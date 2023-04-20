Алек Болдуин вернулся к съемкам "Ржавчины", на которых убил украинку Галину Хатчинс

Несмотря на случившееся, работу над фильмом решили продолжить. Раненный во время убийства Галины Хатчинс режиссер Джоэл Соуза тоже возвращается на площадку.

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65-летний американский актер Алек Болдуин был снят в момент, когда прощался с женой Хиларией и маленькой дочерью перед тем, как отправиться в Монтану и продолжить работу над фильмом "Ржавчина" после полуторалетнего перерыва. Последний был обусловлен тем, что во время работы над очередным эпизодом исполнитель главной роли случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс. Прощание проходило перед объективами видеокамер в 7 часов утра возле его квартиры на Манхэттене, пишет Daily Mail.

Болдуин улыбнулся и пожал руки членам команды, отметив, что его жена и дети выйдут через несколько минут. Вскоре актер вернулся со своими сыновьями и Хиларией, которая улыбалась и несла на руках их младшую дочь, семимесячную Иларию Каталину. Болдуин загрузил сумки своих сыновей во внедорожник, кратко поговорил перед камерами, а затем отвез их в школу.

Затем он приехал домой, чтобы поцеловать жену и ребенка на прощание, уложил чемодан во внедорожник и поехал в аэропорт в сопровождении съемочной группой.

Буквально на днях адвокаты актера обратились в суд, чтобы не дать ход делу по иску родителей и сестры погибшей Галины, которые требуют от Болдуина возмещение ущерба. Юристы заявили, что родные погибшей из Украины "были отстранены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти", а Болдуин и вовсе уверен, что ими руководила жажда компенсации.

Что касается фильма, то несмотря на все случившееся и длительные дебаты на эту тему, принято решение о продолжении съемок, о чем сообщил представитель Rust Movie Productions

Болдуин остается в главной роли, а Хатчинс заменит другой оператор. Также было подтверждено, что съемки не будут завершены на оригинальной площадке на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико. Режиссер Джоэл Соуза, который был ранен той же пулей, что убила Хатчинс, вернется, чтобы закончить проект.

Ранее Фокус писал о том, что помощник режиссера Дэвид Холлс признал, что должен был проверить и подтвердить, что патроны в револьвере ненастоящие, прежде чем давать оружие в руки Болдуину.