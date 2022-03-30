Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз (видео)

Жена актера не уточнила, будет рожать сама или воспользуется услугами суррогатной матери, как в случае с двумя последними детьми.

63-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 38-летняя жена Хилария в седьмой раз станут родителями. Об этом пара сообщила в соцсетях, опубликовав соответствующее видео в соцсетях.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"После многих взлетов и падений за последние несколько лет у нас есть захватывающий подъем и огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Baldwinito 💛. Мы были почти уверены, что наша семья была полной, и мы очень довольны этим сюрпризом. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали детям — как видите, они очень взволнованы! Наш новый ребенок – очень яркий момент в нашей жизни. Благословение и подарок в такие неопределенные времена. Я скучала по вам во время моего перерыва в социальных сетях… Я вернулась и с нетерпением жду продолжения с вами этого дикого путешествия, которое мы называем "жизнью". С любовью к вам и вашим близким ❤️", – говорится в подписи.

На видео Алек и Хилария – в окружении своих шестерых детей. Все улыбаются и обнимают друг друга, а на фоне играет ремикс I Love You Baby.

[ + – ] Реакция детей Алека и Хиларии Болдуинов на сообщение о пополнении в семье

Перерыв, о котором упоминает миссис Болдуин, был обусловлен продолжающимся расследованием смерти оператора Халины Хатчинс, которую случайно убил ее супруг во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре прошлого года.

У Алека и Хиларии шестеро детей: восьмилетняя Кармен Габриэла, шестилетний Рафаэль, пятилетний Леонардо, трехлетний Ромео и годовалые Эду и Люсия, которых паре родила суррогатная мать. До Эду у жены актера было два выкидыша за семь месяцев.

Кроме того, у Алека есть 26-летняя дочь Айрленд от предыдущего брака с Ким Бейсингер.

Тем временем расследование по делу об убийстве Галины Хатчинс продолжается. Полиция получила доступ к телефону актера, чтобы изучить все сообщения и переговоры в тот трагический день. Ранее актер заявил, что не нажимал на курок.