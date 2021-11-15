Жена Алека Болдуина показала всех своих детей и поблагодарила мужа (видео)

Алек Болдуин и его жена Хилария воспитывают шестерых детей. Их младшему ребенку всего 8 месяцев.

37-летняя жена американского актера и продюсера Алека Болдуина всячески старается перебить волну хейта в сторону своего мужа после того, как тот случайно застрелил на съемочной площадке фильма "Ржавчина" оператора Галину Хатчинс. Так, многодетная мать решила показать всему миру, что ее супруг – любящий и преданный глава семейства, и опубликовала видеонарезку из домашних фото.

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На снимках изображены супруги и шестеро их детей – 8-летняя Кармен Габриэла, 6-летний Рафаэль Томас, 5-летний Леонардо Анхель Чарльз, 3-летний Ромео Алехандро Давид, 13-месячный Эдуардо Пао Лукас и 8-месячная Мария Люсия Виктория.

"Записывайте. Проводите много времени вместе. Благодарна за этих детей. Благодарна за тебя!", – подписала она публикацию.

[ + – ] Семья Алека Болдуина

Алек Болдуин переживает сейчас не лучшие времена, и его жена уже неоднократно пыталась сгладить шквал критики и осуждений, направленных в его сторону. Так, на Хэллоуин она поделилась семейным фото, на котором вместе с мужем и детьми позирует в костюмах, однако за эти снимки ее раскритиковали. Все закончилось тем, что Хилария убрала их.

Миссис Болдуин была рядом с супругом, когда он вышел к журналистам, осаждающим его дом в Вермонта, и прокомментировал трагедию.

Как известно, 21 октября во время съемок вестерна "Ржавчина" Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Пуля попала в грудь Галине Хатчинс, оператору из Украины, и, пройдя навылет, ранила режиссера Джоэла Соузу. Женщина скончалась в больнице, а жизни Соузы уже ничего не угрожает.

Болдуин сразу же начал сотрудничать со следствием и встретился с мужем убитой. По его словам, он понятия не имеет, как в револьвере оказались боевые патроны.

Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис уже заявила, что следствию известно, кто заряжал оружие, но имен она пока не называет. По ее словам, уголовные обвинения в связи с убийством Галины Хатчинс все еще могут последовать.

Тем временем друг Галины светотехник Сергей Светной подал в суд на Болдуина и других членов съемочной команды.