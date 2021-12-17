Поліція отримала ордер на перевірку iPhone Алека Болдвіна, який убив українку Галину Хатчінс

Раніше актор і його адвокати відмовилися надати телефон слідству, вимагаючи відповідного ордеру.

Поліція Нью-Мексико видала ордер на обшук телефона 63-річного американського актора Алека Болдвіна, який 21 жовтня під час зйомок вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку Галину Хатчінс, пише Daily Mail.

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Ордер на обшук, запитаний шерифами Санта-Фе, дає поліції право перевіряти всі текстові повідомлення та фотографії на iPhone актора, а також будь-які збережені дані про місцезнаходження в межах розслідування.

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Слідчий, згаданий в ордері як Affiant, сказав, що слідчі просили Болдвіна передати його телефон, але він і його адвокати сказали, що без ордера цього не зроблять.

"Алек Болдвін багато разів зв'язувався з Affiant через телефонні дзвінки та текстові повідомлення, використовуючи вказаний номер, тому Affiant вважає, що це телефон/номер телефону, який Алек використовує на регулярній основі", — йдеться в ордері.

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У ньому також зазначається, що Болдвін повідомив поліції, як обмінювався електронними листами зі зброяркою фільму Ханною Гутьєррес Рід щодо того, яку зброю використовувати у фільмі. Зрештою, вони зупинилися на пістолеті Colt .45.

[ + – ] Місце зйомок вестерну "Іржа", де сталася трагедія Фото: Getty Images

Актору вручили старовинний пістолет для сцени та сказали, що він холодний, тобто не заряджений. Алек репетирував сцену, в якій виймає пістолет із кобури, і в якийсь момент пролунав постріл. При цьому в інтерв'ю Болдвін запевняв, що не натискав на спусковий гачок.

42-річна Хатчінс померла в лікарні, а режисер фільму Джоел Соуза, який стояв прямо за нею, отримав вогнепальне поранення в плече та вижив.

[ + – ] За кілька секунд до фатального пострілу Фото: Facebook Serge Svetnoy

Зараз проти Болдвіна та членів знімальної групи вже подано два позови, причому першим це зробив Сергій Свєтний, друг Галини та її земляк.

Раніше прокурорка Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс стверджувала, що слідству вже відомо, хто заряджав пістолет. Щодо Болдвіна, то він із самого початку співпрацював зі слідством.