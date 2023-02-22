Беременная дочь Алека Болдуина показала фигуру топлес (фото)

В начале января дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер сообщила о своей беременности.

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27-летняя актриса Айрленд Болдуин опубликовала в Instagram-аккаунте новую фотографию своей беременности, показавшись полностью голой.

"ББ на борту", — подписала девушка снимок.

На голове у Болдуин было полотенце, грудь она прикрыла рукой, показывая свой довольно большой живот и татуировки.

Вскоре после новостей о беременности Айрленд Болдуин опубликовала пост, в котором рассказала о том, что она не была до конца готова к своему новому положению.

"Я недооценила, насколько тяжелой будет беременность для моего разума и тела", — написала в прошлом месяце дочь Алека Болдуина, сравнивая себя с "гоблином", "мостовым троллем" и "скрягой". Тогда же она поблагодарила своего бойфренда RAC, сказав, что без его помощи "сошла бы с ума".

В конце января Айленд Болдуин опубликовала серию фото, сделанных перед зеркалом. На одном из них она позирует только в джинсах, которые расстегнула, чтобы показать свой округлившийся живот, а грудь она прикрыла руками.

[ + – ] Айрленд Болдуин Фото: Instagram @irelandirelandireland

В сториз актриса рассказала, что люди систематически жалуются на этот снимок и что Instagram его даже один раз уже удалил, с предупреждением о нарушении правил платформы.

Напомним, в начале января 2023 года старшая дочь Алека Болдуина объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда, музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. Тогда девушка продемонстрировала снимок УЗИ и подписала фото поздравлениями своим подписчикам с Новым годом 2023.

[ + – ] Снимок УЗИ, опубликованный Айрленд в соцсетях Фото: Instagram rac

Айрленд Болдуин – единственный ребенок Ким Бейсингер и Алека Болдуина. Пара состояла в браке с 1995 по 2002 гг.