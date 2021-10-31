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Скарсгарды, Смиты, Болдуины: самые известные актерские династии Голливуда

Дарья Бережная
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густаф скарсгард, билл скарсгард, александр скарсгард
Фото: Getty Images | Братья Скарсгард: Густаф, Билл и Александр

В Голливуде зачастую дети идут по стопам родителей и тоже занимаются кинобизнесом. Насколько удачно – показывает время. Фокус собрал самые известные кинодинастии.

Когда речь заходит о детях звездных родителей, сразу возникает вопрос, чем они занимаются? Чаще всего – тем же, чем и их родители. Так, Роберт Дауни-младший – сын режиссера, сценариста и актера Дауни-старшего, который и дал своему сыну первую роль в кино, пригласив в фильм "Загон". Анжелика Хьюстон, звезда фильмов "Ведьмы" и "Семейка Аддамс", представляет уже третье поколение актеров, ведь ее дед, Уолтер Хьюстон дебютировал еще в немом кино, в далеком 1928 году. Уна Чаплин — внучка "Маленького бродяги" Чарли Чаплина.

Однако не всегда потомкам знаменитых актеров удается достичь тех же высот, что и их родители. И не всегда их принадлежность к киносемье очевидна. Фокус собрал самые знаменитые актерские династии, известные в Голливуде и за его пределами.

Династия Дуглас: Кирк Дуглас, Майкл Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс

кинодинастия, майкл дуглас, кэтрин зета-джонс, кирк дуглас
Семейство Дугласов
Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Патриарх рода, Кирк Дуглас, скончавшися в феврале 2020 года в возрасте 103 лет, оставил после себя сотни ролей в фильмах, ставших классикой. Кирк (на самом деле — Исер Данилович) был выходцем из семьи еврейских эмигрантов. Зарабатывал на жизнь, разнося газеты и очень хотел стать актером. Однако до того, как исполнить свою мечту, ему пришлось послужить на флоте во время Второй мировой. Далее были звездные роли в "Спартаке", "Викингах" и даже в "Байках из склепа". Обе его жены, Энн Байденс и Дайана Дилл, были актрисами.

Старший сын Майкл Дуглас превзошел отца, получив два "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Уолл-стрит" 1988 года и за лучший фильм 1976 года "Пролетая над гнездом кукушки", который сам и спродюсировал. Младший сын Эрик совмещал актерство и стендап. Он умер от случайной передозировки транквилизаторов и болеутоляющих в 2004 году. Средние сыновья Джоэль и Питер занимаются продюсированием.

Майкл Дуглас был последователен и в выборе жен. Диандра, его первая жена, была продюсером, а британка Кэтрин Зета-Джонс — звезда фильмов "Чикаго", "Легенда Зорро", "Рок на века" и многих других.

майкл дуглас, кирк дуглас
Майкл Дуглас со своим знаменитым отцом
Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Кэмерон Дуглас, старший сын Майкла, начал было карьеру в кино, но но в 2009 году был осужден на пять лет за хранение и продажу наркотиков. Сейчас он понемногу возвращается в киноиндустрию. Младшие Дугласы пока еще не решили, чем будут заниматься. 20-летний Дилан выбирает между кино и политикой, а Кэрис начала карьеру, как модель.

Династия Джонсон-Гриффит: Дон Джонсон, Дакота Джонсон, Типпи Хедрен и Мелани Гриффит

Дон Джонсон, Дакота Джонсон, Типпи Хедрен, Мелани Гриффит
Дон Джонсон, Дакота Джонсон, Типпи Хедрен и Мелани Гриффит
Фото: instagram dakota.johnson._

Дакота Джонсон, ставшая звездой после фильма "Пятьдесят оттенков серого", получила возможность блеснуть в картине с БДСМ-тематикой благодаря родителям. Она с детства проводила время на съемочных площадках и всегда заявляла, что хотела быть актрисой. И немудрено. Ее отец – Дон Джонсон, звезда фильмов "Полиция Майами", "Джанго освобожденный" и сериала "Детектив Нэш Бриджес". А мать – знаменитая Мелани Гриффит, обладательница "Золотого глобуса" и номинантка на "Оскар" и "Эмми". Славу ей принесли роли в фильмах "Деловая девушка" и "Скала Малхолланд".

Впрочем, бабушка Дакоты, Типпи Хедрен была музой Альфреда Хичкока, а ее муж – Питер Гриффит прославился ролью в фильме "Хэллоуин" 1978 года.

типпи хедрен, альфред хичкок, птицы
Типпи Хедрен в фильме Альфреда Хичкока "Птицы"
Фото: Скриншот

Пока Дакота не замужем, но что-то подсказывает, что когда у нее будут дети – вполне возможно, что они также выберут актерскую стезю.

Династия Хоун-Хадсон-Расселл: Кейт Хадсон, Курт Рассел, Голди Хоун

Кейт Хадсон, Курт Рассел, голди хоун
Голди Хоун и Курт Рассел с детьми
Фото: Instagram katehudson
Кейт Хадсон, Курт Рассел
Кейт Хадсон и Курт Рассел
Фото: Instagram katehudson

Еще одна знаменитая актерская семья Голливуда. Голди Хоун начала сниматься еще в 1960-х и уже в 1969 году получила "Оскар" за роль второго плана в фильме "Цветок кактуса".

От своего второго мужа, музыканта Билли Хадсона, Голди родила двоих детей Оливера и Кейт. Если Оливер большой звездой не стал, то Кейт Хадсон прославилась ролями в комедиях вроде "Война невест". Отчим Оливера и Кейт, Курт Рассел так и не женился официально на Голди Хоун, но, как рассказывала сама Кейт, стал им с братом настоящим отцом, так как их биологический родитель участия в воспитании не принимал.

Рассел – сам из актерской семьи, его отец Бинг Рассел много снимался на телевидении. Сам он стал звездой, играя героев-одиночек с мрачным прошлым в фильмах вроде "Побег из Нью-Йорка", "Нечто" и "Звездные врата".

Его общий сын с Голди, Уайатт, дебютировал в кино еще в детстве вместе с отцом. А теперь может похвастаться ролями в культовых сериалах "Черное зеркало" и "Ходячие мертвецы".

Династия Робертс: Эрик Робертс, Джулия Робертс, Эмма Робертс

Эрик Робертс, Джулия Робертс, Джон Войт
Эрик Робертс, Джулия Робертс и Джон Войт
Фото: Getty Images

Уолтер и Бетти Лу Робертс были актерами-любителями и руководили небольшой театральной студией, однако их детям повезло больше. Первым прославился Эрик Робертс, звезда боевиков 90-х. Однако дебютировал он в кино еще в 1978 году, в драме "Король цыган". Красивый юноша вытащил счастливый билет, и далее его карьера бы складывалась прекрасно, но в 1981 году он попал в ужасную аварию и чуть не остался парализованным. Его лицо хирурги собирали буквально по кусочкам. И после того, как он вернулся на экран, то чаще всего получал роли порочных негодяев.

Именно Эрик, уже будучи звездой, помог своей сестре, Джулии Робертс, пробиться в кино и дал роль в боевике "Кроваво-красное". Но первой ее заметной киноработой стала роль в "Стальных магнолиях". Теперь в ее активе десятки ролей, в том числе в знаменитой "Красотке", "Эрин Брокович" и "Сбежавшей невесте".

Джулия Робертс, эмма робертс
Эмма Робертс со своей знаменитой тетей
Фото: Instagram emmaroberts
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Фото: Instagram emmaroberts

Следующее поколение актерской династии Робертс – дочь Эрика от актрисы Келли Каннингхэм – Эмма Робертс. Она уже сыграла главную роль в сериале "Королевы крика", засветилась в "Американской истории ужасов" и нескольких десятках картин. Еще она пишет песни и занимается музыкой. А недавно Эмма родила первенца от актера Гарри Хедлунда.

Братья Болдуин: Уильям, Стивен, Дэниэл и Алек

Уильям болдуин, Стивен болдуин, Алек болдуин, Дэниэл болдуин
Братья Болдуины: Уильям, Стивен, Алек и Дэниэл
Фото: Getty Images

Братья Болдуин настолько знамениты в Голливуде, что их однофамильцы, как например звезда сериала "Светлячок" Адам Болдуин, всегда говорят, что он не из семьи "тех самых Болдуинов".

Всего братьев Болдуин – четверо. И самый знаменитый среди них Алек Болдуин – бывший муж Ким Бейсингер, звезда фильмов 1990-х. Их дочь Айрленд, стала моделью и также пробует себя в кино.

Дэниэл Болдуин прославился ролями в фильме "Скале Малхолланд" и сериале "Убойный отдел", Уильям Болдуин снялся в фильмах "Коматозники" и "Обратная тяга", а младший, Стивен Болдуин, не смотря на внушительный список ролей, был часто номинирован на антипремию "Золотая малина". Его дочь, Хейли Болдуин, стала известной моделью и недавно вышла замуж за известного певца Джастина Бибера.

хейли болдуин, хейли бибер, стивен болдуин
Хейли со своим отцом, Стивеном Болдуином
Фото: Instagram haileybieber
хейли бибер, джастин бибер
Хейли с мужем, Джастином Бибером
Фото: Instagram haileybieber

На четырех братьев Болдуин – 16 детей. Так что стоит ждать, что кто-то из них обязательно прославится в кино.

Пока же на первых полосах СМИ — новости о драматическом инциденте, героем которого стал один из братьев: Алек Болдуин случайно застрелил оператора на съемочной площадке фильма "Раст".

Династия Скарсгард: Билл Скарсгард, Густаф Скарсгард, Стеллан Cкарсгард, Александр Скарсгард

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Многочисленное семейство Скарсгардов

Не совсем голливудская династия, так как отец семейства Стеллан Скарсгард, сам родом из Швеции, прославился благодаря сотрудничеству с датчанином Ларсом фон Триером. Он сыграл в пяти его фильмах и снискал славу характерного актера, способного изобразить на экране кого угодно. Всего у него в активе более 120 ролей в кино, сериалах и театре. Снялся он и в популярном сериале "Чернобыль", и в недавно вышедшем в прокат фильме Дени Вильнева "Дюна".

Стеллан Скарсгард, сериал чернобыль
Стеллан Скарсгард в сериале "Чернобыль"

В первом браке с врачом Мю Гюнтер у Стеллана Скарсгарда родилось пятеро сыновей и дочь. Во втором браке с Меган Эверетт – двое сыновей.

Примечательно, но Стеллан никого из своих детей не привлекал к работе в кино. Однако дебютировали они на экране еще до того, как им исполнилось 10 лет. Впрочем, его третий сын, Сэм, стал врачом.

Самым известным сыном Стеллана был и остается Александр Скарсгард. Его вампир Эрик Нортман в сериале "Настоящая кровь" в свое время произвел фурор среди поклонников мистического жанра. Также он снимался в "Маленькой большой лжи", "Маленькой барабанщице" и "Тарзане", а еще — сбрасывал Леди Гагу с балкона в клипе Paparazzi.

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Александр Скарсгард в роли вампира Эрика Нортмана
Фото: Скриншот

Густаф Скарсгард сыграл безумного корабельщика в сериале "Викинги", а Билл Скарсгард исполнил пугающего клоуна в фильме "Оно". К слову, он к роли подошел серьезно и отказался от компьютерной графики, пугая с экрана только благодаря мимике и гриму.

густаф скарсгард, викинги
Густаф Скарсгард в сериале "Викинги"
Фото: Скриншот
билл скарсгард, оно
Билл Скарсгард в фильме "Оно"
Фото: Скриншот

Вальтер Скарсгард пока снимается в Швеции, а сестра Эйя работает моделью. У Билла уже есть дочь, но она пока слишком мала для того, чтобы сниматься.

Династия Редгрейв-Ричардсон: Ванесса Редгрейв, Наташа Ричардсон, Джоэли Ричардсон

Ванесса Редгрейв, Наташа Ричардсон, Джоэли Ричардсон, Франко Неро
Ванесса Редгрейв, Наташа Ричардсон, Джоэли Ричардсон и Франко Неро
Фото: Getty Images

Еще одна актерская династия, которая делит свое внимание между двумя странами: Британией и США. Родоначальником династии были актеры немых фильмов Рой Редгрейв и Дейзи Скудамор. Майкл Редгрейв получил рыцарское звание, был номинирован на "Оскар" и BAFTA, снимался у Хичкока, а его игру на сцене критики называли "величайшей".

Его дети Ванесса, Корин и Линн продолжили актерскую династию. Но "Оскар" получила только Ванесса Редгрейв. Она была замужем за режиссером Тони Ричардсоном, встречалась с Франко Неро и Тимоти Далтоном, а ее дочери Наташа и Джоэли добились немалых высот в кино.

Наташа Ричардсон, звезда фильмов "Рассказ служанки" и "Ловушка для родителей" и жена актера Лиама Нисона, трагически погибла, получив травму, катаясь на лыжах.

Рассказ служанки, наташа ричардсон
Наташа Ричардсон в фильме "Рассказ служанки"
джоэли ричардсон, тюдоры
Джоэли Ричардсон в сериале "Тюдоры"

Джоэли Ричардсон снялась в десятках фильмов и сериалов, среди которых "Любовник леди Чаттерлей", "Тюдоры" и "Части тела". А ее дочь Дейзи недавно дебютировала на театральной сцене. Так что одна из старейших кинодинастий точно не прервется.

Династия Смит: Уилл Смит, Джада Пинкетт-Смит, Трей Смит

семья уилла смита, джада пинкетт-смит
Семейство Смитов: Уиллоу, Трей (сын Уилла от первого брака), Джада, Джейден и Уилл
Фото: Instagram willsmith

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит стали родоначальниками новой актерской династии, познакомившись на съемочной площадке и поженившись в 1997 году. Их семьи никакого отношения к кинопроизводству не имели. Однако именно Уилл стал первым актером в истории Голливуда, чьи девять фильмов подряд собрали в прокате более 100 миллионов долларов США каждый. Он же является и одним из самых высокооплачиваемых актеров в США.

Джада Пинкетт-Смит, Уилл Смит
Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит
Фото: Instagram willsmith
Джада Пинкетт-Смит, Уилл Смит
Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит
Фото: Instagram willsmith

Джада, помимо актерской карьеры, создала бренд одежды Maja, основала метал-группу Wicked Wisdom и скоро появится на экранах в четвертой "Матрице".

уиллоу смит, уилл смит
Уиллоу Смит с отцом
Фото: Instagram willsmith
джейден смит, уилл смит
Джейден Смит с отцом
Фото: Instagram willsmith

Дети Джады и Уилла: Джейден и Уиллоу уже снимались с родителями. Уиллоу – в фильме "Я легенда", Джейден – в картинах "После нашей эры" и в "Погоне за счастьем", но их игра критиков не впечатлила. Так что пока они сделали перерыв. Но если вернуться на экраны – то можно говорить, что Смиты стали актерской династией. Трей, сын Уилла от первого брака, пробовал себя в кино, но сейчас занимается футболом.

Братья Хемсворт: Крис Хемсворт, Люк Хемсворт, Лиам Хемсворт

крис хемсворт, люк хемсворт, лиам хемсворт
Братья Хемсворт: Крис, Люк и Лиам
Фото: Getty Images

Родоначальниками актерской династии станут, возможно, и братья Хемсворты. Люк, Крис и Лиам родились в семье соцработника и учительницы английского языка. И впервые дебютировали в австралийском ситкоме "Соседи". Однако с той поры их карьера складывалась по-разному. Крис получил роль Тора в "Мстителях" Marvel, женился на актрисе Эльзе Патаки и уже стал отцом троих детей. Его можно назвать самым известным и самым востребованным из братьев.

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Старший, Люк, появлялся в сериале "Западный мир", а младшему, Лиаму, повезло "засветиться" в молодежной трилогии "Голодные игры" и собрать целую коллекцию наград вроде Teen Choice Awards. Популярности ему добавил и скандальный брак с певицей Майли Сайрус. Сейчас братья Хемсворты востребованы в кино и вполне могут соперничать с братьями Болдуинами, если не количеством, то качеством.

Династия Коппола: Фрэнсис Форд Коппола, София Коппола, Николас Кейдж

Николас Кейдж, Фрэнсис Форд Коппола, София Коппола
Самый известные представители семьи Коппола: Николас Кейдж, Фрэнсис Форд Коппола и София Коппола
Фото: Getty Images

82-летний Фрэнсис Форд Коппола – один из самых титулованных режиссеров в Голливуде, а его трилогия "Крестный отец" и фильм "Апокалипсис сегодня" уже стали настоящей классикой. Впрочем, его отец Кармайн Коппола, флейтист и композитор, стал автором саундтреков к этим фильмам и получил "Оскар". София Коппола снималась у отца, но стала отличным режиссером, сняв фильмы "Трудности перевода", "Мария-Антуанетта" и "Девственницы-самоубийцы".

До эпохи интернета поклонники Николаса Кейджа и не догадывались, что он также происходит из этой семьи: Николас — племянник Фрэнсиса Форда. Но этим список не ограничивается – вся семья Коппола слишком многочисленна, чтобы перечислить каждое имя, но, так или иначе, все они имеют отношение к киноиндустрии. И, судя по размаху, будут иметь и впредь.

Династия Бэрримор

Дрю Бэрримор, актриса
Дрю Бэрримор - принцесса Голливуда
Дрю Бэрримор, актриса

Говоря об актерской династии Бэрримор, в первую очередь вспоминается Дрю Бэрримор, талантливая актриса, дебютировавшая на экране еще до того, как ей исполнился год. Она прославилась не только актерской игрой, но и тем, что в юности постоянно становилась героиней светской хроники из-за своих проблем с алкоголем и наркотиками. Даже в Голливуде нечасто встретишь подростка-актера, который успел побывать на реабилитации, в зале суда и заявляющего, что он бросил пить.

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Сейчас у звезды "Инопланетянина" и "Воспламеняющей взглядом" все хорошо. Дрю избавилась от вредных привычек и пропагандирует здоровый образ жизни. А ее дочери Олив и Фрэнки вполне могут продолжить актерскую династию. Но стоит отметить, что актерская карьера Дрю была предопределена. Ее крестные родители: Стивен Спилберг и Софи Лорен, а сама она происходит из весьма известных актерских семей, которые и создавали "Фабрику звезд".

Дрю Бэрримор, актриса
Дрю с матерью Джейд Бэрримор
Дрю Бэрримор, актриса, кошачий глаз
Дрю Бэрримор в фильме "Кошачий глаз"
Фото: Instagram drewbarrymore

Ее прадедушка Морис Костелло стоял у истоков и был звездой немого кино. Ее дед Джон Бэрримор считается одним из лучших актеров своего поколения, его брат Лайонел Бэрримор, в 1931 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Вольная душа". Их сестра Этель также стала лауреаткой "Оскара" и, если верить слухам, любовницей Уинстона Черчилля. Отец Дрю, Джон Бэрримор был звездой "спагетти-вестернов" и своих четырех жен он также находил на съемочных площадках.

Так что, Дрю, пожалуй, может считаться настоящей "принцессой Голливуда", которая может похвастаться одной из самых длинных родословных.