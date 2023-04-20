Алек Болдвін повернувся до зйомок фільму "Іржі", на яких убив українку Галину Гатчінс

Попри те, що сталося, роботу над фільмом вирішили продовжити. Поранений під час вбивства Галини Гатчінс режисер Джоел Соуза теж повертається на майданчик.

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65-річного американського актора Алека Болдвіна зняли в момент, коли він прощався з дружиною Гіларією та маленькою дочкою перед тим, як вирушити в Монтану та продовжити роботу над фільмом "Іржа" після півторарічної перерви. Вона була зумовлена тим, що під час роботи над черговим епізодом виконавець головної ролі випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Прощання проходило перед об'єктивами відеокамер о 7 годині ранку біля його квартири на Манхеттені, пише Daily Mail.

Болдвін усміхнувся та потиснув руки членам команди, зазначивши, що його дружина й діти вийдуть за кілька хвилин. Незабаром актор повернувся зі своїми синами та Гіларією, яка посміхалася та несла на руках їхню молодшу дочку, семимісячну Іларію Каталіну. Болдвін завантажив сумки своїх синів у позашляховик, коротко поговорив перед камерами, а потім відвіз їх до школи.

Потім він приїхав додому, щоб поцілувати дружину та дитину на прощання, поклав валізу у позашляховик і поїхав у аеропорт в супроводі знімальної групи.

Буквально днями адвокати актора звернулися до суду, щоб не дати хід справі за позовом батьків та сестри загиблої Галини, які вимагають від Болдвіна відшкодування збитків. Юристи заявили, що рідні загиблої з України "були відсторонені від Галини фізично, фінансово й емоційно протягом багатьох років до її смерті", а Болдвін узагалі впевнений, що ними керувала жага компенсації.

Що стосується фільму, то, попри те, що сталося, і тривалі дебати на цю тему, було вирішено продовжити зйомки, про що повідомив представник Rust Movie Productions

Болдвін залишається в головній ролі, а Гатчінс замінить інший оператор. Також було підтверджено, що зйомки не будуть завершені на оригінальному майданчику на ранчо Бонанза-Крік у Нью-Мексико. Режисер Джоел Соуза, поранений тією ж кулею, що вбила Гатчінс, повернеться, щоб закінчити проєкт.

Раніше Фокус писав про те, що помічник режисера Девід Голлс визнав, що повинен був перевірити й підтвердити, що патрони в револьвері несправжні, перш ніж давати зброю в руки Болдвіна.