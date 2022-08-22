Алек Болдвін розповів, чим поплатився за вбивство українки Галини Гатчінс

Дружина Алека Болдвіна вмовляє його піти з професії.

64-річний американський актор Алек Болдвін поскаржився в інтерв'ю CNN, що після трагедії на знімальному майданчику фільму "Іржа" 21 жовтня 2021 року, коли він випадково застрелив оператора з України Галину Гатчінс, з ним не хочуть співпрацювати кіновиробники.

Після загибелі Галини Болдвін втратив одразу п'ять проєктів і задумався про те, щоби взагалі піти з кіно. Найімовірніше, до цього рішення його підштовхне останній інцидент. Буквально днями, коли він уже був готовий летіти на зйомки нового фільму, йому зателефонували та сказали, що його участь у проєкті скасовується.

"Я розмовляв із цими хлопцями кілька місяців, і вчора вони сказали мені, що не хочуть знімати зі мною фільм через цей інцидент", — зізнався актор. Він додав, що в цей непростий період його всіляко підтримує дружина Хіларія, яка зараз вагітна їхньою сьомою дитиною.

13 серпня повідомлялося, що Алек Болдвін може стати фігурантом кримінальної справи після того, як випадково застрелив оператора Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соузу на ранчо Bonanza Creek Ranch під час зйомок фільму "Іржа" у жовтні 2021 року. Все тому, що численні запевнення актора в тому, що він не натискав на курок і не робив пострілу, виявилися помилковими. Такого висновку дійшли експерти, вивчивши судово-медичні докази і виклавши свої висновки у звіті Федерального бюро розслідувань (ФБР), який завершив частину експертиз.

11 березня Болдвін подав до суду на продюсерів фільму "Іржа". Він наполягав на тому, що не несе відповідальності за смерть Гатчінса, і зажадав відшкодування всіх збитків, завданих судами. За словами актора, він займався лише творчими справами та не відповідав за вогнепальну зброю на знімальному майданчику.

Нагадаємо, Алек Болдвін потрапив у неприємну історію під час відеочату з режисером Вуді Алленом. Болдвіна висміяли після того, як він накричав поганою іспанською на свою помічницю Леонетту за те, що під час бесіди на задньому плані гавкали собаки.