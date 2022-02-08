Убивство українки Галини Хатчінс: медик фільму "Іржа" подала новий позов

Черлін Шеффер звинувачує деяких членів знімальної команди в недбалості, яка спровокувала загибель людини, а вона сама пережила шок і потрясіння, через що досі не може працювати.

Головний медик знімальної групи вестерна "Іржа" Черлін Шеффер подає до суду на зброяра Ханну Гутьєррес-Рід і помічника режисера Дейва Голлса. Після майже чотирьох місяців після трагічної загибелі операторки Галини Хатчінс вона вирішила притягти їх до відповідальності через недбалість, повідомляє TMZ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Шеффер стверджує, що саме неналежне ставлення до професійних обов'язків Гутьєррес-Рід і Голлс призвело до того, що акторові Алеку Болдвіну вручили пістолет із бойовим патроном, який убив Хатчінс і поранив режисера Джоела Соузу. Вона також подає до суду на реквізитора фільму Сару Закрі, стверджуючи, що та знала або повинна була знати, що в пістолеті є бойові патрони. Адвокат Закрі, Вільям Ваггонер, повідомляє журналістам, що його клієнтка не заряджала пістолет і не чіпала його в день стрілянини і "вона не зробила нічого поганого".

За словами Черлін, після того, що сталося 21 жовтня 2021 року, вона пережила такий сильний емоційний стрес, що, за медичними показаннями, "не може повернутися до професії або будь-якої іншої роботи".

[ + – ] Черлін Шеффер, головний медик проекту "Іржа" Фото: tmz

Саме Шеффер першою намагалася допомогти пораненій Галині, а також зателефонувала в 911. Вона робила спроби зупинити кровотечу, даючи їй кисень і перевіряючи, чи є інші травми. Чарлін викликала медичний вертоліт, який доставив операторку до лікарні, де вона померла через втрату крові внаслідок тяжкого поранення.

Алек Болдвін, який вистрілив із пістолета на знімальному майданчику, не згадується в судовому процесі, у якому звинувачуються Гутьєррес-Рід і Голлс.

Шеффер вимагає відшкодування невказаної шкоди, а юристи позивачів ще не відповіли на позов. До "Іржі" Шеффер працювала головним медиком у серіалах "Дуже дивні справи", "Бріарпатч", "Північ", "Техас", "Краще дзвоніть Солу", "Логани" й інших.

Нагадаємо, українка Галина Хатчінс, яка працювала операторкою на зйомках фільму, була поранена випадковим пострілом, коли Алек Болдвін тренувався діставати з кобури кольт. Зброя була заряджена бойовим патроном, що призвело до смерті жінки.

Болдвін був шокований тим, що трапилося, а його фото відразу після трагедії облетіли всі світові ЗМІ. Пізніше в інтерв'ю він скаже, що не натискав курок. На нього, продюсерську компанію та співробітників команди вже надійшло кілька позовів до суду. Один із них подав майстер освітлення Сергій Свєтний, друг і земляк Галини.

Управління шерифа округу Санта-Фе розслідує трагедію. За словами окружного прокурора Мері Кармак-Альтвіс, слідству вже відомо, хто зарядив зброю.