Батько Галини Гатчінс вперше прокоментував убивство дочки Алеком Болдвіном

Українець дивується, як кольт міг випадково вистрілити сам, і впевнений, що вина Болдвіна у смерті його дочки теж є.

Батько операторки фільму "Іржа", українки Галини Гатчінс, Анатолій Андросович звинуватив Алека Болдвіна в тому, що той випадково застрелив його доньку, заявивши, що зірка принаймні "частково відповідальна" за вбивство, пише The Sun.

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61-річний чоловік зізнався, що не розуміє твердження актора про те, що пістолет, який убив Галину, спрацював без його натискання на курок.

"Мені зрозуміло, що Болдвін вистрілив з руки, тому мені важко зрозуміти, чому він не може нести часткову відповідальність за смерть моєї дочки. Я не можу зрозуміти поведінку Алека".

За словами українця, револьвер не стріляє до натискання на спусковий гачок, тому вина Болдвіна теж є.

[ + – ] Галина Гатчінс із сином Андросом Фото: Instagram halynahutchins

Крім того, Андросович, який служив капітаном підводної, висловив свої побоювання щодо того, що його 9-річний онук Андрос може "ніколи повністю не оговтатися" після трагічної загибелі своєї матері. Наразі хлопчик "повільно повертається до життя".

Слова українця – реакція на інтерв'ю голлівудської знаменитості ABC 2, у якому Болдвін заявив, що "не натискав на спусковий гачок". Більше того, він спростовує інформацію про те, що просив для зйомок більшу зброю, назвавши відповідну статтю в Newsweek брехнею.

"Мій вибір щодо реквізиту для фільму "Іржа" був зроблений за кілька тижнів до початку виробництва. Стверджувати, що будь-які зміни були внесені "до смертельного результату", неправильно", – наголосив він.

Нагадаємо, шерифи Санта-Фе отримали ордер на обшук телефону Болдвіна, який дає поліції право перевіряти всі текстові повідомлення та фотографії на iPhone актора, а також будь-які збережені дані про місцеперебування в межах розслідування.

[ + – ] Алек Болдвін за кілька хвилин після трагедії Фото: Santa Fe New Mexican

Згідно з ордером на обшук, Болдвін повідомив поліції, що обмінювався електронними листами зі зброярем фільму Ханною Гутьєррес Рід щодо того, який стиль зброї використати у фільмі. Зрештою вони зупинилися на пістолеті Colt .45.

Актору вручили старовинний пістолет для сцени і сказали, що він холодний, тобто не заряджений. Постріл стався в той момент, коли він репетирував сцену, де виймає зброю з кобури.

42-річна Гатчінс отримала смертельне поранення у груди 21 жовтня. Також куля зачепила режисера Джоела Соузу. Він уже виписаний із лікарні, і його життю нічого не загрожує.

Друг Галини та її земляк світлотехнік Сергій Свєтной подав позов проти Болдвіна.

Слідство у справі триває й досі. Окружна прокурорка району Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс повідомила, що слідчі не виявили жодних доказів саботажу. За її словами, слідству вже відомо, хто зарядив кольт 45 калібру, з якого було зроблено фатальний постріл.