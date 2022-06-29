Алек Болдуин отругал свою домработницу во время чата с Вуди Алленом и опозорился

Актера высмеяли за его плохой испанский.

64-летний американский актер Алек Болдуин, который в октябре прошлого года на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, попал в неприятную историю во время видеочата с режиссером Вуди Алленом.

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Болдуина высмеяли после того, как он накричал на плохом испанском на свою помощницу Леонетту за то, что во время беседы на заднем плане лаяли собаки.

Это произошло примерно через 15 минут после начала разговора Вуди и Алека. Когда соединение зависло, Болдуин поднялся со своего дивана, и зрители услышали, как он критичит на женщину, которой не видно в кадре.

"Леонетта! Леонетта! Баста! Лас перритас! Баста! Достаточно!" ("Леонетта! Леонетта! Достаточно! Собаки! Достаточно. Собаки"), – слышалось в эфире.

Инцидент позабавил многих интернет-пользователей, в том числе испаноязычного комика Алексиса Перейру, который заявил, что не понимает, о чем говорит актер:

"Необъяснимым образом взять интервью у Вуди Аллена в Instagram Live, посмотреть, как Вуди теряет Wi-Fi, а затем встать, чтобы выкрикнуть что-то по-испански, чего я, носитель испанского языка, не понимаю, превзошло Шведди Боллса как новую самую забавную вещь, которую когда-либо делал Алек Болдуин. Уровень бога".

"Мне было болезненно любопытно, поэтому я включил его как раз вовремя, чтобы увидеть, как Алек Болдуин кричит на свою домработницу по-испански, чтобы она починила Wi-Fi Вуди Аллена", – написал журналист Мэтт Джейкобс.

Во время чата Болдуин и Аллен обсуждали новый сборник эссе режиссера "Нулевая гравитация". За это время связь прерывалась несколько раз, несмотря на то, что Ален был у себя дома в Верхнем Ист-Сайде, а Алек – в Ист-Хэмптоне.

Напомним, в марте стало известно, что Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз, поскольку его жена Хилария снова беременна. У пары шестеро детей: восьмилетняя Кармен Габриэла, шестилетний Рафаэль, пятилетний Леонардо, трехлетний Ромео и годовалые Эду и Люсия, которых паре родила суррогатная мать. До Эду у жены актера было два выкидыша за семь месяцев.

В браке с Ким Бейсингер у Болдуина родилась дочь Айрленд, которой сейчас 26 лет.