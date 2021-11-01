Как Алек Болдуин, Арина Гранде, принцесса Мадлен и прочие селебрити отметили Хэллоуин
Болдуин, который недавно застрелил оператора на съемках вестерна, надел костюм ради своих шести детей
В эти выходные по всему миру отмечали Хэллоуин, или День Всех Святых. Вечеринок из-за пандемии коронавируса было не так уж много, но селебрити посчитали своим долгом нарядится в карнавальные костюмы. Многие делали это за компанию с детьми.
Алек Болдуин-викинг с семьей
Так, 63-летний актер Алек Болдуин вместе с женой Хиларией Болдуин, хоть и переживают из-за происшествия на съемках вестерна "Раст", когда Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, но Хэллоуин все же отметили. Фото появились в Instagram Хиларии, которая написала, что костюмы выбрали в спешке и сделали это ради детей, которых у пары шестеро.
"Они были так счастливы, это согрело наши сердца", — отметила Хилария. Сама она появилась в костюме ведьмы, а Алек надел импровизированный костюм викинга.
Ариана Гранде – Тварь из Черной лагуны
Один из самых впечатляющих костюмов Хэллоуина 2021 получился у певицы Арианы Гранде. Она вдохновилась классическим фильмом ужасов 1954 года "Тварь из Черной Лагуны". Речной монстр оказал огромное влияние на киноиндустрию и считается одним из самых узнаваемых во время "Золотого века" Голливуда.
По сюжету, экспедиция отправляется в дебри Амазонки на поиски древних развалин и сталкивается там с доисторической рептилией. Ариана представила женскую версию главного чудовища из фильма.
Карди Би – Мортиша Аддамс
Карди Би выбрала сразу два костюма на Хэллоуин. В наряде Мортиши Аддамс из фильма "Семейка Аддамс" она устроила целую фотосессию с катафалком, а в костюме ведьмы сфотографировалась со своей дочкой.
Кайли Дженнер – кошка
Кайли Дженнер – самая успешная из клана Кардашьян-Дженнер, выбрала самый распространенный костюм на Хэллоуин: кошки.
Ее дочка Сторми появилась в костюме Русалочки, а бойфренд Трэвис Скотт – выбрал образ Майкла Майерса из классического фильма 1978 года "Хэллоуин".
Кендалл Дженнер – инопланетянка из фильма "Марс атакует"
А сестра Кайли – модель Кендалл Дженнер, которая до этого несколько раз постила снимки, выбирая костюм на праздник, в итоге появилась в образе инопланетянки из фильма "Марс атакует".
Кендалл продумала все детали – высокий парик, облегающее платье в красные узоры и сделала несколько снимков у аквариума, как и героиня из фильма.
Орландо Блум и Кэти Перри – вакцина и врач
Орландо Блум и Кэти Перри решили облачится в тематические костюмы – шприца с вакциной и врача. Не забыли и про маски.
Так что наряды, скорей напоминали не о хэллоуинском веселье, а о необходимости вакцинироваться и осознавать всю опасность пандемии.
Хайди Клум – персонаж фильма ужасов
Супермодель Хайди Клум год за годом подтверждала свое звание "Королевы Хэллоуина", устраивая шикарные вечеринки и наряжаясь с выдумкой и фантазией. В 2021 году она сразу предупредила, что вечеринки из-за пандемии не будет.
Но не успели поклонники расстроится, как она поделилась в соцсетях сразу несколькими мини-фильмами, в которых предстала в роли персонажей ужастиков.
Хейли Бибер – Бритни Спирс
Модель Хейли Бибер выбрала для Хэллоуина сразу несколько образов, но все – авторства Бритни Спирс времен пика ее популярности.
Хейли продемонстрировала четыре образа, в том числе и из первого клипа Бритни – на песню …Baby One More Time. А также красный латексный костюм из клипа Oops!… I Did It Again с ее одноименного второго студийного альбома, выпущенный 27 марта 2000 года.
Принцесса Мадлен Шведская
Не стала отказывать себе в празднике и принцесса Мадлен из Швеции. Она с детьми и мужем выбрала костюмы из популярных диснеевских мульфильмов. А ее муж, американский бизнесмен Кристофер О'Нилл нарядился в эстрадного певца из 70-х.