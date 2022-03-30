Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз (видео)
Жена актера не уточнила, будет рожать сама или воспользуется услугами суррогатной матери, как в случае с двумя последними детьми.
63-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 38-летняя жена Хилария в седьмой раз станут родителями. Об этом пара сообщила в соцсетях, опубликовав соответствующее видео в соцсетях.
"После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito 💛. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям — как видите, они очень взволнованы! Наш новый ребенок – очень яркий момент в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена. Я скучала по вам во время моего перерыва в социальных сетях… Я вернулась и с нетерпением жду продолжения с вами этого дикого путешествия, которое мы называем "жизнью". С любовью к вам и вашим близким ❤️", – говорится в подписи.
На видео Алек и Хилария – в окружении своих шестерых детей. Все улыбаются и обнимают друг друга, а на фоне играет ремикс I Love You Baby.
Перерыв, о котором упоминает миссис Болдуин, был обусловлен продолжающимся расследованием смерти оператора Халины Хатчинс, которую случайно убил ее супруг во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре прошлого года.
У Алека и Хиларии шестеро детей: восьмилетняя Кармен Габриэла, шестилетний Рафаэль, пятилетний Леонардо, трехлетний Ромео и годовалые Эду и Люсия, которых паре родила суррогатная мать. До Эду у жены актера было два выкидыша за семь месяцев.
Кроме того, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от предыдущего брака с Ким Бейсингер.
Тем временем расследование по делу об убийстве Галины Хатчинс продолжается. Полиция получила доступ к телефону актера, чтобы изучить все сообщения и переговоры в тот трагический день. Ранее актер заявил, что не нажимал на курок.