Алек Болдуин передал телефон полиции для расследования убийства Галины Хатчинс

Следствие считает, что может найти ответы на вопросы в смартфоне собрав все данные по типу текстовых или голосовых сообщений, фотографий и истории браузера.

Актер Алек Болдуин передал свой телефон следователям, чтобы расследовать убийство Галины Хатчинс на съемочной площадке. Об этом сообщает BBC.

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Офис шерифа Санта-Фе подтвердил, что 63-летний актер передал свой смартфон в Нью-Йорке. По словам шерифа округа Санта-Фе Хуана Риоса, полиция намерена собирать все данные по типу текстовых и голосовых сообщений, фотографии, история браузера в рамках расследования инцидента с убийством.

Адвокат Болдуина Аарон Дайер заявил, что его подзащитный добровольно передал телефон, однако дело даже не в этом. По словам юриста, Алек ни сделал ничего плохого, а в телефоне следствие не найдет ответов.

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Добавим, что полиция получила право на ордер на проверку iPhone Алека Болдуина 16 декабря в рамках расследования убийства на съемочной площадке вестерна "Ржавчина". Несчастный случай произошел 21 октября. Алек Болдуин репетировал сцена, в которой должен вынимать пистолет из кобуры. В какой-то момент раздался выстрел несмотря на то, что члены съемочной группы утверждали, что пистолет не заряжен.

Напомним, против Болдуина и членов съемочной группы уже подано два иска, причем первым это сделал Сергей Светной, друг Галины и ее земляк. В интервью для ABC News Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спуск, из которого была смертельно ранена оператор Галина Хатчинс.