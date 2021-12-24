Алек Болдуин впервые рассказал поклонникам о своей жизни после убийства Галины Хатчинс (видео)

Болдуин признался, что не проходит и дня, чтобы он не думал о случившимся, а все, что еще держит его на плаву, – это его жена и дети.

Спустя два месяца после случайного убийства украинки Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", которое произошло 21 октября, 63-летний актер Алек Болдуин записал эмоциональное трехминутное видеообращение на своей странице в Instagram, где рассказал о том, что он пережил и переживает до сих пор.

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На видео актер подавленный, растрепанный, небритый и заметно осунувшийся. У него мешки под глазами и уставший взгляд. Его речь временами сумбурная, а мысли "прыгают", однако из монолога можно понять, что единственное, ради чего он сейчас живет, – это жена и дети, и что он мечтает вернуться к обычной жизни.

Вместе с тем он говорит спасибо всем тем, кто поддержал его.

"Я хотел воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех людей, которые прислали мне такие добрые слова и наилучшие пожелания, и силы, и надежду, и молитвы, и так далее, и мысли, и много ободрения, и много действительно прекрасных чувств от стольких людей. Я получил сотни и сотни писем от друзей, родственников, коллег и людей, о которых я давно не слышал, которые желали мне сил и добра. Я им очень благодарен. Многие люди комментируют в Instagram и, кажется, очень поддерживает эту трудную ситуацию".

По его словам, не проходит и дня, чтобы он не думал о том, что случилось.

Сейчас все свое время Болдуин проводит с женой Хиларией и их шестью детьми.

"Я дома со своей семьей. Это все, что у меня есть. Единственное, что имеет значение… Это правда, единственное, что меня волнует, это моя жена и мои дети, и я просто хочу, чтобы моя жизнь продолжалась. Я пытаюсь пережить трудное время, действительно трудное время", – подчеркнул актер.

[ + – ] Алек Болдуин заметно сдал

Он поздравил поклонников с грядущими праздниками, посоветовал им быть осторожными, носить маску и получить бустерную вакцину.

"Не позволяйте Санта-Клаусу спускаться в дымоход без маски", – пошутил он в конце видео.

Как известно, недавно полиция получила ордер на проверку телефона Алека Болдуина, чтобы проверить его звонки и текстовые сообщения. Расследование по делу гибели Галины Хатчинс продолжается.

Совсем недавно отец оператора, ставшей случайно жертвой на съемочной площадке, заявил, что вина Алека в смерти его дочери определенно есть, хотя сам Болдуин утверждал, что не нажимал на курок.