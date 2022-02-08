Убийство украинки Галины Хатчинс: медик фильма "Ржавчина" подала новый иск

Черлин Шеффер обвиняет некоторых членов съемочной команды в халатности, спровоцировавшей гибель человека, а она сама пережила шок и потрясение, из-за чего до сих пор не может работать.

Главный медик cъемочной группы вестерна "Ржавчина" Черлин Шеффер подает в суд на оружейника Ханну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера Дэйва Холлса. Спeстя почти четыре месяца после трагической гибели оператора Галины Хатчинс она решила привлечь их к ответственности из-за халатности, сообщает TMZ.

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Шеффер утверждает, что именно ненадлежащее отношение к профессиональным обязанностям Гутьеррес-Рид и Холлс привела к тому, что актеру Алеку Болдуину вручили пистолет с боевым патроном, который убил Хатчинса и ранил режиссера Джоэла Соуза. Она также подает в суд на реквизитора фильма Сару Закри, утверждая, что та знала или должна была знать, что в пистолете есть боевые патроны. Адвокат Закри, Уильям Ваггонер, сообщает журналистам, что его клиентка не заряжала пистолет и не обращалась с ним в день стрельбы, и "она не сделала ничего плохого".

По словам Черлин, после случившегося 21 октября 2021 года она пережила такой сильный эмоциональный стресс, что, по медицинским показаниям, "не может вернуться к профессии или любой другой работе".

[ + – ] Черлин Шеффер, главный медик проекта "Ржавчина" Фото: tmz

Именно Шеффер первой пыталась помочь раненой Галине, а также позвонила в 911. Она делала попытки остановить кровотечение, давая ей кислород и проверяя, есть ли другие травмы. Чарлин вызвала медицинский вертолет, который доставил оператора в больницу, где та скончалась из-за потери крови в результате тяжелого ранения.

Алек Болдуин, который выстрелил из пистолета на съемочной площадке, не упоминается в судебном процессе, в котором обвиняются Гутьеррес-Рид и Холлс.

Шеффер требует возмещения неуказанного ущерба, а юристы истцов еще не ответили на иск. До "Ржавчины" Шеффер работала главным медиком в сериалах "Очень странные дела", "Бриарпатч", "Полночь", "Техас", "Лучше звоните Солу", "Логане" и других.

Напомним, украинка Галина Хатчинс, работавшая оператором на съемках фильма, была ранена случайным выстрелом, когда Алек Болдуин тренировался доставать из кобуры кольт. Оружие оказалось заряжено боевым патроном, что привело к смерти женщины.

Болдуин был шокирован случившимся, а его фото сразу после трагедии облетели все мировые СМИ. Позже в интервью он скажет, что не нажимал курок. На него, продюсерскую компанию и сотрудников команды уже поступило несколько исков в суд. Один из них подал мастер по свету Сергей Светной, друг и земляк Галины.

Управление шерифа округа Санта-Фе расследует трагедию. По словам окружного прокурора Мэри Кармак-Альтвис, следствию уже известно, кто зарядил оружие.