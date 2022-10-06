Алек Болдвін досягнув мирової угоди з родиною вбитої Галини Гатчінс

Восени 2021 під час нещасного випадку актор застрелив українську операторку.

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64-річний американський актор Алек Болдвін досягнув мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Гатчінс. Про це пише Reuters.

Як відомо, зйомки вестерну "Іржа" знову поновляться на початку 2023, а чоловік українки Меттью Гатчінс стане виконавчим продюсером фільму. Тим часом Джоел Соуза, який також постраждав під час інциденту у жовтні 2021, повернеться до ролі режисера, а головні ролі зіграють ті ж самі персони, зокрема багатодітний батько Алек Болдвін.

"Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини. Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком", — зазначив чоловік покійної операторки.

[ + – ] Галина Гатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Попри мирову угоду, місцева прокуратура вважає, що американського актора та інших учасників інциденту все ще можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

У жовтні 2021 під час зйомок вестерну "Іржа" 64-річний Алек Болдвін випадково застрелив операторку українського походження Галину Гатчінс. Повідомлялося, що причиною стала заміна реквізиту, адже зброя повинна була бути зарядженою холостими патронами. Провину актора так і не довели в суді.

[ + – ] Галина Гатчінс та Сергій Свєтной Фото: Facebook Serge Svetnoy

Галина народилася на Житомирщині, проте свого часу переїхала до США, де почала доволі успішно будувати кар'єру в галузі кінематографу.

Нагадаємо, Алек Болдвін став батьком увосьме.

Також Фокус писав про те, чим поплатився Алек Болдвін за вбивство українки Галини Гатчінс.