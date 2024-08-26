Квентин Тарантино обвинил Алека Болдуина в убийстве украинки

По словам Тарантино, актер был обязан проверить оружие передсъемкой сцены.

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61-летний американский режиссер Квентин Тарантино во время беседы с актером и телекомментатором Биллом Махером в своем подкасте "Club Random" во время обсуждения стрельбы на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в 2021 году заявил, что актер Алек Болдуин все же виноват в смерти оператора-украинки Галины Хатчинс, пишет TMZ.

По словам Квентина, на 90% в убийстве Галины виновата оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, однако остальные 10% вины – на Болдуине. Он отметил, что перед съемками сцены актер должен был проверить оружие, чтобы убедиться, что в стволе нет пули или других проблем с ним. В то же время SAG-AFTRA — профсоюз, представляющий всех работающих актеров — ранее выступил с заявлениями, в которых ясно дал понять, что они не считают, что актер обязан проверять оружие перед съемками.

В июле этого года судья Нью-Мексико отклонил дело о непредумышленном убийстве против Болдуина после того, как выяснилось, что прокуроры поместили важные доказательства в ненадлежащее дело, фактически скрыв их от юридической команды Болдуина.

В свою очередь Болдуин подал иск против специального прокурора Кари Моррисси по этому делу, а также против шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы.

Ханну Гутьерес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве Хатчинс и приговорили к 18 месяцам лишения свободы в апреле 2024-го. В настоящее время она отбывает наказание в исправительном учреждении для взрослых округа Санта-Фе и должна была быть вызвана в суд для дачи показаний по делу Болдуина.

В октябре 2021 года Алек репетировал маневр перекрестного выхватывания револьвера, когда пистолет выстрелил, убив Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соузу. Актер не признал себя виновным и заявил, что пистолет случайно выстрелил после того, как он направил его на Галину и отвел курок, когда он выстрелил.

Болдуину дважды предъявляли обвинения в смерти украинки. Прокуроры отклонили более раннее обвинение, а затем возобновили его после получения нового анализа револьвера, который Болдуин направил на Хатчинс.

Съемки "Ржавчины" возобновились через полтора года, но переехали в Монтану по соглашению с мужем погибшей, Мэтью Хатчинсом, который стал его исполнительным продюсером.

Ранее Фокус писал, что семья Галины Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, недовольна решением суда.