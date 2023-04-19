Алек Болдвін вимагає відхилити позов проти нього, поданий рідними вбитої ним Галини Гатчінс

Актор та його адвокати підозрюють, що позивачами керує лише бажання отримати грошову компенсацію.

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Незважаючи на те, що з дня вбивства оператора-українки Галини Гатчінс актором Алеком Болдвіном на знімальному майданчику вестерну "Іржа" минуло вже півтора роки, судові чвари навколо її імені не вщухають. Матір, батько та сестра Галини, які живуть в Україні, у лютому 2023 року подали до суду позов, вимагаючи відшкодувати матеріальні втрати через смерть дочки та сестри. Відповідно до законодавства штату Нью-Мексико, розмір компенсації в позові не вказується. Вони назвали кількох відповідачів, у тому числі Болдуїна та продюсерську компанію Rust Movie Products. Натомість Алек вимагає закрити справу, оскільки "у сім'ї тривалий час не було достатньо близьких стосунків, щоб виправдати позов", пише The Times. Актор та його захист підозрюють, що позов було подано лише для отримання компенсації, і вимагають відхилити позов.

"Скарга не забезпечує фактичної підтримки цих причин позову і не пояснює основу "істотної та передбачуваної компенсованої втрати шкоди від консорціуму", якої позивачі нібито зазнали… Натомість фактичні твердження позивачів зосереджені майже виключно на недбалості і, схоже, були вирізані та вставлені з якої Іншого документа", – завили юристи. На їхню думку, судові процеси мали закінчитися жовтневим урегулюванням позову про неправомірну смерть, поданого чоловіком загиблої Метью Гатчінсом. Відповідно до досягнутих домовленостей, зйомки фільму будуть продовжені, а чоловік загиблої отримає частину прибутку з прокату.

Галина Гатчінс

"Меттью Гатчінс й Алек Болдвін, обидва, діючи з особливим бажанням вшанувати її спадщину і зробити все можливе для сина Галини, досягли угоди в жовтні 2022 року. Проте у позивачів, які були відсторонені від Галини фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті, немає реальних підстав для позову проти відповідачів", – йдеться в документі.

У клопотанні також стверджується, що має застосовуватися закон Каліфорнії, а не Нью-Мексико. Останні хочуть саме так, оскільки цей штат (Нью-Мексико) є "виключним у вирішенні сімейного, недружнього відшкодування у разі втрати консорціуму".

"Позивачі не мають жодного стосунку до штату Нью-Мексико… Оскільки більшість відповідачів у справі – жителі Каліфорнії, як і Гатчінс, має застосовуватися закон саме цього штату", – стверджується у паперах.

Глорія Оллред, яка представляє сім'ю Гатчінс у цій справі, відкинула обґрунтованість доказів сторони Болдвіна.

"Ми не здивовані, що Алек Болдвін знову намагається уникнути відповідальності за те, що він зробив. Відповідно до закону Нью-Мексико, який буде застосовуватися в суді Каліфорнії, цілком ясно, що він несе відповідальність за всю шкоду, яку він завдав родині Галини Гатчінс. Ми тут, щоб переконатися, що він відповість за свої дії", – наголосила вона.

Раніше Фокус писав, що Галина Гатчінс загинула 21 жовтня 2021 року внаслідок випадкового пострілу з кольта в руках Болдуїна. Сам актор спочатку заперечував, що натиснув на курок. Його слова були спростовані результатами проведеного розслідування.