Алек Болдвін вперше прийшов на зйомки після вбивства Галини Гатчінс

Після трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа" минуло понад три місяці.

63-річний американський актор Алек Болдвін вперше повернувся до зйомок після трагедії, що сталася в жовтні 2021 року. Про це пише New York Post.

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Алек Болдвін з'явився на зйомках фільму "97 хвилин" після того, як 21 жовтня застрелив з реквізитної зброї на знімальному майданчику фільму "Іржа" українську операторку Галину Гатчінс і важко поранив режисера Джоела Соузу. Болдвін був упевнений, що пістолет не заряджений. 42-річна Галина Гатчінс була важко поранена. Жінку доставили санавіацією в лікарню, але вона померла від отриманих поранень.

[ + – ] Алек Болдвін розповідає, що повернувся до роботи на знімальному майданчику

"Сьогодні в нас був перший знімальний день. Дуже дивно повертатися до роботи", — зазначив 63-річний актор у своєму Instagram та додав, що з дня тієї трагедії так і не працював і йому досі складно та боляче про це говорити.

Підписники Алека Болдвіна підтримали його теплими коментарями: "ми так раді, що ти нарешті повернувся до роботи! успіхів тобі!", "твоя родина і ти прекрасні! щастя вам!", "будь сильним і пам'ятай, що твої фанати тебе люблять та підтримують".

[ + – ] Убита Алеком Болдвіном українка Галина Гатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Раніше Фокус писав про те, як живе після скандального вбивства актор Алек Болдвін. Чоловік зізнався, що не минає й дня, щоб він не думав про те, що трапилося, а все, що ще тримає його на плаву, – це його родина.

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