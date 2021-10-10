Володимир Горянський: "Набридло, що мене вибирають, хочу сам вибирати!"

Фокус побував на презентації національної кінокомпанії Smart Movie, засновники якої обіцяють завалити Америку та Європу українськими фільмами категорії В

У готельно-ресторанному комплексі під Києвом відбулася масштабна презентація української інвестиційної кінокомпанії Smart Movie з поп-, рок- і реп-концертами, лекціями про кінобізнес, червоною і чорною ікрою, шампанським, холодними і гарячими закусками і темпераментними виступами Володимира Горянського та Дольфа Лундгрена (на дистанційці).

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Біля керма починання двоє людей — відомий український актор Володимир Горянський та продюсер Віктор Сокуренко. У кожного з них свої мотиви. "Набридло, що мене вибирають, хочу сам вибирати, — пояснює Горянський, який знявся в понад 130 проєктах. — Хочеться взяти цю справу у свої руки. На мій погляд, зараз для цього сприятливий час: світовий ринок просів через ковід, але за рік знову набере обертів. Тому треба встигнути вскочити на підніжку, коли зголоднілий за фільмами глядач кинеться в кінозали, а ми йому дамо новий контент".

Бізнес-модель

Якщо Горянський має популярність і талант, то Віктор Сокуренко має міжнародні зв'язки, щоб просунути національну продукцію на ринок Заходу. За його словами, у нього три освіти: менеджмент, маркетинг і філологія. Колись він строчив огляди фільмів, але мріяв про особисту участь у світі кіно. "У 2007 році в Каннах я познайомився з продюсером американо-канадської компанії Lions Gate [найбільша і успішна кіностудія в США, що спеціалізується на зарубіжних та американських незалежних фільмах], — згадує Сокуренко. — Почав співпрацювати, до 2017-го привернув гроші на 20 фільмів, до деяких з них навіть сценарії написав, наприклад до містичного фільму жахів "Ліга диявола". Не скажу, що це були шедеври, але вони заробляли. Арифметика проста. Знімається, наприклад, картина за $3 млн — це мінімум для західного ринку. При тому дистрибуція Lions Gate дуже широка, вона поширена по всьому світу. Завдання — показати цей фільм на якомога більшій кількості кіноекранів. Чим більше показали — тим більшу касу він зібрав, незалежно від реклами. Тому що є роззяви, які ходять на фільми категорії в, — це незалежне кіно: низькобюджетні, комерційні картини. На блокбастері можна сильно пролетіти, бо в нього вкладаються величезні гроші, і в разі провалу ти отримуєш такий же збиток. А на фільмах за $3 млн, які великі компанії запускають у свою дистриб'юторську мережу, вони заробляють приблизно $15-20 млн. Тому ринок низькобюджетного кіно в рази більший за сектор блокбастерів".

За українськими фільмами велике майбутнє. Ми з вами готові зняти відмінний бойовик. В іншому випадку вам буде непереливки! кіноактор Дольф Лундгрен

Щодо локального виробництва, Віктор Сокуренко запевняє, що знімати кіно в Україні дуже дешево. "Це пов'язано з низькими цінами на оренду, вуличними зйомками тощо. З шести фільмів, які ми зібралися запускати, у чотирьох — бюджет $250 тис., ще у двох — $350 тис. Припустимо, у кожній країні вони зберуть мінімум по $70 тиc., але таких країн — 30. Множимо й отримуємо $2,1 млн. А якщо "зайде" краще і вдасться розширити кількість країн, то прибуток проєкту збільшиться ще — в ідеалі до $4-5 млн. тобто бюджет буде перекрито в 10-12 разів. Провал контенту майже нереальний, тому що в нас, повторюю, низька собівартість фільмів".

[ + – ] АКТОР-ПРОДЮСЕР. Приголомшлива пара: Володимир Горянський з дружиною Оленою Фейсою [ + – ] КОЛОРИТНИЙ ВЕДУЧИЙ. Вів захід експресивний актор і шоумен Данило Котик

Упевненості в успішності свого починання Віктора Сокуренка додає те, що описана ним бізнес-модель давно обкатана. "Я взяв механіку Lions Gate, постійно контактую з цією студією, її фахівці нас консультують, всіляко допомагають, підписаний договір про наміри. До пандемії я протягом трьох років вів з ними переговори, щоб вони знімали свої фільми в Україні, але локдауни порушили ці плани. А бухгалтерія така: 5 тис. маленьких інвесторів по $5 тис. — це і є бюджет картини. Прибуток буде ділитися відповідно до вкладу. Скажу більше: до нас хотів зайти в справу великий інвестор, відразу дати $10 млн, але ми відмовилися. Тому що хочемо зробити інвестиційну кінокомпанію, а це історія не про одного великого інвестора, а про безліч дрібних".

Зібрати кращих

"Я не роблю ставку на українських сценаристів, — каже Сокуренко. — У нас сильна міжнародна сценарна група: мексиканець Рікардо Маноло, австралієць Серж Ільясте і тільки один українець, який може писати англійською, — Станіслав Хейло. Він один з кращих наших сценаристів, який зробив багато проєктів для СТБ, наприклад, успішний комедійний серіал "Поки всі вдома". Ці люди в тіні, але вони справжні професіонали і пишуть історії, розраховані на міжнародну аудиторію". Горянський вторить продюсеру: "Ми налаштовані знімати якісний середній продукт, який повинен бути затребуваний на міжнародному ринку. Контакти із західними дистриб'юторами в нас є".

[ + – ] ЗВ'ЯЗОК ІЗ США. З Америки привітав гостей по скайпу голлівудський актор і продюсер Ілля Волох [ + – ] ЗІРКА БОЙОВИКІВ. Дольф Лундгрен виходив на зв'язок з гостями презентації по скайпу

На презентації представили два таких контакти. На зв'язок по скайпу з Франції вийшла Ліна Леклер, співпродюсерка Smart Movie, фахівчиня з дистрибуції EuropaCorp, а із США — Ілля Волох, виконавчий продюсер Smart Movie і американський актор українського походження, який знявся в понад 160 голлівудських фільмах, зокрема в "Індіані Джонсі і Королівстві кришталевого черепа" і "Загадковій історії Бенджаміна Баттона". У завдання останнього входить дублювання української продукції англійською — у Волоха в Америці своя школа акторської майстерності. "Зараз я зайнятий у зйомках серіалу НВO, тому не зміг прилетіти в Україну. Але ми серйозно націлені на підкорення світу українською кінопродукцією", — заявив Волох.

Від комедій з Горянським до вестерну з Лундгреном

"Особисто мені ближче комедії, — зізнається Фокусу Горянський. — Але ми готуємо блок фільмів різних жанрів". За його словами, першою буде гостросоціальна комедія "Психи на волі". У ній троє психічнохворих втікають з психіатричної клініки і влаштовуються на роботу в готель. В одного роздвоєння особистості, у другого — маса фобій, третя дико піддається чужому впливу. Їхня соціальна адаптація народжує безліч комічних ситуацій. З приводу своєї ролі директора і власника готелю в цій картині Горянський зазначає: "Я прославився роллю психіатра Кості в "Дні народження буржуя" понад двадцять років тому — ця тема мені близька".

На блокбастері можна пролетіти, а у фільмів категорії В провал практично виключений продюсер Віктор Сокуренко

Саундпродюсером фільму виступає Вадим Красноокий, лідер рок-групи Mad Heads ("Надія є", "Я на морі"). "У мене є досвід створення саундтреків. До того ж я пишу композиції англійською мовою, — розповідає музикант. — У нашому прокаті буде українська версія пісні, а для західного ринку — англомовна". Хто не знає, у Mad Heads понад 20 років тому весь репертуар був англомовним. Українською вони заспівали набагато пізніше, тому Красноокому і карти в руки. До того ж рокер останні роки живе в Канаді. Він також зіграє в стрічці. "Мені довірили роль персонажа другого плану — бармена, — каже музикант Фокусу. — Йому будуть сповідатися всі психи, розповідати про свої проблеми, тому бармен тут той самий психоаналітик. Я буду вислуховувати клієнтів, щось радити, проте мої поради їх не сильно цікавлять, їм головне — виговоритися".

[ + – ] ЛІДЕР MAD HEADS Вадим Красноокий пише для "Психів" саундтрек двома мовами — українською та англійською

Швейцара закладу зіграє ексбасист легендарної рок-групи "Воплі Відоплясова" Олександр Піпа: "Я граю незвичайного швейцара. По-перше, він алкоголік. По-друге, філософ. Відповідно всі ситуації він оцінює крізь призму випитого і Гегеля. Серйозно, сподіваюся, не буде".

[ + – ] ЛЕГЕНДАРНИЙ ЕКСБАСИСТ "ВВ" Олександр Піпа, який грає в "Психах" швейцара-алкоголіка, на презентації кіностудії пив воду

Що стосується Володимира Горянського, то він також зніметься в головній ролі в трилері "Політик", де зіграє представника розбещеної політичної еліти. А в гангстерській комедії "Одного разу в Житомирі" залучені батько і син — Остап і Дмитро Ступки. Там усі обіцянки, які дали круті хлопці, чомусь не вдасться здійснити. У картині також зайнята в'єтнамська актриса Лі Нгуєн.

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Зйомки апокаліптичного бойовика "Заборонений плід" пройдуть на екзотичній Шрі-Ланці. За сценарієм під час тотального голоду місцевий воїн-абориген ролу знаходить артефакт, що в рази збільшує урожай фруктів. Тільки є один побічний ефект — у всіх цих фруктів проявилася наркотична дія.

У планах нової кіностудії — зйомки фільму жахів "Додаток" і постапокаліптичного вестерну "Проклятий світ", де згоду на головну роль дав Дольф Лундгрен, американо-шведська зірка бойовиків. Він зв'язався по скайпу з гостями презентації і повідомив: "За українськими фільмами велике майбутнє. Ми з вами готові зняти відмінний бойовик. В іншому випадку, Вікторе, вам буде непереливки!"

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Фокус поцікавився у Віктора Сокуренка, до якого звертався актор, який гонорар зірки. "Вибачте, але суму поки не можу озвучити", — розвів руками продюсер. Зате повідомив, що шість фільмів планують зняти протягом року — по два місяці на стрічку. Запускати в прокат їх збираються відразу, хіба що карантини завадять. "Під час локдаунів ми, звичайно, не станемо влаштовувати прем'єр, будемо стояти на паузі", — говорить Сокуренко.

Наскільки успішною стане вся ця затія, що здається в українських реаліях злегка "безбашеною", покаже час і головним чином те, як піде перший фільм Smart Movie, у якого навіть назва до пари — "Психи на волі". Однак, у масштабі задуманого організаторам не відмовиш.