхнього віку регаліями.

Біда в тому, що наш час несе друк тотального усереднення, коли молокососи мають вже сиві скроні, жирненькі стегна і думки, а нерозумні старики аж крекчуть та зі шкіри лізуть, щоб показати, які вони моложаві. Це ще давньогрецький Гесіод попереджав, що боги залишать нас, а діти будуть народжуватися відразу страшненькі і сивенькі.

Ні старих, ні молодих, ні чоловіків, ні жінок, ні сумних, ні веселих — людина усереднюється, усереднюється у всьому. Тому всякі надії на вік, менталітет або навіть темперамент втрачають сенс.

Втім, і з цієї точки зору в інфантильно-геронтократичному засиллі немає нічого страшного, — тому що однакові ми всі. Стару зрубай вишню, молоду, або взагалі вільху — усе одно буде пеньок. Ну ось, серед пеньків і живемо. Через пень-колоду.

Як там писав ще в застійні роки, дивлячись на сучасних йому світових політиків видатний поет, бард і дисидент Олександр Галич:

Старики управляют миром,

Суетятся, как злые мыши,

Им по справке, выданной МИДом,

От семидесяти и выше.

Откружили в боях и в вальсах,

Отмолили годам продленье,

И в сведённых подагрой пальцах

Держат крепко бразды правленья.

По утрам их терзает кашель,

И поводят глазами шало

Над тарелками с манной кашей

Президенты Земного Шара!

В этом мире — ни слов, ни сути,

В этом мире — ни слез, ни крови!

А уж наши с тобою судьбы

Не играют и вовсе роли!

Им важнее, где рваться минам,

Им важнее, где быть границам…

Старики управляют миром,

Только им по ночам не спится.