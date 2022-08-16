Алек Болдвін натиснув на курок кольта, який убив українку Галину Хатчінс, — розслідування

Раніше Болдвін неодноразово стверджував, що не тиснув на курок.

64-річний американський актор Алек Болдвін особисто натиснув на курок кольта, з якого було зроблено смертельний постріл, що вбив операторку з України Галину Хатчінс. Такого висновку дійшло ФБР після детального вивчення всіх обставин трагедії, що мала місце в жовтні минулого року. Результати судово-медичного розслідування опубліковано у звіті відомства, повідомляє Sky News.

За інформацією слідчих, Болдвін випадково застрелив Галину Хатчінс. Однак сам актор завжди стверджував, що насправді він не натискав на курок. Його слова повністю спростувало ФБР, дійшовши висновку, що з розглядуваної зброї не можна було вистрілити без фізичного натискання на спусковий гачок.

Висновки розглянуло Управління медичних слідчих Нью-Мексико, а в додатковому звіті про розтин смерть Хатчінс класифікована як нещасний випадок.

"Смерть настала від вогнепального поранення грудної клітки", — йдеться в повідомленні.

"Вивчення наявних звітів правоохоронних органів не виявило переконливих доказів того, що вогнепальна зброя була навмисно заряджена бойовими патронами на знімальному майданчику. На підставі всієї доступної інформації, включаючи відсутність явного наміру завдати шкоди або смерті, спосіб смерті найкраще класифікувати як нещасний випадок".

Сам актор раніше заявляв, що кольт, який йому дали для зйомок сцени, мав бути заряджений холостими набоями, і він не знав про те, що в ньому є бойові патрони. Фотографії знаменитості, опубліковані невдовзі після трагедії, свідчать про те, що те, що сталося, справді стало шоком для Болдвіна.

Пізніше кілька людей із команди фільму подали судові позови проти Болдвіна, стверджуючи, що трагедія з Галиною завдала їм моральних страждань. Серед них — світлотехнік і співвітчизник Хатчінс Сергій Свєтний. Він вимагає притягти до відповідальності всіх, хто не зміг забезпечити безпеку на зйомках вестерну.

До суду також звернувся й чоловік Галини, у якого на руках лишився неповнолітній син.

Через три місяці після вбивства Хатчінс Болдвін \уперше з'явився на знімальному майданчику стрічки "97 хвилин". За його словами, йому було страшно повертатися до роботи, оскільки в пам'яті ще живі страшні моменти жовтня 2021 року.