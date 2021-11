Как Алек Болдуин, Арина Гранде, принцесса Мадлен и прочие селебрити отметили Хэллоуин

Болдуин, который недавно застрелил оператора на съемках вестерна, надел костюм ради своих шести детей

В эти выходные по всему миру отмечали Хэллоуин, или День Всех Святых. Вечеринок из-за пандемии коронавируса было не так уж много, но селебрити посчитали своим долгом нарядится в карнавальные костюмы. Многие делали это за компанию с детьми.

Алек Болдуин-викинг с семьей

Так, 63-летний актер Алек Болдуин вместе с женой Хиларией Болдуин, хоть и переживают из-за происшествия на съемках вестерна "Раст", когда Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу, но Хэллоуин все же отметили. Фото появились в Instagram Хиларии, которая написала, что костюмы выбрали в спешке и сделали это ради детей, которых у пары шестеро.

[ + – ] Алек Болдуин с семьей Фото: Instagram hilariabaldwin [ + – ] Алек Болдуин с семьей Фото: Instagram hilariabaldwin

"Они были так счастливы, это согрело наши сердца", — отметила Хилария. Сама она появилась в костюме ведьмы, а Алек надел импровизированный костюм викинга.

Ариана Гранде – Тварь из Черной лагуны

Один из самых впечатляющих костюмов Хэллоуина 2021 получился у певицы Арианы Гранде. Она вдохновилась классическим фильмом ужасов 1954 года "Тварь из Черной Лагуны". Речной монстр оказал огромное влияние на киноиндустрию и считается одним из самых узнаваемых во время "Золотого века" Голливуда.

[ + – ] Ариана Гранде и ее образ на Хэллоуин

По сюжету, экспедиция отправляется в дебри Амазонки на поиски древних развалин и сталкивается там с доисторической рептилией. Ариана представила женскую версию главного чудовища из фильма.

Карди Би – Мортиша Аддамс

[ + – ] Карди Би в образе Мортиши Аддамс

Карди Би выбрала сразу два костюма на Хэллоуин. В наряде Мортиши Аддамс из фильма "Семейка Аддамс" она устроила целую фотосессию с катафалком, а в костюме ведьмы сфотографировалась со своей дочкой.

[ + – ] Карди Би с дочкой

Кайли Дженнер – кошка

Кайли Дженнер – самая успешная из клана Кардашьян-Дженнер, выбрала самый распространенный костюм на Хэллоуин: кошки.

[ + – ] Кайли Дженнер с дочкой Фото: Instagram kyliejenner [ + – ] Кайли Дженнер, Сторми и Трэвис Скотт Фото: Instagram kyliejenner

Ее дочка Сторми появилась в костюме Русалочки, а бойфренд Трэвис Скотт – выбрал образ Майкла Майерса из классического фильма 1978 года "Хэллоуин".

Кендалл Дженнер – инопланетянка из фильма "Марс атакует"

А сестра Кайли – модель Кендалл Дженнер, которая до этого несколько раз постила снимки, выбирая костюм на праздник, в итоге появилась в образе инопланетянки из фильма "Марс атакует".

[ + – ] Кендалл Дженнер в образе инопланетянки Фото: Instagram kendalljenner Фото: Instagram kendalljenner

Кендалл продумала все детали – высокий парик, облегающее платье в красные узоры и сделала несколько снимков у аквариума, как и героиня из фильма.

Орландо Блум и Кэти Перри – вакцина и врач

Орландо Блум и Кэти Перри решили облачится в тематические костюмы – шприца с вакциной и врача. Не забыли и про маски.

[ + – ] Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Instagram orlandobloom

Так что наряды, скорей напоминали не о хэллоуинском веселье, а о необходимости вакцинироваться и осознавать всю опасность пандемии.

Хайди Клум – персонаж фильма ужасов

Супермодель Хайди Клум год за годом подтверждала свое звание "Королевы Хэллоуина", устраивая шикарные вечеринки и наряжаясь с выдумкой и фантазией. В 2021 году она сразу предупредила, что вечеринки из-за пандемии не будет.

[ + – ] Страшный фильм Хайди Клум

Но не успели поклонники расстроится, как она поделилась в соцсетях сразу несколькими мини-фильмами, в которых предстала в роли персонажей ужастиков.

Хейли Бибер – Бритни Спирс

Модель Хейли Бибер выбрала для Хэллоуина сразу несколько образов, но все – авторства Бритни Спирс времен пика ее популярности.

[ + – ] Хейли Бибер в образе Бритни Спирс

Хейли продемонстрировала четыре образа, в том числе и из первого клипа Бритни – на песню …Baby One More Time. А также красный латексный костюм из клипа Oops!… I Did It Again с ее одноименного второго студийного альбома, выпущенный 27 марта 2000 года.

Принцесса Мадлен Шведская

[ + – ] Принцесса Мадлен Шведская с детьми и мужем Фото: Instagram princess_madeleine_of_sweden

Не стала отказывать себе в празднике и принцесса Мадлен из Швеции. Она с детьми и мужем выбрала костюмы из популярных диснеевских мульфильмов. А ее муж, американский бизнесмен Кристофер О'Нилл нарядился в эстрадного певца из 70-х.