Полиция получила ордер на проверку iPhone Алека Болдуина, убившего украинку Галину Хатчинс

Ранее актер и его адвокаты отказались предоставить телефон следствию, требуя соответствующий ордер.

Полиция Нью-Мексико выдала ордер на обыск телефона 63-летнего американского актера Алека Болдуина, который 21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, пишет Daily Mail.

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Ордер на обыск, запрошенный шерифами Санта-Фе, дает полиции право проверять все текстовые сообщения и фотографии на iPhone актера, а также любые сохраненные данные о местоположении в рамках расследования.

[ + – ] Погибшая оператор из Украины Галина Хатчинс

Следователь, упомянутый в ордере как Affiant, сказал, что ранее следователи просили Болдуина передать его телефон, но он и его адвокаты сказали, что без ордера этого не сделают.

"Алек Болдуин много раз связывался с Affiant через телефонные звонки и текстовые сообщения, используя указанный номер, поэтому Affiant считает, что это телефон/номер телефона, который Алек использует на регулярной основе", – говорится в ордере.

[ + – ] Сразу после случайного убийства Болдуин кому-то звонил Фото: Santa Fe New Mexican

В нем также указывается, что Болдуин сообщил полиции, как обменивался электронными письмами с оружейником фильма Ханной Гутьеррес Рид относительно того, какое оружие использовать в фильме. В конечном итоге они остановились на пистолете Colt .45.

[ + – ] Место съемок вестерна "Ржавчина", где произошла трагедия Фото: Getty Images

Актеру вручили старинный пистолет для сцены и сказали, что он "холодный", то есть не заряженный. Алек репетировал сцену, в которой вынимает пистолет из кобуры, и в какой-то момент раздался выстрел. При этом в интервью Болдуин уверял, что не нажимал на спусковой крючок.

42-летняя Хатчинс умерла в больнице, а режиссер фильма Джоэл Соуза, стоявший прямо за ней, получил огнестрельное ранение в плечо и выжил.

[ + – ] За несколько секунд до рокового выстрела Фото: Facebook Serge Svetnoy

Сейчас против Болдуина и членов съемочной группы уже подано два иска, причем первым это сделал Сергей Светной, друг Галины и ее земляк.

Ранее прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис утверждала, что следствию уже известно, кто заряжал пистолет. Что касается Болдуина, то он с самого начала сотрудничал со следствием.