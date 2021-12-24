Алек Болдвін уперше розповів шанувальникам про своє життя після вбивства Галини Хатчінс (відео)

Болдвін зізнався, що не минає й дня, щоб він не думав про те, що трапилося, а все, що ще тримає його на плаву, – це його дружина та діти.

Через два місяці після випадкового вбивства українки Галини Хатчінс на знімальному майданчику фільму "Ржавчина", що сталося 21 жовтня, 63-річний актор Алек Болдвін записав емоційне трихвилинне відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де розповів про те, що він пережив і переживає досі.

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На відео актор пригнічений, розпатланий, непоголений і помітно змарнілий. У нього мішки під очима та втомлений погляд. Його мова часом сумбурна, а думки "стрибають", проте з монологу можна зрозуміти, що єдине, заради чого він зараз живе, – це дружина та діти, і що він мріє повернутись до звичайного життя.

Водночас він дякує всім тим, хто підтримав його.

"Я хотів скористатися моментом, щоб подякувати всім людям, які надіслали мені такі добрі слова та найкращі побажання, і сили, і надію, і молитви, і так далі, і думки, і багато підбадьорення, і багато справді чудових почуттів від стількох людей". Я отримав сотні та сотні листів від друзів, родичів, колег і людей, про яких я давно не чув, які бажали мені сил і добра. Я їм дуже вдячний. Багато людей коментують у Instagram і, здається, дуже підтримують цю скрутну ситуацію”.

За його словами, не минає й дня, щоб він не думав про те, що сталося.

Зараз увесь свій час Болдвін проводить із дружиною Хіларією та їхніми шістьма дітьми.

"Я вдома зі своєю сім'єю. Це все, що в мене є. Єдине, що має значення… Це правда, єдине, що мене хвилює, це моя дружина та мої діти, і я просто хочу, щоб моє життя тривало. Я намагаюся пережити скрутний час, справді скрутний час", – підкреслив актор.

[ + – ] Алек Болдвін помітно здав

Він привітав шанувальників із майбутніми святами, порадив їм бути обережними, носити маску й отримати бустерну вакцину.

"Не дозволяйте Санта-Клаусу спускатися в димар без маски", — пожартував він наприкінці відео.

Як відомо, нещодавно поліція отримала ордер на перевірку телефону Алека Болдвіна, щоб перевірити його дзвінки та текстові повідомлення. Розслідування в справі загибелі Галини Хатчінс триває.

Нещодавно батько оператора, що стала випадково жертвою на знімальному майданчику, заявив, що вина Алека в смерті його дочки безперечно є, хоча сам Болдвін стверджував, що не натискав на курок.