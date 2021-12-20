Батько Галини Гатчінс вперше прокоментував убивство дочки Алеком Болдвіном
Українець дивується, як кольт міг випадково вистрілити сам, і впевнений, що вина Болдвіна у смерті його дочки теж є.
Батько операторки фільму "Іржа", українки Галини Гатчінс, Анатолій Андросович звинуватив Алека Болдвіна в тому, що той випадково застрелив його доньку, заявивши, що зірка принаймні "частково відповідальна" за вбивство, пише The Sun.
61-річний чоловік зізнався, що не розуміє твердження актора про те, що пістолет, який убив Галину, спрацював без його натискання на курок.
"Мені зрозуміло, що Болдвін вистрілив з руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї дочки. Я не можу зрозуміти поведінку Алека".
За словами українця, револьвер не стріляє до натискання на спусковий гачок, тому вина Болдвіна теж є.
Крім того, Андросович, який служив капітаном підводної, висловив свої побоювання щодо того, що його 9-річний онук Андрос може "ніколи повністю не оговтатися" після трагічної загибелі своєї матері. Наразі хлопчик "повільно повертається до життя".
Слова українця – реакція на інтерв'ю голлівудської знаменитості ABC 2, у якому Болдвін заявив, що "не натискав на спусковий гачок". Більше того, він спростовує інформацію про те, що просив для зйомок більшу зброю, назвавши відповідну статтю в Newsweek брехнею.
"Мій вибір щодо реквізиту для фільму "Іржа" був зроблений за кілька тижнів до початку виробництва. Стверджувати, що будь-які зміни були внесені "до смертельного результату", неправильно", – наголосив він.
Нагадаємо, шерифи Санта-Фе отримали ордер на обшук телефону Болдвіна, який дає поліції право перевіряти всі текстові повідомлення та фотографії на iPhone актора, а також будь-які збережені дані про місцеперебування в межах розслідування.
Згідно з ордером на обшук, Болдвін повідомив поліції, що обмінювався електронними листами зі зброярем фільму Ханною Гутьєррес Рід щодо того, який стиль зброї використати у фільмі. Зрештою вони зупинилися на пістолеті Colt .45.
Актору вручили старовинний пістолет для сцени і сказали, що він холодний, тобто не заряджений. Постріл стався в той момент, коли він репетирував сцену, де виймає зброю з кобури.
42-річна Гатчінс отримала смертельне поранення у груди 21 жовтня. Також куля зачепила режисера Джоела Соузу. Він уже виписаний із лікарні, і його життю нічого не загрожує.
Друг Галини та її земляк світлотехнік Сергій Свєтной подав позов проти Болдвіна.
Слідство у справі триває й досі. Окружна прокурорка району Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс повідомила, що слідчі не виявили жодних доказів саботажу. За її словами, слідству вже відомо, хто зарядив кольт 45 калібру, з якого було зроблено фатальний постріл.