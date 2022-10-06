Алек Болдвін досягнув мирової угоди з родиною вбитої Галини Гатчінс
Восени 2021 під час нещасного випадку актор застрелив українську операторку.
64-річний американський актор Алек Болдвін досягнув мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Гатчінс. Про це пише Reuters.
Як відомо, зйомки вестерну "Іржа" знову поновляться на початку 2023, а чоловік українки Меттью Гатчінс стане виконавчим продюсером фільму. Тим часом Джоел Соуза, який також постраждав під час інциденту у жовтні 2021, повернеться до ролі режисера, а головні ролі зіграють ті ж самі персони, зокрема багатодітний батько Алек Болдвін.
"Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях або приписуванні провини. Ми всі вважаємо, що смерть Галини стала жахливим нещасним випадком", — зазначив чоловік покійної операторки.
Попри мирову угоду, місцева прокуратура вважає, що американського актора та інших учасників інциденту все ще можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
У жовтні 2021 під час зйомок вестерну "Іржа" 64-річний Алек Болдвін випадково застрелив операторку українського походження Галину Гатчінс. Повідомлялося, що причиною стала заміна реквізиту, адже зброя повинна була бути зарядженою холостими патронами. Провину актора так і не довели в суді.
Галина народилася на Житомирщині, проте свого часу переїхала до США, де почала доволі успішно будувати кар'єру в галузі кінематографу.
Нагадаємо, Алек Болдвін став батьком увосьме.
Також Фокус писав про те, чим поплатився Алек Болдвін за вбивство українки Галини Гатчінс.