Муж убитой украинки Галины Хатчинс подал в суд на Алека Болдуина

Вдовец уверен, что смерти его жены можно было избежать, если бы на площадке были соблюдены все требования безопасности.

Семья 42-летнего оператора родом из Украины Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина" от случайного выстрела из кольта, заряженного боевым патроном, подала в суд на Алека Болдуина, сообщает The Guardian.

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Родственники покойной, в частности, ее супруг Мэтью, утверждают, что к ее смерти на съемках привели безрассудное поведение и сокращение расходов на производство картины. Вдовец уверен, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы члены съемочной группы не проигнорировали жалобы на нарушения безопасности.

В иске, кроме Болдуина, фигурируют семь продюсеров в качестве ответчиков — Райан Смит, Аллен Чейни, Натан Клингер, Райан Винтерстерн, Анджул Нигам, Мэтью ДельПьяно и Эмили Салвесон, а также члены съемочной группы Сара Закри, Дэйв Холлс, Ханна Гутьеррес Рид, Габриэль Пикл и Сет Кенни.

Галина Хатчинс была убита 21 октября 2021 года во время подготовки к сцене на ранчо Bonanza Creek недалеко от Санта-Фе, штат Нью-Мексико. В момент, когда Болдуин тренировался доставать кольт из кобуры, оружие случайно выстрелило. Пуля попала Хатчинс в туловище и застряла в плече режиссера Джоэла Соузы, стоявшего позади нее. Галину доставили по воздуху в больницу в Альбукерке, где она скончалась. У нее остались муж Мэтью Хатчинс и девятилетний сын.

"Мы привыкли к людям, приезжающим из другого города, чтобы играть в ковбоев, которые не умеют обращаться с оружием. Вы не даете кому-то пистолет, пока не проведете им инструктаж по технике безопасности… Никто никогда не должен умирать с настоящим оружием на съемочной площадке воображаемого фильма", – заявил после трагедии поверенный ранчо в Альбукерке Рэнди Макгинн.

[ + – ] Галина Хатчинс с мужем Мэтью Фото: Instagram halynahutchins

Случившееся потрясло Голливуд и заставило задуматься о безопасности производства и использовании оружия на съемочной площадке. Об этом в свое время говорил и Дуэйн "Скала" Джонсон, у которого своя продюсерская компания.

Этот иск – не первый в деле о гибели Хатчинс. Ранее в суд обратились друг и коллега Галины Сергей Светной, главный медик фильма Черлин Шеффер и Мэйми Митчелл, руководитель сценария.

Сам Болдуин уверен, что все иски должны быть отозваны, поскольку имел место несчастный случай на съемочной площадке. Более того, он утверждал, что не нажимал на курок.

"Кто-то несет ответственность за то, что произошло, и я не могу сказать, кто это, но это не я", — заявил актер.

Офис шерифа Санта-Фе расследовал инцидент и установил, что Гутьеррес Рид, неопытная 24-летняя оружейница и помощник по реквизиту, зарядила Colt .45 патронами, которые, по ее мнению, были муляжами, а затем передала пистолет Холлсу, первому помощнику режиссера, заверив, что он "холодный", то есть без боевых патронов. Однако позже полиция выяснила, что патрон как раз был боевым.

В свою очередь Гутьеррес подала в суд на Сета Кенни, который поставил боеприпасы для съемочной площадки, утверждая, что он поставил коробку с боевыми патронами с неправильной маркировкой.

Напомним, вскоре после трагедии на съемочной площадке Алек Болдуин встретился с Мэтью Хатчинсом, пообещав тому всяческую поддержку.