Отец Галины Хатчинс впервые прокомментировал убийство дочери Алеком Болдуином
Украинец недоумевает, как кольт мог случайно выстрелить сам, и уверен, что вина Болдуина в смерти его дочери тоже есть.
Отец оператора фильма "Ржавчина", украинки Галины Хатчинс, Анатолий Андросович обвинил Алека Болдуина в том, что тот случайно застрелил его дочь, заявив, что звезда, по крайней мере, "частично ответственна" за убийство, пишет The Sun.
61-летний мужчина признался, что не понимает утверждения актера о том, что пистолет, убивший Галину, сработал без его нажатия на курок.
"Мне ясно, что Болдуин выстрелил с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери. Я не могу понять поведение Алека".
По словам украинца, револьвер не стреляет до нажатия на спусковой крючок, поэтому вина Болдуина в произошедшем тоже есть.
Кроме того Андросович, который служил капитаном подводной, высказал свои опасения относительно того, что его 9-летний внук Андрос может "никогда полностью не оправиться" после трагической гибели своей матери. Сейчас мальчик "медленно возвращается к жизни".
Слова украинца – реакция на интервью голливудской знаменитости ABC 2, в котором Болдуин заявил, что "не нажимал на спусковой крючок". Более того, он опровергает информацию о том, что просил для съемок оружие побольше, назвав соответствующую статью в Newsweek ложью.
"Мой выбор в отношении реквизита для фильма "Ржавчина" был сделан за несколько недель до начала производства. Утверждать, что какие-либо изменения были внесены "до смертельного исхода", неверно", – подчеркнул он.
Напомним, шерифы Санта-Фе получили ордер на обыск телефона Болдуина, который дает полиции право проверять все текстовые сообщения и фотографии на iPhone актера, а также любые сохраненные данные о местоположении в рамках расследования.
Согласно ордеру на обыск, Болдуин сообщил полиции, что обменивался электронными письмами с оружейником фильма Ханной Гутьеррес Рид относительно того, какой стиль оружия использовать в фильме. В конечном итоге они остановились на пистолете Colt .45.
Актеру вручили старинный пистолет для сцены и сказали, что он "холодный", то есть не заряженный. Выстрел произошел в тот момент, когда он репетировал сцену, в которой вынимает оружие из кобуры.
42-летняя Хатчинс получила смертельное ранение в грудь 21 октября. Также пуля задела режиссера Джоэла Соузу. Он уже выписан из больницы, и его жизни ничего не угрожает.
Друг Галины и ее земляк светотехник Сергей Светной подал иск против Болдуина.
Следствие по делу продолжается до сих пор. Окружной прокурор района Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис сообщила, что следователи не обнаружили никаких доказательств саботажа. По ее словам, следствию уже известно, кто зарядил кольт 45 калибра, из которого был сделан роковой выстрел.