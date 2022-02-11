Алек Болдуин впервые пришел на съемки после убийства Галины Хатчинс
После трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" прошло более трех месяцев.
63-летний американский актер Алек Болдуин впервые вернулся к съемкам после произошедшей в октябре 2021 года трагедии. Об этом пишет New York Post.
Алек Болдуин появился на съемках фильма "97 минут" после того, как 21 октября застрелил из реквизитного оружия на съемочной площадке фильма "Ржавчина" украинского оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу. Болдуин был уверен, что пистолет не заряжен. 42-летняя Галина Хатчинс была тяжело ранена. Женщину доставили санавиацией в больницу, но она скончалась от полученных ранений.
"Сегодня у нас был первый съемочный день. Очень странно возвращаться к работе", — отметил 63-летний актер в своем Instagram и добавил, что со дня той трагедии так и не работал и ему до сих пор сложно и больно об этом говорить.
Подписчики Алека Болдуина поддержали его теплыми комментариями: "мы так рады, что ты наконец-то вернулся к работе! успехов тебе!", "твоя семья и ты прекрасны! счастья вам!", "будь сильным и помни, что твои фанаты тебя любят и поддерживают".
Ранее Фокус писал о том, как живет после скандального убийства актер Алек Болдуин. Мужчина признался, что не проходит и дня, чтобы он не думал о случившемся, а все, что еще держит его на плаву, – это его семья.
Напомним, почему погибла украинка Галина Хатчинс и можно ли безопасно снять кино в Украине.