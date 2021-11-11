"Загинув піротехнік". Українські кіношники: з безпекою не краще, ніж на майданчику в Болдвіна

В Україні нещасних випадків під час зйомок вистачає, але інформація про них не виходить за межі кіноіндустрії.

21 жовтня на зйомках фільму "Раст" голлівудський актор Алек Болдвін застрелив операторку — українку Галину Гатчинс. Фокус опитав провідних фахівців національного кінематографу (піротехніка, каскадера, оператора, продюсера, актора), щоб з'ясувати, як справи з заходами безпеки на зйомках в Україні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Виявилося, що в Україні нещасних випадків під час зйомок вистачає, але інформація про них не виходить за межі кіноцеху.

"Минулого року був в Україні трагічний випадок на одному проекті: автомобілем задавили піротехніка, — згадує відомий оператор Анатолій Сахно ("Смерть шпигунам. Ударна хвиля", "Смерть шпигунам. Лисяча нора", "Спіймати Кайдаша"). — В останній момент режисер сказав водієві: "Можеш поїхати не прямо, а через кукурудзяні поля". І не подумали, що там могла бути людина. Повна неузгодженість дій".

У відповідях наших експертів прозвучало, що певною гарантією безпеки на знімальному майданчику може бути контроль із боку профспілок. Ми поцікавилися, як із цим в Україні.

Важливо

Американська трагедія. Чому загинула Галина Гатчинс і чи безпечно знімати кіно в Україні

"У нас профспілок немає за визначенням, – продовжує Анатолій Сахно. – Навіть у СРСР, який я застав, був якийсь захист: якщо що трапилося на майданчику, то зарплату продовжували платити, це вважалося виробничою травмою. А зараз – нічого. Ось у мене був випадок на зйомках. Мені поставили віз із краном, але якось так вийшло, що земля просіла, і я впав разом із камерою на спину з 4-метрової висоти, зламав хребет. Мені купили корсет і сказали: "Толю, можемо тобі назад квиток взяти". Але я продовжив працювати. Виявився компресійний перелом, було дуже боляче.

Про жодну страховку не було й мови. Ні, ми підписуємо якісь договори, але в них тільки ми винні продюсерам, а вони нам нічого. Кінокомпанії себе від нас страхують, щоби не брати відповідальності. Рідко-рідко вдається змінити якісь рядки в цих договорах. Я – за нормальне страхування”.

Читайте повну версію тексту про вбивство в США операторки Галини Гатчинс і ситуацію з безпекою на знімальних майданчиках в Україні.