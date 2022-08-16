Алек Болдуин нажал на курок кольта, убившего украинку Галину Хатчинс, – расследование

Ранее Болдуин неоднократно утверждал, что не нажимал на курок.

64-летний американский актер Алек Болдуин лично нажал на курок кольта, из которого был произведен смертельный выстрел, убивший оператора из Украины Галину Хатчинс. К такому выводу пришло ФБР после детального изучения всех обстоятельств трагедии, имевшей место в октябре прошлого года. Результаты судебно-медицинского расследования опубликованы в отчете ведомства, сообщает Sky News.

По информации следователей, Болдуин случайно застрелил Халину Хатчинс. Однако сам актер всегда утверждал, что на самом деле он не нажимал на курок. Его слова полностью опровергло ФБР, придя к выводу, что из рассматриваемого оружия нельзя было выстрелить без физического нажатия на спусковой крючок.

Выводы были рассмотрены Управлением медицинских следователей Нью-Мексико, а в дополнительном отчете о вскрытии смерть Хатчинс классифицирована как несчастный случай.

"Смерть наступила от огнестрельного ранения грудной клетки", — говорится в сообщении.

"Изучение имеющихся отчетов правоохранительных органов не выявило убедительных доказательств того, что огнестрельное оружие было намеренно заряжено боевыми патронами на съемочной площадке. На основании всей доступной информации, включая отсутствие явного умысла причинить вред или смерть, способ смерти лучше всего классифицировать как несчастный случай".

Сам актер ранее заявлял, что кольт, который ему дали для съемок сцены, должен был быть заряжен холостыми патронами, и он не знал о том, что в нем есть боевые патроны. Фотографии знаменитости, опубликованные вскоре после трагедии, свидетельствуют о том, что случившееся действительно стало шоком для Болдуина.

Позже несколько человек из команды фильма подали судебные иски против Болдуина, утверждая, что трагедия с Галиной причинила им моральные страдания. Среди них – светотехник и соотечественник Хатчинс Сергей Светной. Он требует привлечь к ответственности всех, кто не смог обеспечить безопасность на съемках вестерна.

В суд также обратился и супруг Галины, у которого на руках остался несовершеннолетний сын.

Спустя три месяца после убийства Хатчинс Болдуин впервые появился на съемочной площадке картины "97 минут". По его словам, ему было страшно возвращаться к работе, поскольку в памяти еще живы страшные моменты октября 2021-го.