Алек Болдуин впервые пришел на съемки после убийства Галины Хатчинс

После трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" прошло более трех месяцев.

63-летний американский актер Алек Болдуин впервые вернулся к съемкам после произошедшей в октябре 2021 года трагедии. Об этом пишет New York Post.

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Алек Болдуин появился на съемках фильма "97 минут" после того, как 21 октября застрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке фильма "Ржавчина" украинского оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу. Болдуин был уверен, что пистолет не заряжен. 42-летняя Галина Хатчинс была тяжело ранена. Женщину доставили санавиацией в больницу, но она скончалась от полученных ранений.

[ + – ] Алек Болдуин рассказывает, что вернулся к работе на съемочной площадке

"Сегодня у нас был первый съемочный день. Очень странно возвращаться к работе", — отметил 63-летний актер в своем Instagram и добавил, что со дня той трагедии так и не работал и ему до сих пор сложно и больно об этом говорить.

Подписчики Алека Болдуина поддержали его теплыми комментариями: "мы так рады, что ты наконец-то вернулся к работе! успехов тебе!", "твоя семья и ты прекрасны! счастья вам!", "будь сильным и помни, что твои фанаты тебя любят и поддерживают".

[ + – ] Убитая Алеком Болдуином украинка Галина Хатчинс Фото: Instagram halynahutchins

Ранее Фокус писал о том, как живет после скандального убийства актер Алек Болдуин. Мужчина признался, что не проходит и дня, чтобы он не думал о случившемся, а все, что еще держит его на плаву, – это его семья.

Напомним, почему погибла украинка Галина Хатчинс и можно ли безопасно снять кино в Украине.