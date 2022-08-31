Cемья погибшего в Афганистане морпеха подала в суд иск на $25 млн против Алека Болдуина

Родственники тпебуют привлечь Болдуина к ответственности за разжигание вражды между сторонниками и противниками Демократической партии США.

На голливудского актера Алека Болдуина, который в октябре прошлого года на съемочной площадке случайно застрелил оператора-украинку Галину Хатчинс, свалилась новая неприятность. Семья морского пехотинца Райли МакКоллума, убитого в аэропорту Кабула, подала в суд на знаменитость иск на $25 млн после того, как он публично осудил сестру солдата за участие в бунте в Капитолии, пишет Daily Mail.

В документах сестра и вдова морского пехотинца указывают на тот факт, что фанаты Болдуина преимущественно демократы и ненавидят президента Трампа, которого они поддерживают. По их словам, Болдуин раздул пламя политических разногласий между двумя лагерями своими комментариями в Instagram.

Это – третья попытка семьи погибшего привлечь Болдуина к ответственности. В первый раз делу не дали ход, мотивировав это тем, что оно было подано в области, где судья не имел юрисдикции. Затем судья предупредил истцов: они вряд ли выиграют дело, поскольку Болдуин может утверждать, что его комментарии были его личным мнением.

В последней версии иска сестра убитого солдата, Ройс, рассказала, что подверглась оскорблениям со стороны актера. По ее словам, Болдуин пожертвовал $5000 долларов на семейный счет GoFundMe за несколько месяцев до того, как узнал, что она присутствовала на беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, примерно за восемь месяцев до смерти ее брата.

[ + – ] Дома у Райли осталась беременная жена. Свою дочь он так и не увидел

В комментариях к фотографии в Instagram Ройс Болдуин написал:

"Вы та самая женщина, которой я отправил $ за мужа вашей сестры, который был убит во время выхода из Афганистана?"

Затем он начал забрасывать ее личными сообщениями в Instagram.

"Когда я отправил $ за вашего покойного брата, из искреннего уважения к его службе этой стране, я не знал, что вы были среди бунтарей 6 января", – говорится в одном из посланий.

Девушка ответила, что протесты в стране не запрещены, а она уже побеседовала с агентами ФБР.

"Я так не думаю. Результатом вашей деятельности стало незаконное уничтожение государственного имущества, смерть сотрудника правоохранительных органов, посягательство на правдивость результатов президентских выборов. Я сделал репост твоего фото. Удачи", – ответил Болдуин. На своей странице в Instagram он раскрыл ее имя имя своим 2,4 миллионам подписчиков, отметив, что это "иронично", что она была бунтовщицей, когда ее брат погиб, сражаясь за страну.

После этого Ройс обрушились оскорбления, где, среди прочего, писали, что ее брат заслужил смерти.

[ + – ] Райли МакКоллум погиб во время защиты аэропорта в Кабуле во время вывода контингента американских войск из Афганистана Фото: Rylee McCollum/Facebook

Семья МакКоллум была одной из самых громких в своей критике Джо Байдена и катастрофического вывода войск из Афганистана, приведшего к гибели Райли и 12 других военнослужащих.

[ + – ] Укрытые флагами гробы с телами 13 павших солдат США стоят внутри самолета C-17 Globemaster II 29 августа перед почетной доставкой на базу ВВС в Дувре.

Они были уничтожены бомбардировщиком ИГИЛ при попытке захватить ворота аббатства в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, в то время как десятки тысяч обезумевших афганских беженцев и иностранных граждан пытались бежать из страны, когда к власти пришли талибы.

Ранее мы писали о том, что судебно-медицинская экспертиза признала, что Болдуин нажал на курок кольта, убившего Галину Хатчинс, хотя ранее актер заявлял, что не делал этого.