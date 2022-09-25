Актер Алек Болдуин стал отцом в восьмой раз (фото, видео)

Девочку назвали Илария Каталина Ирена.

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У 64-летнего американского актера Алека Болдуина и его 38-летней жены Хиларии родилась дочь Илария Каталина Ирена, ставшая седьмым общим ребенком пары, состоящей в браке с 2012 года. Многодетный отец опубликовал у себя в Instagram видео, снятые в первые минуты жизни девочки, а также фотографии, где запечатлены его старшие дети с новорожденной сестрой.

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту", – подписал публикацию актер.

Аналогичной публикацией поделилась и сама Хилария.

Кроме Иларии Каталины Ирены, в семье актера и фитнес-инструктора подрастают годовалая Лючия, полуторагодовалый Эдуардо, 4-летний Ромео, 5-летний Леонардо, 7-летний Рафаэль и 8-летняя Кармен. Кроме того, у Болдуина есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Алек всегда говорил, что мечтает иметь много детей, и что семья для него – самое главное.

С октября прошлого года актер находится под давлением после того, как на съемках вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Женщина скончалась от полученного ранения, у нее остались муж и сын.

Позже Болдуин заявил, что не нажимал на курок, однако ФБР в своем отчете сообщило о том, что стрелял именно он.

На актера подали несколько исков члены его съемочной команды, муж погибшей Галины, а также родственники морпеха, погибшего в Афганистане.