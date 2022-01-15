Алек Болдвін передав телефон поліції для розслідування вбивства Галини Хатчінс

Слідство вважає, що може знайти відповіді на запитання у смартфоні, зібравши всі дані на кшталт текстових або голосових повідомлень, фотографій та історії браузера.

Актор Алек Болдвін передав свій телефон слідчим, щоб розслідувати вбивство Галини Хатчінс на знімальному майданчику. Про це повідомляє ВВС.

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Офіс шерифа Санта-Фе підтвердив, що 63-річний актор передав свій смартфон у Нью-Йорку. За словами шерифа округу Санта-Фе Хуана Ріоса, поліція має намір збирати всі дані на кшталт текстових та голосових повідомлень, фотографії, історія браузера в рамках розслідування інциденту з убивством.

Адвокат Болдвіна Аарон Даєр заявив, що його підзахисний добровільно передав телефон, проте справа навіть не в цьому. За словами юриста, Алек не зробив нічого поганого, а в телефоні слідство не знайде відповідей.

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Додамо, що поліція отримала право на ордер на перевірку iPhone Алека Болдвіна 16 грудня у рамках розслідування вбивства на знімальному майданчику вестерну "Ржавчина". Нещасний випадок трапився 21 жовтня. Алек Болдуін репетирував сцену, в якій повинен виймати пістолет із кобури. Якоїсь миті пролунав постріл незважаючи на те, що члени знімальної групи стверджували, що пістолет не заряджений.

Нагадаємо, проти Болдуїна та членів знімальної групи вже подано два позови, причому першим це зробив Сергій Світний, друг Галини та її земляк. В інтерв'ю для ABC News Алек Болдуїн заявив, що не натискав на спуск, з якого було смертельно поранено оператора Галіну Хатчінс.