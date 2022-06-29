Алек Болдвін посварив свою хатню робітницю під час чату з Вуді Алленом і зганьбився

Актора висміяли за його погану іспанську.

64-річний американський актор Алек Болдвін, який у жовтні минулого року на зйомках фільму "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Хатчінс, потрапив у неприємну історію під час відеочату з режисером Вуді Алленом.

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Болдвіна висміяли після того, як він накричав поганою іспанською на свою помічницю Леонетту за те, що під час бесіди на задньому плані гавкали собаки.

Це сталося приблизно через 15 хвилин після початку розмови Вуді й Алека. Коли з'єднання зависло, Болдвін підвівся зі свого дивана, і глядачі почули, як він кричить на жінку, якої не видно в кадрі.

"Леонетта! Леонетта! Баста! Лас перрітас! Баста! Досить!" ("Леонетта! Леонетта! Досить! Собаки! Досить. Собаки"), – чулося в ефірі.

Інцидент потішив багатьох інтернет-користувачів, у тому числі іспаномовного коміка Алексіса Перейру, який заявив, що не розуміє, про що говорить актор:

"Незрозумілим чином взяти інтерв'ю у Вуді Аллена в Instagram Live, подивитися, як Вуді втрачає Wi-Fi, а потім встати, щоб вигукнути щось іспанською, чого я, носій іспанської мови, не розумію, перевершило Шведді Боллса як нову найкумеднішу річ, яку коли-небудь робив Алек Болдвін. Рівень бога".

"Мені було болісно цікаво, тому я увікнув це якраз вчасно, щоб побачити, як Алек Болдвін кричить на свою хатню робітницю іспанською, щоб вона полагодила Wi-Fi Вуді Аллена", — написав журналіст Метт Джейкобс.

Під час чату Болдвін і Аллен обговорювали нову збірку есе режисера "Нульова гравітація". За цей час зв'язок переривався кілька разів, незважаючи на те, що Аллен був у себе вдома у Верхньому Іст-Сайді, а Алек — в Іст-Гемптоні.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Алек Болдвін стане батьком увосьме, оскільки його дружина Гіларія знову вагітна. У пари шестеро дітей: восьмирічна Кармен Габріела, шестирічний Рафаель, п'ятирічний Леонардо, трирічний Ромео й однорічні Еду та Люсія, яких парі народила сурогатна мати. До Еду дружина актора мала два викидні за сім місяців.

У шлюбі з Кім Бейсінгер у Болдвіна народилася дочка Айрленд, якій зараз 26 років.