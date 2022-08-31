Сім'я загиблого в Афганістані морпіха подала до суду позов на $25 млн проти Алека Болдвіна

Родичі вимагають притягти Болдвіна до відповідальності за розпалювання ворожнечі між прихильниками та противниками Демократичної партії США.

На голлівудського актора Алека Болдвіна, який у жовтні минулого року на знімальному майданчику випадково застрелив оператора-українку Галину Хатчінс, впала нова неприємність. Сім'я морського піхотинця Райлі МакКоллума, вбитого в аеропорту Кабула, подала до суду на знаменитість позов на $25 млн після того, як він публічно засудив сестру солдата за участь у бунті в Капітолії, пише Daily Mail.

У документах сестра та вдова морського піхотинця вказують на той факт, що фанати Болдвіна переважно демократи та ненавидять президента Трампа, якого вони підтримують. За їхніми словами, Болдвін роздмухав полум'я політичних розбіжностей між двома таборами своїми коментарями в Instagram.

Це третя спроба сім'ї загиблого притягнути Болдвіна до відповідальності. Вперше справі не дали ходу, мотивувавши це тим, що вона подана в області, де суддя не мав юрисдикції. Потім суддя попередив позивачів: вони навряд чи виграють справу, оскільки Болдвін може стверджувати, що його коментарі були особистою думкою.

В останній версії позову сестра вбитого солдата, Ройс, розповіла, що зазнала образ з боку актора. За її словами, Болдвін пожертвував $5 000 доларів на сімейний рахунок GoFundMe за кілька місяців до того, як дізнався, що вона була на заворушеннях у Капітолії 6 січня 2021 року, приблизно за вісім місяців до смерті її брата.

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У коментарях до фотографії в Instagram Ройс Болдвін написав:

"Ви та сама жінка, якій я відправив $ за чоловіка вашої сестри, убитого під час виходу з Афганістану?"

Потім він почав закидати її особистими повідомленнями в Instagram.

"Коли я відправив $ за вашого покійного брата, з щирої поваги до його служби цій країні, я не знав, що ви були серед бунтарів 6 січня", — йдеться в одному з послань.

Дівчина відповіла, що протести в країні не заборонені, а вона вже поговорила з агентами ФБР.

"Я так не думаю. Результатом вашої діяльності стало незаконне знищення державного майна, смерть співробітника правоохоронних органів, зазіхання на правдивість результатів президентських виборів. Я зробив репост твого фото. Удачі", — відповів Болдвін. На своїй сторінці в Instagram він розкрив її ім'я своїм 2,4 мільйона підписників, зазначивши, що це "іронічно", що вона була бунтівницею, коли її брат загинув, борючись за країну.

Після цього на Ройс звалилися образи, де, серед іншого, писали, що її брат заслужив на смерть.

[ + – ] Райлі МакКоллум загинув під час захисту аеропорту в Кабулі під час виведення контингенту американських військ з Афганістану Фото: Rylee McCollum/Facebook

Сім'я МакКоллум була однією з найгучніших у своїй критиці Джо Байдена та катастрофічного виведення військ з Афганістану, що призвело до загибелі Райлі та 12 інших військовослужбовців.

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Вони знищені бомбардувальником ІДІЛ під час спроби захопити ворота абатства в аеропорту Кабула 26 серпня 2021 року, тоді як десятки тисяч афганських біженців та іноземних громадян намагалися втекти з країни, коли до влади прийшли таліби.

Раніше ми писали про те, що судово-медична експертиза визнала, що Болдвін натиснув на курок кольта, який убив Галину Хатчінс, хоча раніше актор заявляв, що не робив цього.