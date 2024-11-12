Экс-прокурор Поклонская поздравила РФ с Хэллоуином: РПЦ объявила ее сатанисткой, детали (фото)

Крымский экс-прокурор Наталья Поклонская надела неправославный костюм на Хэллоуин и рисовала руны на школьной доске. После этого в РПЦ объявили, что она ведьма и сторонница сатанизма.

Во время празднования Хэллоуина бывший крымский прокурор Наталья Поклонская поздравила подписчиков с праздником Самайн и позировала в окружении языческих символов. Перед этим она побывала на оккупированной части Херсонской области и даже рисовала руны на школьной доске. Поведение Поклонской не понравилось руководителям Русской православной церкви (РПЦ), свидетельствуют кадры на портале Meduza. Например, глава РПЦ Кирилл (Гундяев) заподозрил, что она пытается возродить языческие культы в России. О том, что думает о поступках крымского экс-прокурора другой российский священник, епископ Иосиф, рассказали в Telegram-канале медиа Nexta.

Наталья Поклонская — детали скандала на Хэллоуин 2024

Наталья Поклонская и заявления на Хэллоуин 2024

В ноябре Наталья Поклонская в Telegram-канале опубликовала поздравление в честь празднования Хэллоуина. Бывшая крымская прокурор написала, что отмечает древний кельтский праздник Самайн и в этот день предлагает обратиться к умершим. Кроме того, она успокоила своих подписчиков: заверила, что "все будет хорошо" и что им следует ждать неожиданностей в "магическую ночь". К сообщению прикреплено несколько фото, на которых жительница Крыма позирует в костюме и среди реквизита с элементами неправославной символики.

Наталья Поклонская — фото в белом платье на Хэллоуин 2024 Наталья Поклонская — фото в черном костюме на Хэллоуин 2024 Фото: Telegram

В следующих сообщениях Наталья объяснила, что провела творческую фотосессию благодаря дизайнеру-кырымлы. Также добавила, что она будто бы "Ведьма" и привела объяснения западных философов о том, что одни религии приходят на смену другим, и что бывает наоборот и этого не следует бояться.

Наталья Поклонская — фото возле деревянного забора Хэллоуин 2024 Фото: Telegram Наталья Поклонская — фото во время рубки дров на Хэллоуин 2024 Фото: Telegram

На публикации Поклонской отреагировал епископ РПЦ Иосиф в эфире телеканала "Спас". Во фрагменте, опубликованном на канале Nexta, священник заявил, что ему "грустно наблюдать" за человеком, у которого "деформируется сознание". По его словам, экс-прокурор отказалась от православия, обратилась к сатанизму и к "бесовской силе". Также он сообщил, что у Натальи "плохой вкус" и это вызывает у него отвращение. После этого епископ вспомнил о традициях празднования Велесовой ночи, о древних кельтских обычаях Самайн: подчеркнул, что это все выдумки и для этого нет никакого научного обоснования. Иосиф подытожил, что "это обман людей" и что через это происходит "затягивание душ людей темными силами зла".

Наталья Поклонская — священник Иосиф из РПЦ о Хэллоуине Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о событиях, которые происходили в жизни Поклонской после того, как она перешла на сторону российских оккупантов после аннексии Крыма. Например, в августе 2021 года президент Владимир Путин назначил ее послом в небольшой островной стране Кабо-Верде. Впрочем, до островов она так и не добралась — ее увалили в 2022 году. После полномасштабного вторжения украинский бизнесмен объявил о награде 100 тыс. долларов лицам, которые поймают Поклонскую и доставят в СБУ.

Напоминаем, издание Mirror рассказывало о традициях празднования Хэллоуина и то, как с ним связан кельтский праздник Самайн.