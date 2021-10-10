Владимир Горянский: "Надоело, что меня выбирают, хочу сам выбирать!"

Фокус побывал на презентации национальной кинокомпании Smart Movie, основатели которой обещают завалить Америку и Европу украинскими фильмами категории В.

В отельно-ресторанном комплексе под Киевом состоялась масштабная презентация украинской инвестиционной кинокомпании Smart Movie с поп-, рок- и рэп-концертами, лекциями о кинобизнесе, красной и черной икрой, шампанским, холодными и горячими закусками и темпераментными выступлениями Владимира Горянского и Дольфа Лундгрена (на удаленке).

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У руля начинания два человека — известный украинский актер Владимир Горянский и продюсер Виктор Сокуренко. У каждого из них свои мотивы.

"Надоело, что меня выбирают, хочу сам выбирать, — объясняет Горянский, снявшийся в более чем 130 проектах. — Хочется взять это дело в свои руки. На мой взгляд, сейчас для этого благоприятное время: мировой рынок просел из-за ковида, но через год снова наберет обороты. Поэтому надо успеть вскочить на подножку, когда изголодавшийся по фильмам зритель ринется в кинозалы, а мы ему дадим новый контент".

[ + – ] Презентация кинокомпании Smart Movie Фото: Сергей Матушевский

Smart Movie: бизнес-модель

Если Горянский имеет популярность и талант, то Виктор Сокуренко обладает международными связями, чтобы продвинуть национальную продукцию на рынок Запада. По его словам, у него три образования: менеджмент, маркетинг и филология. Когда-то он строчил обзоры фильмов, но мечтал о непосредственном участии в мире кино.

"В 2007 году в Каннах я познакомился с продюсером американо-канадской компании Lions Gate [самая большая и успешная киностудия в США, специализирующаяся на зарубежных и американских независимых фильмах], — вспоминает Сокуренко. — Начал сотрудничать, к 2017-му привлек деньги на 20 фильмов, к некоторым из них даже сценарии написал, например к мистическому фильму ужасов "Лига дьявола".

Не скажу, что это были шедевры, но они зарабатывали. Арифметика проста. Снимается, к примеру, картина за $3 млн — это минимум для западного рынка. Притом дистрибуция Lions Gate очень обширна, она распространена по всему миру. Задача — показать этот фильм на как можно большем количестве киноэкранов. Чем больше показали — тем большую кассу он собрал, вне зависимости от рекламы. Потому что есть зеваки, которые ходят на фильмы категории В, — это независимое кино: низкобюджетные, коммерческие картины. На блокбастере можно сильно пролететь, потому что в него вкладываются огромные деньги, и в случае провала ты получаешь такой же убыток. А на фильмах по $3 млн, которые крупные компании запускают в свою дистрибьюторскую сеть, они зарабатывают примерно $15–20 млн. Поэтому рынок низкобюджетного кино в разы больше сектора блокбастеров".

За украин­скими фильмами большое будущее. Мы с вами готовы снять отличный боевик. В противном случае вам не поздоро­вится! киноактер Дольф Лундгрен

Касательно локального производства, Виктор Сокуренко уверяет, что снимать кино в Украине очень дешево.

"Это связано с низкими ценами на аренду, уличными съемками и т. д. Из шести фильмов, которые мы собрались запускать, у четырех — бюджет $250 тыс., еще у двух — $350 тыс. Допустим, в каждой стране они соберут минимум по $70 тыc., но таких стран — 30. Умножаем и получаем $2,1 млн. А если "зайдет" лучше и удастся расширить количество стран, то прибыль проекта увеличится еще — в идеале до $4–5 млн. То есть бюджет перекроется в 10–12 раз. Провал контента почти нереален, потому что у нас, повторяю, низкая себестоимость фильмов".

[ + – ] АКТЕР-ПРОДЮСЕР. Импозантная пара: Владимир Горянский с женой Еленой Фейсой [ + – ] КОЛОРИТНЫЙ ВЕДУЩИЙ. Вел мероприятие экспрессивный актер и шоумен Данило Котик

Уверенности в успешности своего начинания Виктору Сокуренко придает то, что описанная им бизнес-модель давно обкатана.

"Я взял механику Lions Gate, постоянно контактирую с этой студией, ее специалисты нас консультируют, всячески помогают, подписан договор о намерениях. До пандемии я в течение трех лет вел с ними переговоры, чтобы они снимали свои фильмы в Украине, но локдауны нарушили эти планы. А бухгалтерия такая: 5 тыс. маленьких инвесторов по $5 тыс. — это и есть бюджет картины. Прибыль будет делиться соответственно вкладу. Скажу больше: к нам хотел зайти в дело крупный инвестор, сразу дать $10 млн, но мы отказались. Потому что хотим сделать инвестиционную кинокомпанию, а это история не об одном крупном инвесторе, а о множестве мелких".

Сокуренко и Горянский готовы собрать лучших

"Я не делаю ставку на украинских сценаристов, — говорит Сокуренко. — У нас сильная международная сценарная группа: мексиканец Рикардо Манола, австралиец Серж Ильясте и только один украинец, который может писать на английском, — Станислав Хейло. Он один из лучших наших сценаристов, сделавший много проектов для СТБ, например успешный комедийный сериал "Пока все дома". Эти люди находятся в тени, но они настоящие профессионалы и пишут истории, рассчитанные на международную аудиторию".

Горянский вторит продюсеру: "Мы настроены снимать качественный средний продукт, который должен быть востребован на международном рынке. Контакты с западными дистрибьюторами у нас есть".

[ + – ] СВЯЗЬ С США. Из Америки приветствовал гостей по скайпу голливудский актер и продюсер Илья Волох [ + – ] ЗВЕЗДА БОЕВИКОВ. Дольф Лундгрен выходил на связь с гостями презентации по скайпу

На презентации представили два таких контакта. На связь по скайпу из Франции вышла Лина Леклер, сопродюсер Smart Movie, специалист по дистрибуции EuropaCorp, а из США — Илья Волох, исполнительный продюсер Smart Movie и американский актер украинского происхождения, снявшийся в более чем 160 голливудских фильмах, в том числе в "Индиане Джонсе и Королевстве хрустального черепа" и "Загадочной истории Бенджамина Баттона".

В задачу последнего входит дублирование украинской продукции на английский — у Волоха в Америке своя школа актерского мастерства. "Сейчас я занят в съемках сериала НВO, поэтому не смог прилететь в Украину. Но мы серьезно нацелены на покорение мира украинской кинопродукцией", — за­явил Волох.

От комедий с Горянским до вестерна с Лундгреном

"Лично мне ближе комедии, — признается Фокусу Горянский. — Но мы готовим блок фильмов разных жанров". По его словам, первой будет остросоциальная комедия "Психи на свободе". В ней трое душевнобольных сбегают из психиатрической клиники и устраиваются на работу в отель. У одного раздвоение личности, у второго — масса фобий, третья дико поддается чужому влиянию. Их социальная адаптация рождает множество комических ситуаций. По поводу своей роли директора и владельца отеля в этой картине Горянский отмечает: "Я прославился ролью психиатра Кости в "Дне рождения буржуя" больше двадцати лет назад — эта тема мне близка".

На блокбастере можно пролететь, а у фильмов категории В провал практически исключен продюсер Виктор Сокуренко

Саундпродюсером фильма выступает Вадим Красноокий, лидер рок-группы Mad Heads ("Надія є", "Я на морі").

"У меня есть опыт создания саундтреков. К тому же я пишу композиции на английском языке, — рассказывает музыкант. — В нашем прокате будет украинская версия песни, а для западного рынка — англоязычная". Кто не знает, у Mad Heads более 20 лет назад весь репертуар был англоязычным. На украинском они запели гораздо позже, так что Красноокому и карты в руки. К тому же рокер последние годы живет в Канаде. Он также сыграет в ленте.

"Мне доверили роль персонажа второго плана — бармена, — говорит музыкант Фокусу. — Ему будут исповедоваться все психи, рассказывать о своих проблемах, поэтому бармен здесь сродни психоаналитику. Я буду выслушивать клиентов, что-то советовать, однако мои советы их не сильно интересуют, им главное — выговориться".

[ + – ] ЛИДЕР MAD HEADS Вадим Красноокий пишет для "Психов" саундтрек на двух языках — украинском и английском

Швейцара заведения сыграет экс-басист легендарной рок-группы "Воплi Вiдоплясова" Александр Пипа: "Я играю необычного швейцара. Во-первых, он алкоголик. В-вторых, философ. Соответственно, все ситуации он оценивает сквозь призму выпитого и Гегеля. Серьезно, надеюсь, не будет".

[ + – ] ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЭКС-БАСИСТ "ВВ" Александр Пипа, играющий в "Психах" швейцара-алкоголика, на презентации киностудии пил воду

Что касается Владимира Горянского, то он также снимется в главной роли в триллере "Политик", где сыграет представителя развращенной политической элиты. А в гангстерской комедии "Однажды в Житомире" задействованы отец и сын — Остап и Дмитрий Ступки. Там все обещания, которые дали крутые парни, почему-то не удастся осуществить. В картине также занята вьетнамская актриса Ли Нгуен.

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Съемки апокалипсического боевика "Запретный плод" пройдут на экзотической Шри-Ланке. По сценарию во время тотального голода местный воин-абориген Ролу находит артефакт, в разы увеличивающий урожай фруктов. Только имеется один побочный эффект — у всех этих фруктов проявилось наркотическое действие.

В планах новой киностудии — съемки фильма ужасов "Приложение" и постапокалипсического вестерна "Проклятый мир", где согласие на главную роль дал Дольф Лундгрен, американо-шведская звезда боевиков. Он связался по скайпу с гостями презентации и сообщил: "За украинскими фильмами большое будущее. Мы с вами готовы снять отличный боевик. В противном случае, Виктор, вам не поздоровится!"

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Фокус поинтересовался у Виктора Сокуренко, к которому обращался актер, каков гонорар звезды. "Извините, но сумму пока не могу озву­чить", — развел руками продюсер. Зато сообщил, что шесть фильмов планируют снять в течение года — по два месяца на ленту. Запускать в прокат их собираются сразу, разве что карантины помешают. "Во время локдаунов мы, конечно, не станем устраивать премьер, будем стоять на паузе", — говорит Сокуренко.

Насколько успешной станет вся эта затея, кажущаяся в украинских реалиях слегка безбашенной, покажут время и главным образом то, как пойдет первый фильм Smart Movie, у которого даже название под стать — "Психи на свободе". Однако в масштабе задуманного организаторам не откажешь.